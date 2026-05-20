Noaptea Muzeelor 2026. Când are loc și ce muzee poti vizita gratuit în București

Noaptea Muzeelor 2026 aduce din nou oportunitatea de a descoperi gratuit unele dintre cele mai importante muzee din București, într-o atmosferă specială, cu program prelungit și evenimente dedicate publicului de toate vârstele.

În anul 2026, într-o singură noapte, 324 de muzee din 39 de județe își deschid porțile dincolo de programul obișnuit, oferind vizitatorilor o experiență culturală amplă și diversă. În București Noaptea Muzeelor are loc în 47 de muzee, case memoriale și spații culturale. 39 dintre ele au intrare gratuită, iar 8 sunt cu plată. Când are loc Noaptea Muzeelor 2026 Pe 23 mai 2026, între orele 18:00 și 02:00, publicul poate participa la ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, majoritatea cu acces gratuit. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural de anvergură la nivel european, lansat în 1997 la Berlin sub denumirea „Noaptea Lungă a Muzeelor”. Din 2005, inițiativa a devenit un brand european susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, anul în care România s-a alăturat oficial acestei mișcări culturale. În România, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să se desfășoare inclusiv în perioada pandemiei, adaptându-se contextului. Un moment de referință rămâne anul 2022, când au participat un număr record de 295 de obiective din țară și 14 din Republica Moldova. Citește și Oraşul din Italia numit cândva „ruşinea naţională” a devenit una dintre cele mai spectaculoase destinaţii Toate informațiile utile despre program, muzeele participante și evenimentele organizate în cadrul ediției din 2026 pot fi consultate pe noapteamuzeelor.org. Cât costă biletul de intrare la Noaptea Muzeelor 2026 Majoritatea muzeelor participante oferă acces gratuit în Noaptea Muzeelor. Totuși, unele instituții pot percepe un tarif simbolic, acestea fiind marcate în program cu eticheta „Cu plată”. Până la ce oră sunt deschise muzeele Intervalul oficial al evenimentului este 18:00 – 02:00, însă fiecare muzeu își stabilește propriul program de vizitare. Este recomandat să verifici pagina fiecărei instituții pentru orele exacte. Noaptea Muzeelor 2026 în București Pe 23 mai 2026, Bucureștiul găzduiește o nouă ediție a Nopții Muzeelor, cu acces gratuit sau program special în 47 de muzee, case memoriale și spații culturale. 39 dintre ele au intrare gratuită, iar 8 sunt cu plată. Vizitatorii pot explora expoziții permanente, evenimente speciale, tururi ghidate și activități interactive, în intervale orare extinse.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București Pe 23 mai 2026, între orele 18:00 și 24:00, la București, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București – Hanul Gabroveni găzduiește evenimentul dedicat expoziției „DRAFT pentru o retrospectivă comună”. Pentru prima dată în România, Lia Perjovschi și Dan Perjovschi își reunesc lucrările într-o amplă retrospectivă comună, deschisă în perioada 3 aprilie – 26 iulie 2026. Expoziția marchează 40 de ani de practică artistică și reunește proiecte esențiale pentru dezvoltarea artei contemporane românești și afirmarea ei internațională. Întregul spațiu al Hanului Gabroveni este transformat prin dialogul dintre desenele și intervențiile murale ale lui Dan Perjovschi, inspirate de realitatea politică și socială, și proiectele de cercetare, arhivare și instalațiile conceptuale ale Liei Perjovschi, construite interdisciplinar. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB, în colaborare cu Galeria Ivan. Arhivele Naționale ale României Pe 23 mai 2026, între orele 20:00 și 02:00, Arhivele Naționale ale României din București își deschid porțile publicului pentru o incursiune specială în patrimoniul documentar al țării. Evenimentul propune o călătorie prin expoziția „Din tezaurul Arhivelor”, de la cele mai vechi documente ale Țării Românești și Moldovei din secolul al XIV-lea până la arhivele epocii contemporane. Vizitatorii pot descoperi și expoziția temporară „Brâncuși între formă și spirit”, organizată în contextul Anului Brâncuși, oferind o perspectivă asupra operei și influenței sculptorului român. În plus, publicul are acces excepțional în sala de protocol, unde este conservat mobilierul provenit de la Mănăstirea Mihai Vodă, demolată în 1985 pentru construcția Casei Poporului. Evenimentul oferă astfel o experiență rară de explorare a memoriei istorice și culturale a României. Noaptea Designerilor - Asociația Anonymo Muza Asociația Anonymo Muza organizează „Noaptea Designerilor”, un eveniment expozițional dedicat designului vestimentar experimental și artelor contemporane, desfășurat pe 23 mai 2026, la București, între 16:00 – 24:00, în cadrul Casei Universitarilor. Proiectul, realizat în parteneriat cu UNArte – secția Modă, explorează relația dintre artă, design și sustenabilitate prin creații realizate din materiale reciclate. Expoziția reunește și lucrări de pictură, fotografie și bijuterie contemporană, inclusiv semnate de Aida Sandu, cu inspirație dacică. Curatoriat de AnaMaria Kovalciuc Ciocotea, evenimentul implică cadre universitare și artiști vizuali, promovând educația artistică și reutilizarea materialelor. Accesul public este gratuit și deschis tuturor vizitatorilor într-un cadru cultural relevant actual astăzi. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” deschide traseul special Noaptea Muzeelor 2026 pe 23 mai la București, între 19:00–00:00. Vizitatorii pornesc din Calea Victoriei prin Aula și descoperă spații emblematice: Galeria directorilor, Sala Profesorilor „Al. Tzigara Samurcaș”, Capsula Timpului, Rotonda mare și mică, Salonul „Carol I”, Sala „Mircea Tomescu”, Sala Multimedia și Sala de lectură Minerva. Traseul continuă prin Corpul Boema și Corpul Dacia, incluzând instalații contemporane, vitralii restaurate și exponate regale. Experiența evidențiază patrimoniul bibliotecii și colecțiile sale enciclopedice. La final, publicul poate lăsa impresii despre eveniment și atmosfera culturală a serii într-un parcurs arhitectural și documentar unic București.

Borsul din Bordei – Mâncare Tradițională Românească „Borsul din Bordei” propune o experiență gastronomică autentică, prezentată drept „cel mai mic muzeu românesc, unde gustul e mare”. Evenimentul are loc pe 23 mai 2026, în București, desfășurându-se pe tot parcursul zilei, între 08:00 – 24:00. Vizitatorii sunt invitați să descopere obiecte tradiționale românești, care pot fi admirate și atinse, într-un cadru intim și interactiv. Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București — Palatul CCIB Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București deschide porțile Palatului CCIB pe 23 mai 2026, între 18:00 – 24:00, cu ocazia Noapții Muzeelor 2026, marcând 158 de ani de la înființare și 115 ani de la inaugurarea clădirii. Vizitatorii pot participa la tururi ghidate din 30 în 30 de minute, explorând scara monumentală din marmură, Aula Carol I, Sala George G. Assan, Sala de Bal de la etajul 3 și Sala Ștefan Burcuș. De pe balconul palatului este oferită o perspectivă asupra Centrului Istoric al Bucureștiului. Clădirea, construită între 1908–1911, îmbină istoria și eleganța arhitecturală, cu acces gratuit prin Strada Doamnei. Noaptea Muzeelor la Arhitectură: de la schiță la „sport de echipă” Pe 23 mai 2026, între 16:00 și 24:00, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin Centrul Expozițional Documentar – Muzeul Școlii de Arhitectură, transformă Corpul Vechi din București într-un spațiu deschis explorării procesului de creație arhitecturală. Evenimentul propune o incursiune în culisele proiectării, unde ideile prind formă prin colaborare interdisciplinară și tehnologii digitale. Vizitatorii descoperă proiectele studenților, patrimoniul viu al școlii, implicarea în comunitate și „Laboratorul viitorului”, dedicat inovației. Tururile ghidate prin muzeu dezvăluie evoluția instituției și modul în care arhitectura devine un efort colectiv. Tema „sport de echipă” evidențiază rolul colaborării în modelarea spațiului construit. Colecția Publică de Istorie Feroviară Românească – CENAFER Pe 23 mai 2026, între 20:00 și 02:45, Colecția Publică de Istorie Feroviară Românească – CENAFER invită publicul la o călătorie nocturnă prin istoria transportului feroviar. Muzeul CFR devine un spațiu al memoriei tehnice și culturale, unde vizitatorii descoperă evoluția uneia dintre cele mai importante invenții ale epocii moderne. Noaptea Muzeelor la Ateneul Român Pe 23 mai 2026, între 22:00 și 00:00, Filarmonica „George Enescu”, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, marchează Noaptea Europeană a Muzeelor printr-un eveniment special desfășurat la Ateneul Român, emblemă a patrimoniului cultural european. Vizitatorii pot accesa gratuit clădirea și participa la un recital cameral de pian susținut de Andrei Licareț în Sala Mare, începând cu ora 22:00. În foyer este deschisă expoziția „George Enescu și Yehudi Menuhin — Repere ale unei prietenii artistice”, dedicată uneia dintre cele mai importante relații muzicale ale secolului XX. Accesul este pe bază de rezervare până la ora 23:00, iar ultima intrare este la 23:30, oferind o experiență muzicală și muzeală unică în inima Bucureștiului. Galeria Madrigal / Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” Pe 23 mai 2026, între 17:00 și 00:00, Galeria Madrigal din București găzduiește expoziția „Corul Madrigal – 63 de ani de branding cultural”, dedicată unuia dintre cele mai longevive ansambluri corale din lume. Evenimentul propune o perspectivă asupra identității culturale a corului, prin costume de scenă, afișe, caiete de sală și lucrări de artă reunite în Colecția de Artă Madrigal. Expoziția, completată de intervenții artistice și recitaluri ale corurilor de copii din Cantus Mundi, evidențiază legătura dintre muzică și artele vizuale. Deschisă în Vila Sacha Roman Silberman, clădire interbelică elegantă, experiența îmbină patrimoniul arhitectural cu istoria culturală a Corului Madrigal. Noaptea Marilor Staruri: Galeriile Artmark – Palatul Cesianu-Racoviță Pe 23 mai 2026, Galeriile Artmark prezintă peste 300 de obiecte cu autografe celebre și lucrări de artă valoroase, într-o expoziție de colecție, cu tombolă și cadouri surpriză. Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Pe 23 mai 2026, între 16:00 și 17:00, Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, parte a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”, prezintă la Biblioteca Națională a României un program artistic format din 11 momente coregrafice susținute de elevii claselor IV–XI. Spectacolul include dans clasic, contemporan, de caracter și tradițional, alături de prezentări de costume și lucrări de pictură. Muzeul de Artă Vasile Grigore Pe 23 mai 2026, între 11:00 și 20:00, Muzeul de Artă Vasile Grigore găzduiește un program muzical variat cu 18 interpreți de muzică clasică și jazz. Evenimentul include recitaluri camerale cu lucrări de Rahmaninov, Bach, Lalo și Wieniawski, precum și interpretări solo de Gershwin și Telemann. Seara este completată de cvintetul RYJO – Romanian Youth Jazz Orchestra și Grupa Suma, într-o combinație de energie tânără și influențe contemporane. Intrarea este gratuită. Muzeul Geologic Național Pe 23 mai 2026, între 10:00 și 21:00, Muzeul Geologic Național marchează 120 de ani de la înființarea Institutului Geologic al României printr-o serie de activități dedicate cercetării științelor Pământului. Evenimentul „Noaptea Muzeelor” evidențiază rolul geologiei în înțelegerea resurselor naturale și a proceselor care modelează planeta. Publicul poate explora expoziții tematice precum „Pământul măsurat și înțeles”, „Esențe minerale – de la cristal brut la bijuterie handmade” și „Cercetarea geologică – Sarea cunoașterii”, alături de exponate spectaculoase și colecția permanentă a muzeului. Evenimentul oferă o incursiune educativă în evoluția cercetării geologice și diversitatea patrimoniului natural.

Muzeul Hărților Pe 23 mai 2026, între 12:00 și 23:00, Muzeul Hărților invită publicul la o explorare creativă a spațiului interior și a grădinii, unde se întâlnesc hărțile vechi, arta contemporană și natura. Accesul este liber, cu ultima intrare la 22:30. Vizitatorii pot descoperi colecții de hărți și gravuri, experiențe interactive pentru toate vârstele și proiectul artistic „700 de Milioane de Puncte: Cartografia Invizibilă a României” semnat de Miluță Flueraș. Programul include tururi ghidate, ateliere, activități educative și un DJ set în grădină, într-o seară dedicată explorării și imaginației. Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I vă invită să vizitați pavilionul de istorie militară generală și pavilionul Aviație, unde veți putea regăsi artefacte legate de evoluția fenomenului militar din cele mai vechi timpuri până în prezent. La orele 16:00 încep evoluțiile asociațiilor de reconstituire istorico-militară, cu demonstrații și prezentări despre istoria purtătorilor de arme de-a lungul epocilor. Totodată, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale va susține un concert de muzică de fanfară — marșuri militare și muzică de promenadă. Ultima intrare la ora 23:00. Casa Filipescu-Cesianu Pe 23 mai 2026, între 16:30 și 22:30 (ultima intrare), Casa Filipescu-Cesianu, parte a Muzeului Municipiului București, își deschide porțile pentru Noaptea Muzeelor. Monument de arhitectură neoclasică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, casa-muzeu găzduiește o colecție valoroasă de mobilier, obiecte decorative și artă aplicată din patrimoniul instituției. Vizitatorii pot explora atmosfera elegantă a reședinței istorice și descoperi fragmente din viața urbană bucureșteană de altădată. Accesul este gratuit. Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck Pe 23 mai 2026, între 16:30 și 22:30 (ultima intrare), Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, parte a Muzeului Municipiului București, își deschide porțile pentru Noaptea Muzeelor. Situat într-o vilă interbelică din cartierul Floreasca, muzeul este dedicat creației celor doi artiști, păstrând lucrări de sculptură, pictură și desen, alături de atmosfera autentică a unui atelier de artist. Vizitatorii pot descoperi universul artistic al familiei Storck într-un spațiu intim, unde arta și viața se împletesc firesc. Accesul este gratuit. Muzeul George Severeanu Pe 23 mai 2026, între 16:30 și 22:30 (ultima intrare), Muzeul George Severeanu, parte a Muzeului Municipiului București, participă la Noaptea Muzeelor cu un program special dedicat patrimoniului arheologic și numismatic. Muzeul găzduiește una dintre cele mai importante colecții private din România, cu monede antice, medalii, obiecte de artă și antichități greco-romane și orientale, donate de colecționarul George Severeanu. Vizitatorii pot explora un univers al istoriei vechi prin piese rare și valoroase, într-un spațiu dedicat memoriei culturale și cercetării. Accesul este gratuit. Palatul Suțu Pe 23 mai 2026, Palatul Suțu deschide expoziții dedicate istoriei Bucureștiului în cadrul Noapții Muzeelor, cu acces gratuit și program special până la ora 22:00. Muzeul Național al Pompierilor – Foișorul de Foc Pe 23 mai 2026, între 17:00 și 23:00, Foișorul de Foc, construit între 1891–1892 de arhitectul George Mandrea și gazdă a Muzeului Pompierilor din 1963, prezintă istoria salvatorilor în șapte săli expoziționale. După restaurarea din 2024, vizitatorii descoperă patrimoniul pompierilor români și structura unică a turnului, dotat cu izolatori seismici. Intrarea este gratuită. Muzeul Național Cotroceni Pe 23 mai 2026, între 17:00 și 23:00, Muzeul Național Cotroceni invită publicul să descopere, în cadrul Noapții Muzeelor, Saloanele regale și spațiile istorice ale fostului palat domnesc și prezidențial. Traseul include Holul de Onoare, Sufrageria Germană, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand, precum și spațiile medievale Pivnița Mare și Cuhnia. Muzeul Național al Literaturii Române Pe 23 mai 2026, între 18:00 și 24:00, Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la o ediție specială a Nopții Muzeelor, cu acces gratuit la sediul central și casele memoriale din rețea. Evenimentul propune tururi ghidate, vernisaje, concerte în grădină, proiecții de scurt-metraj și momente performative cu artiști invitați. Programul include activități dedicate tuturor vârstelor, de la copii la adulți, și transformă literatura într-o experiență vie, interactivă și multidisciplinară. Casele memoriale completează traseul cu recitaluri și momente poetice.

Muzeul Național al Țăranului Român Pe 23 mai 2026, între 18:00 și 20:30, Muzeul Național al Țăranului Român deschide gratuit expoziția „Legea creștinească” și spațiile sale tematice, alături de expoziții temporare de pictură, fotografie și rezidențe artistice, oferind publicului o experiență culturală complexă dedicată tradiției, artei și reflecției asupra lumii satului românesc românesc contemporan viu. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Pe 23 mai 2026, între 18:00 și 01:00 (ultima intrare la 01:00), Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” participă la Noaptea Muzeelor cu acces gratuit la expoziția permanentă și un program special dedicat explorării științei și naturii. Vizitatorii pot parcurge traseul interactiv „Antipa și Racoviță – exploratori de poveste”, cu activități educative și experiențe multimedia pentru familii. Programul include demonstrații despre insectele nocturne și lumea liliecilor, susținute de cercetători, precum și un concert ArtpulseVox cu jazz, musical și muzică de film. Activitățile în aer liber se desfășoară în funcție de condițiile meteo. Muzeul Ororilor Comunismului în România Pe 23 mai 2026, între 16:00 și 23:00, Muzeul Ororilor Comunismului în România prezintă la Ateliere Verde Pătrat expoziția „ASCUNS. REZISTENȚA SUBTERANULUI”, dedicată comunității din Bucium, Alba, și rezistenței anticomuniste din 1948–1949. Instalația multimedia evocă viața din galeriile minelor ca spațiu de refugiu și supraviețuire, iar proiectul „Golden Flat” al lui Alexandru Poteca reinterpretează obiecte cotidiene comuniste ca simboluri ale unei bunăstări iluzorii și ale memoriei colective. Muzeul Politehnica București Pe 23 mai 2026, între 17:00 și 21:00, Muzeul POLITEHNICA București deschide porțile pentru Noaptea Muzeelor cu expoziția „Sunetul scrisului – epoca literelor bătute”, dedicată mașinilor de scris mecanice. Vizitatorii descoperă modele istorice din perioada 1920–1980 și pot experimenta direct scrisul la o mașină de scris autentică, retrăind ritmul și sunetul specific al comunicării analogice. Expoziția evidențiază evoluția tehnologică și impactul acestor dispozitive asupra modului de lucru, comunicare și păstrare a informației, într-o incursiune senzorială în epoca pre-digitală. Muzeul Teatrului Național din București Cu ocazia Nopții Muzeelor, Muzeul Teatrului Național din București invită publicul, pe 23 mai 2026, între 18:00 și 21:00, la expoziția „Regina Maria la teatru”, o incursiune în istoria scenei românești prin costume, fotografii, afișe și documente de patrimoniu. Piesa centrală a expoziției este o spectaculoasă rochie a Reginei Maria, realizată din fir de argint, brodată cu mătase și prevăzută cu o trenă de peste patru metri, evocând eleganța balurilor regale. Proiectul, finanțat prin Granturile SEE – RO-Cultura, reunește bunuri restaurate și readuce în atenție patrimoniul teatral românesc. Muzeul Universității din București Pe 23 mai 2026, între 14:00 și 22:00, Muzeul Universității din București marchează 200 de ani de la nașterea sculptorului Karl Storck printr-o expoziție dedicată operei și influenței sale asupra sculpturii moderne românești. Artist fondator al școlii naționale de sculptură, Storck este prezentat prin lucrări, documente și o cartare a locurilor semnificative din viața sa. Expoziția evidențiază contribuția sa la patrimoniul urban bucureștean, inclusiv frontonul dispărut al Universității, și moștenirea artistică transmisă discipolilor și familiei Storck. Primăria Municipiului București Pe 23 mai 2026, între 18:00 și 00:00, Primăria Capitalei deschide publicului fostul Palat al Ministerului Lucrărilor Publice, în cadrul Nopții Europene a Muzeelor. Vizitatorii pot participa la tururi ghidate, expoziții foto și instalații interactive, descoperind istoria administrației bucureștene și patrimoniul clădirii neoromânești semnate de Petre Antonescu. Accesul este gratuit. Primăria Sectorului 1 Pe 23 mai 2026, între 20:00 și 01:00, sediul Primăriei Sectorului 1 din Bd. Banu Manta nr. 9 își deschide porțile pentru tururi ghidate în cadrul Nopții Muzeelor. Clădirea, construită între 1928–1937 după planurile arhitecților George Cristinel și Nicu Georgescu, este primul edificiu din București realizat special ca primărie. Monument de arhitectură neoromânească, cu turn central de 45 m și orologiu mecanic, clădirea reprezintă un reper urban important. Vizitatorii pot explora interiorul și descoperi istoria administrației locale. Universitatea Națională de Arte din București Pe 23 mai 2026, între 18:00 și 01:00, Universitatea Națională de Arte din București își deschide atelierele pentru public, transformând spațiul universitar într-un dialog viu între artiști și vizitatori. Evenimentul propune tururi ghidate, demonstrații live, performance-uri interdisciplinare și întâlniri cu studenții, oferind acces direct la procesul creativ. Vizitatorii pot explora atelierele de pe Strada General Constantin Budișteanu și Calea Griviței, descoperind cum ia naștere arta contemporană în mediul academic. Reptiland București Pe 23 mai 2026, între 10:00 și 22:00, Reptiland București invită publicul la o incursiune educativă în lumea reptilelor și a ecosistemelor tropicale. Spațiul expozițional de 1.000 mp găzduiește peste 45 de specii vii, oferind o experiență interactivă dedicată naturii și biodiversității. Vizitatorii pot explora habitate variate, de la păduri tropicale la zone aride, descoperind adaptările fascinante ale animalelor la mediu. Cu ocazia Nopții Muzeelor, programul este prelungit, iar accesul se face la tarif redus. Muzeul Micul Paris Pe 23 mai 2026, între 20:00 și 03:00, Muzeul Micul Paris invită publicul la o călătorie în timp, în atmosfera unei case burgheze bucureștene de la 1900, recreată la lumina lumânărilor. Evenimentul reconstituie eleganța „Micului Paris”, unde stilul francez se împletește cu influențe orientale, oferind o experiență imersivă despre viața cotidiană de altădată. Vizitatorii descoperă o colecție de obiecte de epocă ce ilustrează moda și obiceiurile timpului, într-un parcurs ghidat organizat în serii restrânse. Accesul se face pe bază de bilet, într-o experiență muzeală intimă și atmosferică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













