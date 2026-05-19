Însă tocmai această diversitate de la bufet poate avea şi dezavantaje. Un expert în turism avertizează: nu tot ceea ce arată proaspăt şi apetisant este şi sigur pentru consum, potrivit Blick.

Bufeturile de mic dejun din hoteluri oferă, de obicei, o selecţie foarte largă — de la preparate calde până la fructe proaspete şi deserturi. Însă, potrivit lui Jessie Chambers, expert în turism, aici apare şi problema. Alimentele care sunt păstrate fără refrigerare sau insuficient încălzite pentru perioade lungi de timp pot deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor.

Aceste alimente sunt considerate cele mai riscante. Expertul menţionează mai multe preparate clasice de bufet la care turiştii ar trebui să fie atenţi:

1. Fructele tăiate şi salatele gata preparate

Chiar dacă par sănătoase, ele pot deveni problematice — de exemplu, dacă au fost spălate cu apă contaminată sau au stat prea mult timp descoperite.

2. Orezul şi pastele

Aceste alimente sunt considerate deosebit de periculoase dacă sunt lăsate mult timp la temperatura camerei. În medii calde, bacteriile se pot înmulţi rapid şi pot provoca probleme gastrointestinale.

3. Brânzeturile moi şi mezelurile

Aceste produse sunt sensibile la fluctuaţiile de temperatură şi se pot contamina rapid dacă nu sunt depozitate corect.

4. Deserturile cu cremă şi sosurile

Deserturile precum tiramisu sau prăjiturile, dar şi sosurile calde ori tocăniţele, sunt şi ele predispuse alterării dacă nu sunt păstrate constant la temperaturi corespunzătoare.

De ce bufeturile pot deveni un risc

Problema nu ţine neapărat de alimentele în sine, ci de întregul sistem: cantităţi mari de mâncare sunt lăsate afară pentru perioade îndelungate. În plus, mulţi turişti folosesc aceleaşi ustensile de servire — o cauză clasică de contaminare încrucişată. Mai ales în timpul temperaturilor ridicate din timpul verii, riscul ca germenii să se înmulţească rapid creşte considerabil.

Reguli simple pentru a mânca mai sigur

Totuşi, turiştii nu trebuie să renunţe la bufet. Expertul recomandă câteva măsuri simple de precauţie:

-Alegeţi, de preferat, preparate gătite proaspăt.

-Mergeţi la bufet în perioadele cu flux mare de turişti, când mâncarea este înlocuită mai des.

-Evitaţi alimentele lăsate mult timp fără refrigerare.

-Fiţi foarte atenţi la produsele cremoase sau bogate în proteine.

Bufeturile hotelurilor rămân o parte importantă a experienţei de vacanţă. Însă alegerea atentă a preparatelor vă poate ajuta să evitaţi problemele de sănătate. Sau, altfel spus: nu tot ce arată tentant în vacanţă este automat şi o alegere bună.