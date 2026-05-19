Cunoscut odinioară drept „ruşinea Italiei”, oraşul Matera, situat pe un platou stâncos din regiunea sudică Basilicata, s-a transformat între timp într-o destinaţie turistică de lux. O impresionantă colecţie de locuinţe vechi săpate în stâncă, aflate în zona numită Sassi, oferă acum un refugiu liniştit, încărcat de istorie, potrivit Express.

Locuinţele din peşteri au fost evacuate de guvernul italian în anii 1950, fiind considerate mahalale din cauza condiţiilor precare de trai. Mii de locuitori au fost mutaţi în locuinţe moderne, iar premierul de atunci, Alcide De Gasperi, a descris Matera drept o „ruşine naţională”.

Din „ruşinea Italiei” într-o atracţie turistică de lux

Zona era considerată un pericol pentru sănătate, fără sisteme de canalizare sau electricitate, iar sărăcia era extremă. Un fost locuitor al oraşului descria condiţiile de trai ca fiind „brutale”, cu „familii de nouă sau zece copii dormind lângă catâri şi porci”.

Astăzi, situaţia s-a schimbat radical. Numeroase spaţii de cazare amenajate în peşteri sunt considerate „excepţionale” de turişti. Zona Sassi di Matera include două cartiere, iar oraşul Matera este aşezat pe vârful muntelui.

Turiştii sunt cuceriţi de liniştea şi peisajele din Matera

Un turist care a stat într-o locuinţă-peşteră din Pietragialla, cu vedere spre Matera, a descris experienţa drept „incredibilă”.

„Am rămas fără cuvinte de cât de bine ne-am simţit. A fost o experienţă incredibilă şi totul părea ireal. Camera este fantastică. Baia este cea mai frumoasă baie în care am fost vreodată, iar cada pare de pe altă planetă. Dar cel mai incredibil lucru este liniştea”, a scris acesta pe TripAdvisor.

Vizitatorul a povestit şi despre „somnul perfect” de care s-a bucurat datorită liniştii şi întunericului din peşteră, care „nu are ferestre”.

Cartierul Sassi găzduieşte şi muzee, precum Casa Peşteră din Sassi di Matera, unde turiştii pot vedea cum trăiau ţăranii din regiune în urmă cu doar câteva decenii. În zonă există şi biserici săpate în stâncă, datând din secolul al XIII-lea, iar Biserica Santa Lucia alle Malve este considerată una dintre cele mai frumoase, datorită mozaicurilor sale vechi de sute de ani.