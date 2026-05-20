„Ești mai singuratic după cinci ore pe rețele. Singurătatea provoacă stres (...). Dacă îți provoci un stres cronic din cauza singurătății, mori mai devreme”, spune Spitzer într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Cristian Leonte.

Spitzer, cunoscut pentru studiile sale despre impactul negativ al tehnologiei asupra creierului, susține că platformele digitale au schimbat radical felul în care oamenii socializează, iar efectele sunt tot mai vizibile, mai ales în rândul adolescenților și al tinerilor.

El a fost prezent recent a București, la Conferințele Humanitas “Despre lumea în care trăim”.

“De fapt, sunt rețele non-sociale”

Problema nu mai este doar timpul petrecut online, ci și modul în care utilizatorii ajung să se compare permanent cu ceilalți și să trăiască într-o competiție continuă pentru validare, avertizează el.

„Reţelele sociale agravează singurătatea. Sunt reţele non-sociale, în realitate. Nu le fac bine copiilor. Dacă te compari cu alţi oameni online, ai de pierdut”, spune Spitzer, subliniind că mai ales adolescentele sunt expuse acestui risc.

Spitzer a fost întrebat și ce părere are despre intențiile tot mai multor țări de a limita accesul copiilor la rețelele sociale, după ce Australia a “spart gheața”, iar în Europa apar tot mai multe măsuri similare.

Unele țări reduc chiar și utilizarea dispozitivelor digitale în școli, a amintit el, iar aceste decizii se bazează pe studii științifice.

Manfred Spitzer: „În Suedia au renunţat la manuale acum trei ani, pentru că au aflat că elevii suedezi se descurcă mai greu cu manualele digitale decât cu cele obişnuite. Alte ţări din jurul Germaniei renunţă la computere în şcoli: Norvegia, Franţa, chiar şi Marea Britanie.”

“Ni se spune întruna că digitalul e viitorul. Prostii!”

Spitzer critică și influența uriașă a industriei tech asupra politicilor publice și spune că marile companii promovează agresiv ideea că digitalizarea totală este inevitabilă și benefică.

Manfred Spitzer: “Lobby-ul digital e cel mai bogat din lume, mai bogat decât lobby-ul auto sau al tutunului. Trebuie să înţelegem asta. Există date, nu inventez. E cel mai potent financiar lobby din lume.

Ni se spune întruna că digitalul e viitorul, că trebuie să adoptăm digitalul rapid, pentru a ne creşte copiii aşa, ca să nu rămână în urmă. Sunt prostii. Le face rău copiilor şi trebuie să fim precauţi.

E răspunderea noastră să creăm un mediu sănătos pentru copii, cât mai educativ şi mai eficient. Nu e treaba noastră să protejăm interesele financiare ale unei industrii. (…) Copiii sunt cel mai importanţi pentru viitor, nu marile companii.”

Neurologul german insistă că soluția nu este renunțarea completă la tehnologie, ci echilibrul și întoarcerea către relațiile reale, activitățile de grup și experiențele directe dintre oameni.

“Demența digitală” începe din adolescență și poate exploda la bătrânețe, avertizează Spitzer, care spune că felul în care ne folosim creierul până la 20 de ani ne poate decide sănătatea mintală după 70.