Este vorba despre modernizarea școlilor și infrastructurii educaționale, dar și despre una dintre cele mai mari investiții energetice din ultimele decenii.

În prima parte a ediției, Paul Angelescu ajunge pe șantierul Neptun Deep, una dintre cele mai complexe investiții de infrastructură realizate vreodată în România. Proiectul de aproximativ patru miliarde de euro din Marea Neagră ar urma să transforme România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

„Intrăm la bordul uneia dintre cele mai mari nave de instalare a conductelor din lume, vă arătăm pregătirea prin care trece orice muncitor offshore și explicăm miza zăcământului din care vor fi extrase primele gaze anul viitor. Discutăm și despre câștigurile statului român din exploatare, dar și despre impactul asupra prețului gazelor”, declară Paul Angelescu.

În cea de-a doua parte a ediției, Paula Herlo analizează stadiul proiectelor finanțate din PNRR prin care peste o mie de școli din România ar trebui să fie modernizate. În timp ce în marile orașe apar campusuri moderne și laboratoare digitale, în multe localități elevii continuă să învețe în clădiri degradate, cu dotări insuficiente și șantiere neterminate. Cu doar câteva luni înainte de încheierea termenelor asumate prin PNRR, numeroase proiecte sunt întârziate sau blocate, iar riscul pierderii fondurilor europene rămâne ridicat.

„Am mers în școli despre care, pe hârtie, statul spune că vor deveni moderne și eficiente energetic cu bani europeni. În realitate, am găsit șantiere neterminate, lucrări făcute în grabă, soluții improvizate și proiecte care par mai degrabă gândite pentru a bifa niște termene decât pentru nevoile elevilor. În unele clase, instalațiile de ventilație sunt montate la vedere, cu tubulaturi coborâte aproape de nivelul copiilor. În alte locuri, constructorii au plecat înainte să termine finisajele, iar primăriile spun acum că trebuie să acopere din bugetele locale ce nu a fost prins în proiectele inițiale. România a avut uriașa șansă a fondurilor din PNRR, dar, cu trei luni înainte de încheierea programului, ne dăm seama că multe miliarde se vor pierde”, spune Paula Herlo.

