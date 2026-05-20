Procurorii au descoperit că o angajată a fost complicea tâlharilor şi i-a ajutat cu informaţii.

Potrivit procurorilor, femeia a colaborat cu unul dintre tâlhari. Mai precis, timp de o lună, înainte de jaf, inculpata i-a dat detaliile interzise, nepublice, pe care făptaşii le-au folosit în ziua furtului.

Mai precis, i-a spus care este configuraţia Poştei, cum se pot feri de camerele de supraveghere şi de sistemele de alarmă, unde sunt banii şi când găsesc acolo sume mari.

Fosta angajată a fost iniţial reţinută pentru complicitate la furt calificat, iar acum este sub control judiciar pentru 60 de zile. În plus, nu mai are voie să lucreze la Poştă.

Va reamitim, sediul Poştei a fost spart în luna mai a anului trecut, de mai mulţi indivizi care au furat aproape 10 milioane de lei.

Au fost prinşi întâmplător în trafic, şi suma întreagă a fost recuperată.

Doi făptaşi au fost reţinuţi imediat, un al treilea a fost găsit după câteva luni în Italia, iar al patrulea este căutat şi acum.