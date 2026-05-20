Nicușor Dan organizează noi consultări pentru desemnarea unui nou premier. Pe cine a chemat la Cotroceni

Nicuşor Dan a invitat, la trei zile după consultări, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru a discuta despre situaţia economică şi politică a ţării.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituţia României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuţii privind situaţia economică şi politică a ţării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniţi pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România şi cei neafiliaţi”, anunţă, miercuri, Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;
  • Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliaţi.

„Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a subliniat atunci preşedintele.

Consultări fără rezultat la Cotroceni

După consultările politice de luni, de la Palatul Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și marile partide parlamentare, este tot mai sigur că nu vom mai avea o coaliție cu PSD și PNL, iar ideea unui Executiv tehnocrat nu are momentan susținere clară.

PSD a transmis răspicat că vrea să rămână la masa puterii, că ar accepta refacerea Coaliției, dar toate acestea însă fără Ilie Bolojan. Social-democrații nu au renunțat nici la varianta de a intra în Opoziție, dar au „exclus” o alianță „în afara partidelor pro-occidentale”.

Sorin Grindeanu a explicat că poziția și condițiile partidului său sunt deja cunoscute. Astfel, PSD nu-și mai dorește un Executiv condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță „în afara partidelor pro-occidentale”.

În același timp, după ce au ieșit de la consultările cu Nicușor Dan, atât Ilie Bolojan, președintele PNL, cât și Dominic Fritz, președintele USR, au exclus posibilitatea ca partidele lor să facă o coaliție alături de PSD.

Liberalii conduși de Ilie Bolojan au precizat că i-au comunicat președintelui Nicușor Dan că ”PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD, inclusiv în cazul în care va fi condus de un premier tehnocrat”.

La rândul lor, liderii USR au transmis, după discuțiile cu președintele României, că, ”dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”. 

„Partidul Național Liberal nu va mai susține un Guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu va susține un premier tehnocrat care va fi susținut de Partidul Social Democrat”, a declarat după consultări Ilie Bolojan.

Decizia PNL de a nu mai forma o coaliție de guvernare alături de PSD a fost anunțată încă din seara zilei în care moțiunea PSD-AUR a fost votată în Parlament.

„În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, au transmis liberalii. 

Sorin Grindeanu i-a transmis președintelui că PSD ar putea face o majoritate

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că i-a spus preşedintelui Nicuşor Dan că într-un final formaţiunea sa poate strânge o majoritate în Parlament, însă această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de şeful statului.

„Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa”, a explicat președintele PSD.

El a adăugat că opţiunile pentru alcătuirea unui guvern se îngustează foarte mult.

„S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar totodată eu v-am spus, şi nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorităţi de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus AUR, că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opţiunile”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

