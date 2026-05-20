Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a reclamat la CCR ordonanța Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE

În documentul trimis către CCR, semnat de Sorin Grindeanu, se cere Curții ”să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu depășirea limitelor constituționale ale prerogativei de legiferare delegată prevăzute de art. 110 alin. (4) și art. 115 din Constituția României, republicată, și cu nesocotirea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală;”.

Acest demers vine la scurt timp după ce Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în privinţa OUG 38/2026.

În urmă cu câteva zile, AUR a sesizat, iar Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională aceeași ordonanță a guvernului demis Bolojan, care stabilește cadrul legislativ privind derularea programului european SAFE de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României.

În documentul semnat de președintele PSD Sorin Grindeanu se arată că ”Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției”.

Astfel, președintele Camerei Deputaților susține că ”prin emiterea ordonanței de urgență sus-menționate și prin solicitarea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Guvernul nu a ținut seama de efectul moțiunii de cenzură, măsură reglementată de art. 113 din Legea fundamentală, respectiv acela de a-i fi restrâns rolul numai la îndeplinirea actelor necesare pentru administrarea treburilor publice, așa cum se arată în art. 110 alin. (4) din Constituție”.