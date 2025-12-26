Prima centrală nucleară din Turcia ar urma să devină operaţională în 2026

Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare de 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu, iar primul reactor ar urma să devină operațional în 2026, a declarat ministrul Energiei.

Rosatom, o companie controlată de statul rus, construieşte prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala, cu o capacitate de 4.800 de megawaţi, trebuia să devină operaţională în acest an, dar a fost amânată.

"Cel mai probabil, aceasta (finanţarea) va fi utilizată în perioada 2026-2027. Vor exista cel puţin 4-5 miliarde de dolari de acolo pentru 2026 în ceea ce priveşte finanţarea externă", a declarat Bayraktar la o conferinţă de presă la Istanbul, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

Bayraktar a mai spus că Turcia este în discuţii cu firme din Coreea de Sud, China, Rusia şi Statele Unite privind proiecte de centrale nucleare în provincia Sinop şi regiunea Tracia şi a adăugat că Ankara vrea să primească "cea mai competitivă ofertă".

De asemenea, ministrul Energiei a dezvăluit că Turcia poartă discuţii cu compania ACWA Power din Arabia Saudită pentru parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 5.000 de megawaţi.

"Vom finaliza acordul pentru acest proiect în primul trimestru al anului 2026, pentru 2.000 de megawaţi în prima fază. Vorbim despre un proiect de energie solară de 2.000 de megawaţi; 1.000 de megawaţi în Sivas şi 1.000 de megawaţi în Taseli", a spus Bayraktar.

"Discutăm un proiect de energie solară şi stocare şi cu o altă firmă din Golf. Costul aproximativ al investiţiei este între 1,5 şi 2 miliarde de dolari", a adăugat Bayraktar, fără a oferi alte detalii.

Planurile Turciei vizează construirea unor capacităţi nucleare de peste 20 de gigawaţi până în 2050. Pe lângă centrala de la Akkuyu, a doua centrală este planificată să fie construită pe coasta Mării Negre, în regiunea Sinope, iar o a treia centrală nucleară ar urma să fie ridicată în regiunea Tracia din nord-vestul Turciei.

