Cele mai spectaculoase destinații din Grecia cu apa de un albastru ireal. Locuri care par din altă lume

De la frumusețea naturală a insulei Corfu și a Muntelui Olimp până la comorile istorice ale Cretei, cele mai frumoase locuri de vizitat din Grecia sunt răspândite în întreaga țară.

Între siturile arheologice încărcate de istorie, formațiunile naturale spectaculoase precum Sarakiniko și plăcerea simplă a unei zile petrecute pe o plajă mediteraneană, Grecia oferă atracții pentru toate gusturile. Fie că vrei să te relaxezi pe plaje idilice, să explorezi obiective celebre din Atena sau să descoperi istoria țării în muzee fascinante, iată principalele atracții turistice din Grecia. De ce Grecia are unele dintre cele mai albastre ape din Europa Nuanțele de albastru ale Greciei îți atrag privirea. Albastrul Greciei se regăsește în dungile emblematice ale steagului, în marea azurie strălucitoare, în cerul impresionant, în acoperișurile și ferestrele caselor văruite în alb de pe insule și în multe alte elemente care definesc peisajul elen. Albastrul era considerat și o culoare pro tectoare împotriva răului. Chiar și astăzi, în multe zone ale Mediteranei, oamenii poartă un talisman albastru, cunoscut sub numele de „mati”, care reprezintă ochiul divin și este folosit pentru a alunga ghinionul și energiile negative. Puține experiențe evidențiază mai bine contrastul culorilor decât o călătorie pe Marea Egee sau pe Marea Ionică. Citește și Ce mănâncă grecii la micul dejun: obiceiuri simple care surprind mulți turiști Grecia este impresionantă și atunci când este explorată pe uscat, însă privită de pe mare devine cu adevărat spectaculoasă. Pentru cei care își doresc o experiență memorabilă, sunt disponibile excursii cu iahturi de lux, ideale pentru relaxare și pentru explorarea insulelor. Grecia se bucură de un litoral impresionant. Țara are una dintre cele mai lungi linii de coastă din lume, ocupând locul al unsprezecelea la nivel global și locul al doilea dintre cele 47 de state incluse în clasamentul Blue Flag din 2017. Nu mai puțin de 486 de plaje din Grecia au primit certificarea Blue Flag, acordată pentru calitatea apei, siguranță și facilitățile oferite vizitatorilor. Cele mai spectaculoase plaje din Grecia cu apa de un albastru ireal Cu peste 250 de plaje publice, în Grecia nu ești niciodată departe de priveliști spectaculoase asupra mării strălucitoare. De-a lungul peninsulei vei găsi peisaje impresionante și numeroase activități nautice. Pentru a te ajuta să alegi destinația potrivită, iată un ghid al celor mai frumoase plaje din Grecia. Plaja Platis Gialos, Mykonos Cea mai lungă plajă din Mykonos și una dintre cele mai potrivite pentru familii, Platis Gialos se întinde pe aproape un kilometru de nisip fin, ape cristaline și dealuri presărate cu resorturi. Există suficiente activități pentru a ține ocupați atât adulții, cât și copiii pe tot parcursul zilei. Poți închiria șezlonguri și umbrele și te poți bucura de apele puțin adânci, ideale pentru copii și începători. Printre activitățile populare se numără schiul nautic, jet ski-ul și plimbările cu barca. Datorită taxiurilor maritime care circulă regulat, plaja este ușor accesibilă.

Plaja Almyrida, Creta Datorită vânturilor moderate și peisajului deluros, Almyrida este una dintre cele mai bune plaje din Grecia pentru sporturi nautice precum windsurfing, caiac, paddleboarding și canoe. Situată pe coasta de nord-vest a Cretei, plaja este înconjurată de hoteluri, restaurante și baruri. Poți închiria echipament direct din sat și petrece o zi activă pe apă sau te poți relaxa la umbră savurând preparate tradiționale cretane.

Plaja Potamos, Creta Dacă vrei să eviți aglomerația și petrecerile de pe plajă, Potamos este o alegere excelentă. Este cea mai liniștită dintre cele două plaje principale din Malia și una dintre cele mai bune pentru snorkeling. Apele calme și limpezi ale Mării Egee permit explorarea vieții marine, iar în apropiere se află zona umedă Malia, unde cresc plante rare precum crinii de nisip.

Plaja Perissa, Santorini Situată pe coasta estică a insulei Santorini, Perissa este celebră pentru nisipul său negru, format în urma activității vulcanice care a creat insula. De-a lungul falezei se află numeroase cafenele și restaurante care se transformă seara în cluburi și baruri animate. Contrastul dintre nisipul negru și clădirile albe cu acoperișuri albastre face din Perissa una dintre cele mai fotografiate plaje din Grecia.

Plaja Agios Prokopios, Naxos Insula Naxos este cunoscută pentru monumentele sale antice, dar găzduiește și una dintre cele mai frumoase plaje cu nisip din Grecia. Agios Prokopios impresionează prin nisipul fin și apele turcoaz. Vizitatorii pot face snorkeling, jet ski sau plimbări relaxante pe malul mării. Zona este apreciată și de cei care caută aventură și activități în aer liber.

Plaja Foneas, Peninsula Mani Ascunsă într-un golf mic, la capătul defileului Foneas, această plajă este una dintre cele mai puțin cunoscute din Grecia. Nu există multe facilități turistice, ceea ce o face ideală pentru cei care caută natură și liniște. În centrul plajei se află o stâncă uriașă de pe care mulți turiști sar în apă.

Plaja Kalogria, Halkidiki Situată pe brațul Sithonia din Halkidiki, Kalogria este una dintre cele mai romantice plaje din Grecia. Plaja are nisip fin, ape limpezi și o promenadă cu taverne și magazine. Apa este mai răcoroasă decât în alte zone datorită apropierii râului Larissos. Spre seară, cuplurile se pot bucura de apusuri spectaculoase și de plimbări pe malul mării.

Când să vizitezi Grecia pentru a vedea apa în cele mai intense culori Perioada cuprinsă între mai și mijlocul lunii iunie, precum și sfârșitul lunii august și luna septembrie sunt cele mai bune momente pentru a vizita Grecia și a te bucura de cele mai intense culori ale apei. În plus, în aceste luni ai combinația ideală între vreme plăcută, un număr moderat de turiști și prețuri mai accesibile. Apa este suficient de caldă pentru înot, foarte limpede și albastră, mai ales în august și septembrie, iar orașele pitorești și siturile istorice pot fi explorate fără căldura sufocantă a verii. Dacă plănuiești să vizitezi insulele, trebuie să știi că în mai și septembrie cursele de feribot sunt mai rare. Unele rute care circulă zilnic în plin sezon de vară pot avea doar câteva curse pe săptămână, în special după 1 septembrie. Verifică programul din timp pentru a evita situațiile neplăcute. De ce apa din Grecia are o culoare așa de specială Dacă ai fost vreodată fascinat de apele turcoaz strălucitoare din Grecia, Caraibe sau Pacificul de Sud, nu ești singur. Aceste nuanțe spectaculoase de albastru par aproape ireal, dar în spatele lor există o explicație științifică reală. Deci, ce dă de fapt culoarea apei oceanului? Potrivit NASA, totul ține de modul în care lumina se comportă în apă. „Motivul pentru care oceanul este albastru este absorbția și împrăștierea luminii”, explică cercetătorii. Apa absoarbe foarte eficient culorile din spectrul roșu al luminii și lasă lungimile de undă albastre să se împrăștie, motiv pentru care percepem oceanul ca fiind albastru. Deși împrăștierea joacă un rol, la fel cum face și în cazul culorii cerului, absorbția este factorul dominant în apa limpede a oceanului. Totuși, așa cum arată Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), majoritatea oceanelor lumii sunt departe de albastrul strălucitor pe care îl vedem în reclamele de călătorii. De fapt, sub aproximativ 220 de metri adâncime, oceanul este aproape complet întunecat. La peste 1.100 de metri, nu mai există deloc lumină. Se pare că nuanțele intense de turcoaz din aceste regiuni nu sunt doar rezultatul luminii solare. Ține și de ceea ce lipsește din apă. Potrivit Oceanic Research Group, apele puțin adânci, în special din jurul insulelor, conțin mult mai puțin plancton și mai puține particule în suspensie. Planctonul, deși esențial pentru ecosistemele marine, poate da apei o tentă verzuie din cauza clorofilei pe care o conține. Când apa este relativ lipsită de plancton, mai multă lumină pătrunde și se reflectă de pe fundul mării, accentuând culoarea albastră intensă, conform finduslost. Un alt factor este tipul de nisip și sedimentele de pe fundul mării. În locuri precum Grecia, nisipul este adesea alb sau deschis la culoare și format din particule mai grele care se depun rapid. Deoarece există puțină agitație din valuri sau curenți, apa rămâne foarte limpede, ceea ce permite luminii să se reflecte mai puternic. În plus, calmul acestor ape joacă un rol important. Regiunile tropicale și mediteraneene au de obicei mai puține upwelling-uri – fenomene în care apele adânci, bogate în nutrienți, urcă la suprafață. Potrivit NOAA, deși upwelling-ul este esențial pentru viața marină, el aduce materie organică ce crește activitatea biologică și, implicit, întunecă apa.

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