Vibrația zilei este 22, număr maestru, și ne îndeamnă să facem lucruri care să fie și în folosul altora.

Horoscop 22 mai 2026 – GEMENI

E agitație la voi, aveți multe de făcut și poate vreți să și plecați pe undeva la odihnă, la distracție, într-un loc de agrement, la rugămintea copiilor. Se poate să luați parte la un concurs, că aveți o stare bună, cu energie, și mai e posibil să fie și o competiție a copiilor. Cu succes.

Horoscop 22 mai 2026 – RAC

Vă îngrijiți și de voi, vă duceți la tuns, la stilist, la spa, la cosmetică, dați refresh înfățișării și o să vă creați o stare de spirit mult mai bună. Vin bani și o să aveți cu ce să dați o fugă pe la munte sau la mare, că prietenii vă tot invită.

Horoscop 22 mai 2026 – LEU

O să vă treziți cu invitații pe la evenimentele din târg și o să vă faceți timp, că chef aveți, să le treceți în revistă, să vedeți ce mai e nou, cum se mișcă lumea. O să ocazionați o întâlnire, la cafea, la restaurant, undeva, cu ființa dragă, de care vă pasă, și o să vă spuneți punctul de vedere ca să se schimbe ceva în bine.

Horoscop 22 mai 2026 – FECIOARĂ

Sunteți pe picior de plecare, poate vă duceți în străinătate, ori ați rezervat la un hotel pe acolo, sau vă așteaptă niște prieteni care vă duc dorul cine știe de când. Poate are loc un eveniment festiv mâine, poimâine și o să vă pregătiți în acest sens, poate e să și plecați în alt oraș.

Horoscop 22 mai 2026 – BALANȚĂ

O să dați o fugă fie și în țara vecină, dacă nu mai departe, că e undă verde la călătoriile lungi și o să vă eliberați de stres, după o săptămână încărcată. Ați pus ochii pe niște lucruri pentru casă și o să cheltuiți niște bani, din care o să păstrați o sumă ca să vă luați o cazare la mare sau la munte.

Horoscop 22 mai 2026 – SCORPION

Vin bani, poate și din surse colaterale, nu numai de la serviciu, și o să vă descurcați frumos atât cu cheltuielile curente, cât și cu cele care țin de loisir, de deconectare. Poate partenerul de cuplu a fost prins cu tot felul de treburi și acum vrea să vă faceți timp și pentru el.

Horoscop 22 mai 2026 – SĂGETĂTOR

Vă curtează multă lume să plecați pe undeva, o fi nuntă cuiva în alt oraș mâine sau poimâine și o să vă alegeți o ținută, plecați de azi și vă întoarceți, poate, duminică. E un chef de ducă și o să-i luați și pe prieteni să dați o raită prin țară, se poate să fie și un team building organizat de la job, o să fie frumos.

Horoscop 22 mai 2026 – CAPRICORN

O să vă achitați de toate treburile obligatorii, că o să vreți să plecați în doi pe undeva, ca să aduceți un plus de culoare și prospețime în relație. E posibil să întâlniți pe cineva care să țină pasul cu voi și să vi se pară persoana potrivită pentru o relație de cursă lungă.

Horoscop 22 mai 2026 – VĂRSĂTOR

O să fie mai greu să alegeți o variantă de distracție, că o să primiți de la mai mulți prieteni invitații și o să mergeți la film, la spectacol, la un party — voi alegeți. Se poate să aveți o petrecere în familie zilele astea și să contribuie fiecare cu câte ceva, că e un motiv special.

Horoscop 22 mai 2026 – PEȘTI

Poate vă apucați de o curățenie generală și o să faceți niște modificări pe-acasă, că vreți să fie mai liber interiorul, să eliberați spațiul. Se poate să luați o decizie referitoare la relația de cuplu și ce aveți de spus o să spuneți în alt cadru, departe de casă.

Horoscop 22 mai 2026 – BERBEC

Se observă o cheltuială, poate se ivește ocazia să plecați pe undeva și o să scoateți bani din buzunar ca să vă simțiți în largul vostru. Vin ceva bani de la serviciu, dar vor fi cam multe cheltuieli și e nevoie de un strop de prudență.

Horoscop 22 mai 2026 – TAUR

Apar niște schimbări la slujbă și n-o să rămâneți indiferenți, o să le arătați noilor șefi cât de buni sunteți și poate vă găsiți un alt loc, într-un alt departament. Se găsește destulă treabă pe-acasă, dar o să vreți să vă și mișcați puțin, să plecați în plimbare prin țară.