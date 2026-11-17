Videoclipurile scurte despre Liziba s-au răspândit rapid în toată China. Fiind în același timp o atracție turistică și o stație de transport public funcțională, aceasta reprezintă unul dintre cele mai remarcabile obiective turistice din Chongqing, relatează China Discovery.

Stația Liziba este mai mult decât un loc celebru în care turiștii vin să facă fotografii.

Inclusă pe lista celor 70 de repere ale dezvoltării Chinei din ultimii 70 de ani, aceasta reflectă caracteristicile culturale și istorice distincte ale orașului Chongqing, cunoscut și sub numele de „Orașul de pe munte”, dar și ale întregii Chine.

De ce trece trenul CRT Line 2 printr-o clădire rezidențială

Mulți oameni se întreabă dacă blocul a fost construit înaintea trenului sau dacă a fost ridicat după construirea liniei feroviare.

Răspunsul este surprinzător: stația Liziba și blocul rezidențial au fost construite simultan.

Pentru ca locuitorii să nu fie deranjați de zgomotul trenurilor care intră și ies din stație, clădirea și linia feroviară au fost proiectate astfel încât să fie separate structural.

În plus, trenurile pe o singură șină sunt prevăzute cu materiale și tehnologii speciale care reduc zgomotul și minimizează vibrațiile.

Astfel, clădirea a fost finalizată cu o înălțime totală de 19 etaje, repartizate după cum urmează:

Primele 5 etaje sunt destinate spațiilor comerciale.

Etajele 6–8 sunt rezervate trecerii liniei de monorail CRT.

Etajele 9–19 sunt destinate locuințelor.

De asemenea, Chongqing este o destinație turistică foarte populară, în special în perioadele de sărbători legale, precum vacanța de 1 Mai, Festivalul Bărcilor Dragon și Ziua Națională a Chinei.

În aceste perioade, orașul devine extrem de aglomerat, iar realizarea unor fotografii fără alți turiști în cadru poate fi dificilă.