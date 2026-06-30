Plaje gratuite din Grecia considerate printre cele mai frumoase din Europa. Noile reguli schimbă vacanțele turiștilor

Grecia oferă numeroase experiențe care nu presupun costuri, de la plaje spectaculoase și apusuri memorabile până la plimbări prin sate tradiționale și explorarea unor locuri încărcate de istorie.
Indiferent dacă îți planifici o vacanță cu buget redus sau pur și simplu vrei să descoperi farmecul autentic al destinației, există multe lucruri gratuite în Grecia care pot transforma fiecare zi într-o experiență de neuitat.
Noile restricții privind închirierea șezlongurilor pe plajele din Grecia le oferă rezidenților și proprietarilor de case de vacanță oportunitatea de a economisi bani. Mulți pot alege să își păstreze la locuință prosoapele și umbrelele de plajă și să se bucure de litoral fără costuri suplimentare. În aceste condiții, o excursie cu barca către una dintre plajele gratuite și pitorești ale Greciei poate deveni una dintre cele mai plăcute experiențe ale verii.
Noile reguli adoptate de autoritățile elene urmăresc să redea plajelor caracterul lor natural și să faciliteze accesul vizitatorilor la zone libere de șezlonguri. Astfel, turiștii pot găsi mai ușor un loc pe nisip unde să se relaxeze, ascultând valurile și admirând peisajul mediteranean. Pentru cei care locuiesc în apropierea mării, avantajul este și mai mare: pot ajunge devreme pe plajă și se pot bucura de liniște înainte de sosirea fluxului de vizitatori.
Unele dintre cele mai spectaculoase plaje naturale ale Greciei sunt ascunse în zone greu accesibile, la capătul unor drumuri neasfaltate sau al unor vechi poteci folosite odinioară de măgari. Cele mai izolate golfuri pot fi descoperite doar cu barca, iar multe dintre ele rămân adevărate refugii pentru cei care caută liniște și peisaje nealterate.
Există însă și plaje gratuite atât de impresionante încât imaginile lor circulă constant pe rețelele sociale și în ghidurile de călătorie. Popularitatea acestora a atras atenția autorităților, care încearcă să protejeze mediul natural și să prevină supraaglomerarea.
Care sunt noile reguli pentru plajele din Grecia
Guvernul Greciei a introdus un nou set de reglementări menite să combată aglomerația și extinderea excesivă a zonelor ocupate de șezlonguri și umbrele comerciale. Totodată, măsurile urmăresc să împiedice hotelurile și operatorii de plajă să monopolizeze spațiile de pe litoral și să limiteze accesul publicului.
Conform noilor prevederi, cel puțin 70% din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă de șezlonguri. În ariile protejate, procentul crește la 85%, iar pe așa-numitele „plaje intangibile” amplasarea șezlongurilor este complet interzisă.
Pentru zonele unde acestea sunt permise, regulile impun ca șezlongurile să fie amplasate la cel puțin patru metri de linia apei și să respecte aceeași distanță între ele.
De asemenea, concesiunile pentru exploatarea sectoarelor de plajă vor fi atribuite prin licitații online. Operatorii care obțin autorizații vor avea obligații clare privind menținerea curățeniei, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități și angajarea unui salvamar pe durata sezonului estival.
Cele mai spectaculoase plaje din Grecia care pot fi vizitate gratuit
Plaja Fteri, Kefalonia
Înconjurată de stânci albe spectaculoase, acoperite de vegetație luxuriantă, plaja Fteri din Kefalonia impresionează prin peisajul său sălbatic și izolat. Amplasată într-un golf retras, departe de clădiri și zone dezvoltate turistic, aceasta oferă unul dintre cele mai spectaculoase decoruri naturale din Grecia.
Apa mării capătă aici nuanțe strălucitoare de albastru-turcoaz datorită combinației dintre stâncile și pietricelele albe, iar transparența sa este remarcabilă.
Fteri se numără printre plajele declarate oficial „Untrodden Beaches” (plaje neatinse), statut care interzice orice tip de amenajare. Nu există șezlonguri, umbrele, baruri sau alte facilități, iar accesul auto este imposibil. Vizitatorii trebuie să își aducă toate cele necesare pentru o zi petrecută pe plajă.
Accesul terestru se face pe un traseu abrupt și stâncos, care poate dura aproximativ o oră de mers pe jos. Cea mai comodă variantă este taxiul pe apă din Agia Kyriaki sau din micul port pescăresc Zola. Din Zola, călătoria durează aproximativ 10 minute.
În sezonul estival, ambarcațiunile sunt foarte solicitate, motiv pentru care este recomandată rezervarea din timp. Totuși, cursele pot fi suspendate în zilele cu vânt puternic și mare agitată.
În clasamentul „World's 50 Best Beaches 2026”, plaja Fteri s-a clasat pe locul al doilea la nivel mondial și pe primul loc în Europa.
Porto Katsiki, Lefkada
Considerată una dintre cele mai fotografiate plaje din Grecia, Porto Katsiki este celebră pentru stâncile sale albe impunătoare și apele de un turcoaz intens.
Una dintre cele mai frumoase panorame poate fi admirată de pe cele aproximativ 80 de trepte săpate în stâncă, care coboară de la parcarea situată pe faleză până la plajă. De asemenea, drumul de coastă către farul Cape Lefkata oferă puncte de observație spectaculoase.
Porto Katsiki este o plajă publică și gratuită, fără sectoare private ocupate de șezlonguri. În partea superioară a falezei există câteva chioșcuri și un bar unde pot fi cumpărate băuturi și gustări, precum și grupuri sanitare. Totuși, este recomandat ca turiștii să vină pregătiți cu apă, gustări și protecție solară.
Plaja este situată în sud-vestul insulei Lefkada, la aproximativ 40 de kilometri de orașul Lefkada. Cele mai apropiate localități sunt Athani, Vasiliki și Nidri.
Accesul se poate face cu mașina până la parcarea amenajată pe faleză, urmat de coborârea treptelor către plajă. O alternativă populară este transportul cu barca din Vasiliki sau Nidri.
Porto Katsiki ocupă locul 34 la nivel mondial și locul 5 în Europa în clasamentul „World's 50 Best Beaches”.
Porto Timoni, Corfu
Porto Timoni este formată din două golfuri spectaculoase cu ape cristaline, separate de o fâșie îngustă de pământ. Peisajul dominat de dealuri verzi și vegetație mediteraneană oferă una dintre cele mai impresionante priveliști de pe insula Corfu.
Zona este apreciată pentru înot, snorkeling și pentru atmosfera sa naturală, departe de agitația stațiunilor turistice.
Plaja nu dispune de facilități, astfel că vizitatorii trebuie să își aducă apă, alimente și tot ce au nevoie pentru o zi petrecută aici. Popularitatea sa a crescut considerabil în ultimii ani, iar în lunile de vară poate deveni aglomerată.
Accesul se face pe jos din satul Afionas, pe un traseu care durează aproximativ 30 de minute. Poteca este abruptă și pietroasă, astfel că încălțămintea adecvată este esențială.
Există și opțiunea unui taxi pe apă din Afionas sau închirierea unei bărci ori a unei hidrobiciclete din golful Agios Georgios Pagon.
Porto Timoni s-a clasat pe locul 46 în lume și pe locul 9 în Europa în topul „World's 50 Best Beaches”, fiind apreciată și de utilizatorii platformei Tripadvisor.
Elafonissi, Creta
Elafonissi este una dintre cele mai cunoscute plaje ale Greciei, renumită pentru nisipul său cu nuanțe roz și pentru peisajele exotice care amintesc de destinațiile tropicale.
Zona face parte din rețeaua europeană Natura 2000 și reprezintă un habitat important pentru broasca țestoasă Caretta Caretta. De asemenea, aici cresc peste 100 de specii rare de plante, inclusiv narcise marine care înfloresc în timpul verii.
Din 2026, Elafonissi a fost inclusă în categoria plajelor „Untrodden”, ceea ce înseamnă că închirierea șezlongurilor nu va mai fi permisă.
Lagunele puțin adânci și apele calme fac din această plajă o destinație ideală pentru familii și pentru iubitorii de snorkeling. Nuanțele roz ale nisipului sunt create de fragmente minuscule de scoici și corali, care contrastează spectaculos cu apa de culoarea acvamarinului și cerul senin.
La apus, peisajul devine și mai impresionant, când cerul se colorează în tonuri de roz, portocaliu și roșu.
Plaja este situată în sud-vestul insulei Creta. Cele mai apropiate orașe sunt Kissamos și Paleochora, aflate la aproximativ o oră de mers cu mașina.
Din Chania, călătoria durează între o oră și jumătate și două ore. În apropiere există o parcare generoasă și curse regulate de autobuz în sezonul turistic.
În cadrul premiilor Tripadvisor „Best of the Best Beaches – Traveller's Choice Awards”, Elafonissi s-a clasat pe locul al doilea la nivel mondial și pe primul loc în Europa, pe baza a peste 16.000 de recenzii.
Alte plaje protejate din Grecia
Pe lângă aceste destinații celebre, Grecia găzduiește numeroase alte plaje protejate pe insule precum Naxos, Lesvos, Zakynthos, Milos și Kythira, dar și pe insula Creta sau în diverse regiuni de pe continent, conform youroverseashome.com.
Multe dintre aceste locuri atrag un număr mare de turiști în lunile de vârf ale sezonului estival. Totuși, în afara perioadelor aglomerate, ele oferă o experiență autentică și liniștită, ideală pentru cei care doresc să descopere frumusețea naturală a litoralului elen dincolo de zonele comerciale și de agitația stațiunilor populare.
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