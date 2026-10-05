Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, bărbatul a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei privind acuzaţiile de trafic de influenţă, înşelăciune, uzurparea de calităţi oficiale şi şantaj, transmite Agerpres.

Procurorii arată că, în aprilie 2025, bărbatul a pretins şi a primit de la o femeie "mai multe sume de bani, promiţându-i acesteia, prin crearea falsei aparenţe că are influenţă asupra unor poliţişti din cadrul IPJ Arad, că poate interveni pe lângă poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad şi astfel să îi determine pe aceştia să 'le facă dosar penal' vecinilor".

O lună mai târziu, el i-ar fi cerut victimei 2.440 de lei, pentru pretinse cheltuieli de judecată, iar femeia a plătit bani în câteva tranşe.

Mai mult, arădeanul "s-a folosit, fără drept, de calitatea de poliţist şi a întocmit acte legate de calitatea de poliţist", respectiv i-a luat o "declaraţie" femeii, spunând că este pentru dosar. El a făcut asta într-o locuinţă în care locuieşte cu chirie.

Ulterior, arată procurorii, a constrâns-o pe femeie să îi mai dea 300 de lei, "în caz contrar spunându-i că va trebui să o aresteze şi că, în cazul în care nu va depune banii, va fi o mare problemă pentru dânsa".

În urma acordului de recunoaştere şi contopirii mai multor pedepse pentru infracţiunile care ar fi fost comise, s-a stabilit pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare cu suspendare şi sub supraveghere timp de trei ani.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei, au fost înaintate Tribunalului Arad.