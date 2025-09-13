Greșeala care le-a dus pe două americance în Tunisia în loc de Nisa

Din cauza asemănării existente în limba engleză între Tunis și ”to Nice”, către Nisa, două turiste americane au ajuns din greșeală în Tunisia în loc de Coasta de Azur.

Aventura lor de pomină s-a viralizat și a atras comentarii sarcastice pe internet.

Brittney și Hannah au explicat că reprezentantul companiei aeriene a înțeles greșit destinația dorită și le-a rezervat locuri în avionul care le-a dus în nordul Africii în loc de sudul Franței. E drept că nici ele nu s-au uitat deloc pe tabelul cu plecări în aeroport și nici pe afișul de la poarta de îmbarcare.

Hannah Kraft: „Am sunat și i-am spus celui de la compania aeriană că am ratat cursa către Nisa. Am întrebat dacă ne poate găsi alt zbor către Nisa. La care el a răspuns: ‹Stai să verific!› S-a uitat în computer și ne-a spus: ‹Am locuri libere într-un avion care decolează în 3 ore›. ‹Ok, grozav, îl luăm!› am zis și am fugit către aeroport.”

„Până la urmă, ați ajuns la Nisa?”

„Da, am petrecut câteva zile în sudul Franței. Am fost și în Monaco și a fost grozav. Ne-a plăcut mult. Într-o vacanță de o lună în străinătate totdeauna se întâmplă și lucruri neprevăzute, mereu apar scăpări, ratări, greșeli. Totul e să privești partea bună a lucrurilor.”

