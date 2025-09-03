Instituţie subordonată MIPE, excursii pe banii statului pe Coasta de Azur şi în Cipru. Dragoș Pîslaru: „Am demis directorul”

Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a demis directorul unei instituții subordonate după ce acesta a aprobat două „traininguri” de lux, la Nisa și Larnaca, în valoare de peste 100.000 de euro, din bani publici.

Ministrul Investiţiilor Europene l-a demis pe directorul unei instituţii din subordinea instituţiei şi a trimis Corpul de control şi Autoritatea de Management, după ce acesta a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur, şi alta la Larnaca, în Cipru, la hoteluri de 4 şi 5 stele, cu un cost total de peste 100.000 de euro din bani publici şi la care urma să participe însuşi directorul. „Nu voi permite niciunui funcţionar ori angajat al statului să îşi bată joc de banii publici”, afirmă Dragoş Pîslaru.

Ministrul Dragoş Pîslaru afirmă, într-o postare pe Facebook intitulată „Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur şi la mare, în Cipru”, că directorul unei instituţii din subordinea MIPE, cu statut de ordonator terţiar de credite (instituţie care îşi poate aproba singură cheltuieli din banii publici), a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur, între 1 şi 5 septembrie, la un hotel de 4 stele, iar cealaltă la Larnaca, o staţiune cunoscută din Cipru, între 15 şi 19 septembrie, la un hotel de 5 stele.

„La aceste «sesiuni de training» urmau să participe 30 de angajaţi ai instituţiei respective, între care şi, bineînţeles, însuşi directorul care a aprobat aceste cheltuieli. Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro). Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranţă 0 faţă de risipa banului public”, afirmă Dragoş Pîslaru.

Ministrul mai spune că, în consecinţă, a dispus demiterea „de îndată” a directorului respectiv şi a trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru „a investiga toate detaliile” şi pentru „a propune sancţionarea persoanelor în cauză”.

„Nu voi permite niciunui funcţionar ori angajat al statului să îşi bată joc de banii publici”, încheie ministrul Investiţiilor Europene.

