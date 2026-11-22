Long Shi, elevă la o școală gimnazială din districtul Fenghuang, provincia Hunan, a salvat, pe 24 iunie, o fetiță de patru ani și un băiețel de doi ani din locuința lor, care era cuprinsă de un fum dens, potrivit South China Morning Post.

Familia adolescentei a depus recent o cerere pentru ca aceasta să primească o distincție pentru actul său de curaj, potrivit publicației Xiaoxiang Morning Herald, citată de South China Morning Post.

Incendiul a izbucnit într-o zi în care adolescenta avea febră și ceruse permisiunea de a pleca de la școală.

În drum spre casă, aceasta a observat că dintr-o locuință aflată la marginea drumului ieșea fum negru. Inițial, Long nu a acordat prea multă atenție situației, până când a auzit plânsetele unor copii. De asemenea, a observat că fumul devenea tot mai dens, iar în interiorul casei se vedeau flăcări.

Adolescenta a intrat imediat în locuință pentru a-i salva pe copii.

„Focul ajunsese aproape de pat, iar hainele care se aflau pe acesta ardeau”, și-a amintit Long. „O fetiță stătea ghemuită într-un colț, iar fratele ei mai mic era așezat pe pat. Nu era niciun adult acasă, iar cei doi copii erau speriați și plângeau tare.”

Mesajul trimis mamei după ce i-a salvat pe cei doi copii

Fără să ezite, Long l-a luat pe băiețel în brațe și pe fetiță de mână, conducându-i afară din locuință.

Au trecut doar câteva minute din momentul în care adolescenta a observat incendiul și până când i-a adus pe cei doi copii în siguranță.

După intervenție, Long i-a trimis mamei sale un mesaj: „Mamă, am salvat doi copii”. De asemenea, i-a trimis o înregistrare video pe care o realizase din exteriorul locuinței.

Mama sa i-a răspuns: „Nu uita să te asiguri că ești în siguranță înainte de a-i salva pe alții”.

Femeia, al cărei nume de familie este Wu, le-a declarat ulterior jurnaliștilor că a fost extrem de îngrijorată pentru siguranța fiicei sale.

„Tremuram încontinuu când am văzut înregistrarea. Incendiul era atât de puternic”, a mărturisit mama adolescentei.

„În acel moment, nu m-am gândit prea mult. Am vrut doar să îi duc mai întâi pe copii într-un loc sigur”, a spus Long.

Adolescenta a adăugat că, după ce a ieșit din locuință împreună cu cei doi copii, a început să o doară capul din cauza febrei.

Familia copiilor i-a oferit adolescentei un banner roșu, în semn de recunoștință.

„Într-un moment critic, ai salvat doi copii fără să ții cont de propria siguranță. Ai protejat o întreagă familie”, era mesajul inscripționat pe acesta.

Tatăl copiilor, Wu Xianjin, a declarat că se afla la serviciu când incendiul a izbucnit în locuința sa și că a fost anunțat prin telefon.

„Am fost speriat, dar ușurat să aflu că cei doi copii ai mei erau în siguranță”, a spus acesta.

Adolescenta, recompensată de autorități pentru curajul său

La începutul lunii noiembrie, familia adolescentei a depus la autoritățile locale o cerere pentru acordarea unei distincții în semn de recunoaștere a curajului de care a dat dovadă.

La jumătatea lunii noiembrie, Biroul de Pompieri și Salvare din districtul Fenghuang i-a acordat adolescentei un certificat în semn de recunoaștere a curajului său.

Totodată, autoritățile au reamintit populației că minorii nu ar trebui să încerce să salveze singuri persoane din incendii, având în vedere forța fizică și experiența lor limitate.

În astfel de situații, aceștia trebuie să se deplaseze într-un loc sigur, să alerteze pompierii și să solicite ajutorul adulților.