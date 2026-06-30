Plaje gratuite din Grecia considerate printre cele mai frumoase din Europa. Noile reguli schimbă vacanțele turiștilor

Indiferent dacă îți planifici o vacanță cu buget redus sau pur și simplu vrei să descoperi farmecul autentic al destinației, există multe lucruri gratuite în Grecia care pot transforma fiecare zi într-o experiență de neuitat.

Noile restricții privind închirierea șezlongurilor pe plajele din Grecia le oferă rezidenților și proprietarilor de case de vacanță oportunitatea de a economisi bani. Mulți pot alege să își păstreze la locuință prosoapele și umbrelele de plajă și să se bucure de litoral fără costuri suplimentare. În aceste condiții, o excursie cu barca către una dintre plajele gratuite și pitorești ale Greciei poate deveni una dintre cele mai plăcute experiențe ale verii.

Noile reguli adoptate de autoritățile elene urmăresc să redea plajelor caracterul lor natural și să faciliteze accesul vizitatorilor la zone libere de șezlonguri. Astfel, turiștii pot găsi mai ușor un loc pe nisip unde să se relaxeze, ascultând valurile și admirând peisajul mediteranean. Pentru cei care locuiesc în apropierea mării, avantajul este și mai mare: pot ajunge devreme pe plajă și se pot bucura de liniște înainte de sosirea fluxului de vizitatori.

Unele dintre cele mai spectaculoase plaje naturale ale Greciei sunt ascunse în zone greu accesibile, la capătul unor drumuri neasfaltate sau al unor vechi poteci folosite odinioară de măgari. Cele mai izolate golfuri pot fi descoperite doar cu barca, iar multe dintre ele rămân adevărate refugii pentru cei care caută liniște și peisaje nealterate.

Există însă și plaje gratuite atât de impresionante încât imaginile lor circulă constant pe rețelele sociale și în ghidurile de călătorie. Popularitatea acestora a atras atenția autorităților, care încearcă să protejeze mediul natural și să prevină supraaglomerarea.

Care sunt noile reguli pentru plajele din Grecia

Guvernul Greciei a introdus un nou set de reglementări menite să combată aglomerația și extinderea excesivă a zonelor ocupate de șezlonguri și umbrele comerciale. Totodată, măsurile urmăresc să împiedice hotelurile și operatorii de plajă să monopolizeze spațiile de pe litoral și să limiteze accesul publicului.

Conform noilor prevederi, cel puțin 70% din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă de șezlonguri. În ariile protejate, procentul crește la 85%, iar pe așa-numitele „plaje intangibile” amplasarea șezlongurilor este complet interzisă.

Pentru zonele unde acestea sunt permise, regulile impun ca șezlongurile să fie amplasate la cel puțin patru metri de linia apei și să respecte aceeași distanță între ele.

De asemenea, concesiunile pentru exploatarea sectoarelor de plajă vor fi atribuite prin licitații online. Operatorii care obțin autorizații vor avea obligații clare privind menținerea curățeniei, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități și angajarea unui salvamar pe durata sezonului estival.

Cele mai spectaculoase plaje din Grecia care pot fi vizitate gratuit

Plaja Fteri, Kefalonia

Înconjurată de stânci albe spectaculoase, acoperite de vegetație luxuriantă, plaja Fteri din Kefalonia impresionează prin peisajul său sălbatic și izolat. Amplasată într-un golf retras, departe de clădiri și zone dezvoltate turistic, aceasta oferă unul dintre cele mai spectaculoase decoruri naturale din Grecia.

Apa mării capătă aici nuanțe strălucitoare de albastru-turcoaz datorită combinației dintre stâncile și pietricelele albe, iar transparența sa este remarcabilă.

Fteri se numără printre plajele declarate oficial „Untrodden Beaches” (plaje neatinse), statut care interzice orice tip de amenajare. Nu există șezlonguri, umbrele, baruri sau alte facilități, iar accesul auto este imposibil. Vizitatorii trebuie să își aducă toate cele necesare pentru o zi petrecută pe plajă.

Accesul terestru se face pe un traseu abrupt și stâncos, care poate dura aproximativ o oră de mers pe jos. Cea mai comodă variantă este taxiul pe apă din Agia Kyriaki sau din micul port pescăresc Zola. Din Zola, călătoria durează aproximativ 10 minute.

În sezonul estival, ambarcațiunile sunt foarte solicitate, motiv pentru care este recomandată rezervarea din timp. Totuși, cursele pot fi suspendate în zilele cu vânt puternic și mare agitată.

În clasamentul „World's 50 Best Beaches 2026”, plaja Fteri s-a clasat pe locul al doilea la nivel mondial și pe primul loc în Europa.