Edilul a contestat în instanţă decizia ANI privind incompatibilitatea, pierzând însă în urma unei hotărâri definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

"Am semnat ordinul prin care se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Ivăneşti, al domnului Novac Vasile, ca urmare a constatării stării de incompatibilitate prin Raportul de evaluare nr. 5058/G/II/20.02.2024 al Agenţiei Naţionale de Integritate, rămas definitiv prin Decizia nr. 1706/26.03.2026 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Data încetării de drept a mandatului de primar al domnului Novac Vasile este data rămânerii definitive a Deciziei nr. 1706/2026, respectiv data de 26.03.2026. Atribuţiile de primar al comunei Ivăneşti vor fi exercitate de drept de către viceprimarul Chiriac Samir, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei", a transmis, miercuri, prefectul judeţului Vaslui, Andrei Şerban.

Conform legislaţiei în vigoare, ordinul poate fi atacat în contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Primarul comunei Ivăneşti a fost găsit în stare de incompatibilitate încă din luna februarie a anului 2024.

De profesie medic veterinar, Vasile Novac a fost acuzat că începând cu luna octombrie 2020, simultan cu exercitarea funcţiei de primar, ar fi desfăşurat şi activităţi remunerate în cadrul unei societăţi.