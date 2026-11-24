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La descinderi, procurorii au găsit mari cantităţi de stupefiante, în special NEP (un nou drog sintetic) şi heroină, cu o valoare de 900.000 de euro pe piaţa neagră, scrie Agerpres.

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În acest caz au fost reţinute şapte persoane (patru bărbaţi şi trei femei), cu vârstele cuprinse între 20 şi 53 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive şi trafic de droguri de mare risc.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, începând cu luna iulie 2026, pe raza Sectorului 5, pe criterii familiale, s-a cristalizat şi a acţionat o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor importante sume de bani din vânzarea de droguri şi produse psihoactive. Sub coordonarea liderilor, însărcinaţi cu procurarea substanţelor stupefiante, membrii, cu roluri clar definite, au depozitat, porţionat, ambalat şi comercializat NEP (N-ethylnorpentedrone) şi heroină, cu sume de 10/30/50 sau 100 lei pentru o doză sau un plic", explică DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, membrii grupării aveau stabilit „cartierul general" într-un bloc de patru etaje, unde deţineau sau utilizau mai multe apartamente, fiecare operaţiune fiind executată la alt nivel al clădirii.

NEP, un nou drog sintetic care dă dependență de la prima doză

„Locul de depozitare al substanţelor era diferit de cel în care erau porţionate şi ambalate, în timp ce vânzarea propriu-zisă era realizată în interiorul altor locuinţe sau stradal. „Vânzătorii” erau remuneraţi zilnic pentru activitatea prestată, plata realizându-se în sume de bani şi doze de NEP şi heroină. Aceştia relaţionau preponderent cu cei din eşalonul doi al grupării de criminalitate organizată şi nu beneficiau de un credit deosebit, fiind înlocuiţi foarte repede în situaţia în care se considera că au randament scăzut", mai spun anchetatorii.

NEP este prescurtarea pentru N-etyl norpentedronă, un nou drog sintetic stimulant, care dă dependenţă de la prima doză.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate sute de plicuri conţinând NEP, dar şi doze de heroină tranzacţionate de către inculpaţi.

În urmă cu trei zile, procurorii au efectuat 29 de percheziţii, fiind găsite şi ridicate aproximativ 23,5 kilograme substanţă psihoactivă NEP, o parte din cantitate fiind porţionată în 5.381 plicuri (doze). De asemenea, au fost indisponibilizate peste 100 comprimate metadonă, o cantitate de heroină, 220 comprimate alprazolam, fiole morfină, 11 arme tip airsoft, sumele de aproximativ 111.100 lei, 1.500 euro şi 500 coroane norvegiene.

Valoarea totală a substanţelor indisponibilizate, pe piaţa neagră, este estimată la aproximativ 900.000 de euro.

Ulterior, un magistrat de la Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a celor şapte inculpaţi, pentru o perioadă de 30 de zile.