Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a reclamat la CCR ordonanța Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE

Data publicării:
Data actualizării:
Grindeanu si bolojan
Colaj INQUAM - Octav Ganea / George Călin

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reclamat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan cu privire la programul SAFE, respectiv OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE.

Cristian Matei

În documentul trimis către CCR, semnat de Sorin Grindeanu, se cere Curții ”să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României, declanșat prin emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2026, cu depășirea limitelor constituționale ale prerogativei de legiferare delegată prevăzute de art. 110 alin. (4) și art. 115 din Constituția României, republicată, și cu nesocotirea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală;”.

Acest demers vine la scurt timp după ce Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în privinţa OUG 38/2026

În urmă cu câteva zile, AUR a sesizat, iar Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională aceeași ordonanță a guvernului demis Bolojan, care stabilește cadrul legislativ privind derularea programului european SAFE de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României. 

În documentul semnat de președintele PSD Sorin Grindeanu se arată că ”Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale Guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției”.

Parlamentul a adoptat un proiect de lege care vizează redeschiderea exploatărilor miniere neenergetice și golurile miniere

Astfel, președintele Camerei Deputaților susține că ”prin emiterea ordonanței de urgență sus-menționate și prin solicitarea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Guvernul nu a ținut seama de efectul moțiunii de cenzură, măsură reglementată de art. 113 din Legea fundamentală, respectiv acela de a-i fi restrâns rolul numai la îndeplinirea actelor necesare pentru administrarea treburilor publice, așa cum se arată în art. 110 alin. (4) din Constituție”.

OUG 38/2026 vizează demararea programului european SAFE, prin care România beneficiază de 16,68 miliarde de euro pentru a-și consolida capacitățile militare și apărarea. Este a doua cea mai mare alocare de fonduri pentru apărare din întreaga Uniune Europeană, după Polonia.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a declarat chiar la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", că programul SAFE este în grafic şi că până la 31 mai România va avea semnate toate contractele din cadrul acestui program.

”Pe SAFE suntem în grafic. A existat un calendar, a existat un termen în noiembrie anul trecut în care ne-am încadrat. Acum există termenul de 31 mai anul acesta, deci peste trei, patru săptămâni până la care să fie semnate contractele. Pentru ca aceste contracte să fie semnate, a fost necesar acest vot în Parlament, care a venit pentru o componentă importantă în urmă cu două săptămâni şi prevăd că se va întâmpla azi pe ultima componentă. Există şi componenta care ţine de Ministerul Transporturilor. Deci, până la 31 mai, România va avea contractele semnate”, a afirmat președintele Nicuşor Dan.

Sursa: StirilePROTV

CCR, programul safe, ordonanta, sorin grindeanu

Stiri Politice
Fost judecător CSM: Sesizarea CCR cu privire la programul SAFE nu este valabilă. Renate Weber nu mai este Avocatul Poporului

Președintele Senatului va sesiza CCR cu privire la un posibil conflict constituțional între Guvern și Parlament, cu privire la OUG 38/2026. În paralel, fostul membru CSM Cristi Dănileț spune că sesizarea Avocatului Poporului nu este, de fapt, valabilă. 
Stiri Politice
SAFE sub asediu. AUR sesizează și Avocatul Poporului atacă la CCR programul de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României

AUR a sesizat și Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională ordonanța guvernului demis Bolojan care stabilea cadrul legislativ privind derularea programului european SAFE de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României. 
Stiri Politice
Comisia de constituţionalitate, despre ordonanța SAFE: ”Suntem în prezenţa cel puţin a unui fals”, poate ”abuz în serviciu”

Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat, marţi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în privinţa OUG 38/2026, care se referă şi la Programul SAFE de înzestrare a armatei.

Stiri externe
Șeful NATO laudă România pentru doborârea dronei deasupra Estoniei: „Exact pentru asta ne-am pregătit”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit, miercuri, despre incidentul care a avut loc, marți, în spațiul aerian al Estoniei, atunci când un F-16 românesc a doborât o dronă militară.

Nicușor Dan organizează noi consultări pentru desemnarea unui nou premier. Pe cine a chemat la Cotroceni

Nicuşor Dan a invitat, la trei zile după consultări, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru a discuta despre situaţia economică şi politică a ţării.

