Deși nu este o destinație unde căldura este garantată, Madeira este un adevărat paradis pentru cei care preferă peisajele spectaculoase. Temperaturile variază pe insulă între 14 și 19 grade Celsius, în funcție de relief, însă condițiile sunt ideale pentru iubitorii de natură: soare blând de iarnă și precipitații reduse, perfecte pentru explorarea numeroaselor trasee și cascade, scrie Daily Express.

Ce poți vizita în Madeira

În unul dintre cele mai celebre obiective turistice, Pico do Arieiro, cei matinali sunt răsplătiți cu un răsărit spectaculos deasupra norilor și a crestelor abrupte. Este recomandat să ajungeți aici devreme, deoarece punctul de belvedere se aglomerează rapid.

Levada das 25 Fontes este o plimbare mai ușoară și una dintre cele mai populare de pe insulă, șerpuind printr-o pădure de un verde intens până la o serie de cascade.

Deși autobuzele fac legătura între Funchal și multe dintre atracțiile principale, o mașină este esențială dacă doriți să descoperiți puncte de belvedere liniștite, cafenele de pe marginea drumului și ocolișuri spontane. Trebuie însă ținut cont că șofatul nu este pentru cei slabi de inimă: unele pante sunt aproape verticale sau complet acoperite de ceață.

Madeira excelează și la capitolul gastronomie, cu Funchal în centrul scenei culinare. Datorită solului vulcanic fertil și climei subtropicale, produsele locale sunt deosebit de bogate, iar fructele de mare sunt aduse zilnic proaspete din Atlantic, savurate cel mai bine alături de un pahar de vin de Madeira. Un preparat care se remarcă este caracatița la grătar, servită fierbinte, stropită cu ulei aromat cu usturoi, pe un pat de cartofi moi. Iar la cafeaua de dimineață nu trebuie să lipsească un pastel de nata.

Înainte de a vă așeza la masă, merită să vizitați grădinile tropicale Monte Palace din Funchal, care oferă unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului, grație poziției lor dominante. Chiar dacă poate părea un simplu artificiu turistic, coborârea cu sania tradițională din Monte este o experiență care nu trebuie ratată. Și aici este recomandat să ajungeți devreme, deoarece se formează rapid cozi.

Cât durează un zbor din București

Zborul din București către Madeira (Funchal) durează, de regulă, între 7 și 10 ore, în condițiile în care nu există curse regulate directe, iar călătoria presupune cel mai adesea o escală. Durata exactă depinde de orașul de conexiune și de timpul de așteptare dintre zboruri, cele mai frecvente escale fiind în Lisabona, Madrid sau alte mari hub-uri europene. În cazul zborurilor charter sau al curselor sezoniere directe, timpul de zbor este de aproximativ 5 ore și jumătate - 6 ore.

Deși există o mulțime de hoteluri, resorturi și Airbnb-uri din care poți alege, costurile pot crește rapid. Majoritatea cazărilor se află în capitala Madeirei, Funchal. Aceasta este o alegere excelentă datorită apropierii de aeroport, a rețelei de autobuze și pentru accesul facil la diverse tururi.

Pentru cei care preferă o atmosferă mai intimă, Madeira oferă numeroase pensiuni. Acestea sunt adesea situate în orașe pitorești și oferă apropiere de cultura locală. Prețurile pentru cazarea în pensiuni variază între 40 și 100 de euro pe noapte.

Apartamentele sunt o opțiune ideală pentru familii sau grupuri de prieteni. Mulți aleg să închirieze apartamente pentru a se simți ca acasă. Prețurile încep de la aproximativ 50 de euro pe noapte pentru un apartament mai mic, situat în zone mai puțin turistice, și pot ajunge până la 200 de euro în locații populare.

Când vine vorba de restaurante în Madeira, opțiunile sunt numeroase. În capitala Funchal, poți găsi restaurante exclusiviste unde o cină pentru două persoane, împreună cu vin, poate costa între 100 și 150 de euro. Totuși, majoritatea restaurantelor oferă prețuri mult mai accesibile – în medie între 20 și 40 de euro pentru o masă pentru o persoană.