Greșeala care le-a dus pe două americance în Tunisia în loc de Nisa

Stiri Diverse
13-09-2025 | 20:10
×
Codul embed a fost copiat

Din cauza asemănării existente în limba engleză între Tunis și ”to Nice”, către Nisa, două turiste americane au ajuns din greșeală în Tunisia în loc de Coasta de Azur.

autor
Știrile PRO TV

Aventura lor de pomină s-a viralizat și a atras comentarii sarcastice pe internet.

Brittney și Hannah au explicat că reprezentantul companiei aeriene a înțeles greșit destinația dorită și le-a rezervat locuri în avionul care le-a dus în nordul Africii în loc de sudul Franței. E drept că nici ele nu s-au uitat deloc pe tabelul cu plecări în aeroport și nici pe afișul de la poarta de îmbarcare.

Hannah Kraft: „Am sunat și i-am spus celui de la compania aeriană că am ratat cursa către Nisa. Am întrebat dacă ne poate găsi alt zbor către Nisa. La care el a răspuns: ‹Stai să verific!› S-a uitat în computer și ne-a spus: ‹Am locuri libere într-un avion care decolează în 3 ore›. ‹Ok, grozav, îl luăm!› am zis și am fugit către aeroport.”

„Până la urmă, ați ajuns la Nisa?”

Citește și
avion, blue air
Cum a ajuns Blue Air de la statutul de gigant aerian privat la naționalizare și apoi la faliment. O scurtă cronologie

Da, am petrecut câteva zile în sudul Franței. Am fost și în Monaco și a fost grozav. Ne-a plăcut mult. Într-o vacanță de o lună în străinătate totdeauna se întâmplă și lucruri neprevăzute, mereu apar scăpări, ratări, greșeli. Totul e să privești partea bună a lucrurilor.”

Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua

Sursa: Pro TV

Etichete: vacanta, america, tunisia, eroare, coasta de azur, zbor,

Dată publicare: 13-09-2025 20:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
O insulă cu 16.000 de oameni a ajuns o „mină de aur” cu inteligența artificială. Cum a ajuns să facă milioane de dolari
Stiri Turism
O insulă cu 16.000 de oameni a ajuns o „mină de aur” cu inteligența artificială. Cum a ajuns să facă milioane de dolari

Înapoi în anii 1980, când internetul era încă la început, țările primeau propriile adrese unice de site pentru a naviga în această lume online nouă. De exemplu, .us pentru SUA sau .uk pentru Regatul Unit.

Cum a ajuns Blue Air de la statutul de gigant aerian privat la naționalizare și apoi la faliment. O scurtă cronologie
Stiri actuale
Cum a ajuns Blue Air de la statutul de gigant aerian privat la naționalizare și apoi la faliment. O scurtă cronologie

Pe 10 iulie 2025 a fost anunțat oficial falimentul Blue Air, companie de stat, după doi ani de insolvență. Prăbușirea afacerii a fost meteorică, înainte de pandemie reușind să transporte peste 32 de milioane de călători.

Recomandări
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriana Feteşti care au decolat sâmbătă, 13 septembrie, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie
Stiri Economice
Oficial: Guvernul Bolojan nu va mai prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat faptul că decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie a fost luată fără opoziție în coaliție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Septembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28