La doar o aruncătură de băț de faimoasele canale ale Veneției se află ceea ce mulți consideră una dintre cele mai tulburătoare insule din lume, al cărei trecut întunecat a transformat-o într-un teritoriu abandonat, relatează Daily Express.

Poveglia este formată din trei insule mai mici situate la sud de Laguna Venețiană, fiecare cu propria moștenire sinistră. Una are forma unui mic octogon și a fost folosită ca avanpost militar, alta a fost complet acaparată de vegetația sălbatică, iar cea de-a treia adăpostește așezarea-fantomă abandonată a insulei Poveglia.

Ce se știe despre insulă

În secolul al XVIII-lea, acest grup de insule a funcționat ca stație de carantină pentru bolnavii de ciumă bubonică, în timpul mai multor epidemii, potrivit Walks of Italy. Practica a început după ce două nave care transportau persoane suspecte de ciumă au fost redirecționate către țărmurile insulei Poveglia. Pe măsură ce epidemia s-a intensificat, insula s-a transformat într-un focar al bolii, tot mai mulți pacienți fiind trimiși acolo.

Se crede că zeci de mii de oameni au murit și au fost abandonați în îngrozitoarele „gropi ale ciumei”. Relatări și mai tulburătoare sugerează că trupurile ar fi fost incinerate, iar rămășițele umane ar constitui o mare parte din solul insulei.

În anii 1900, Poveglia a căpătat un rol și mai sumbru, devenind instituție psihiatrică. Legendele locale vorbesc despre un director de azil care ar fi efectuat experimente brutale asupra pacienților, înainte de a se arunca din turnul clopotniței. Deși nu există dovezi istorice care să confirme povestea medicului tulburat, instituția a funcționat, iar poveștile despre activități paranormale și fenomene inexplicabile persistă până în prezent.

Localnicii venețieni susțin că ruinele în descompunere sunt bântuite de sufletele victimelor ciumei și ale foștilor pacienți.

Totuși, nu trecutul întunecat este cel care ține oamenii departe de insulă, ci faptul că aceasta a fost declarată zonă interzisă din cauza degradării severe a clădirilor. De-a lungul deceniilor, spitalul, fostele blocuri de detenție și turnul clopotniței au fost lăsate pradă deteriorării.

Scările s-au prăbușit în mare parte, acoperișurile sunt pe cale să se surpe, iar vegetația densă a acaparat mare parte din teren.

În consecință, accesul pe insula Poveglia este complet interzis vizitatorilor. Deși, teoretic, se poate obține o autorizație specială de la autoritățile locale pentru cercetare sau realizarea de documentare, turiștii obișnuiți nu au voie să pășească pe insulă, iar chiar și cei care primesc permisiune sunt avertizați asupra riscurilor grave de accidentare.

