Destinația atrage zilnic cupluri din întreaga lume care își doresc o nuntă fără complicații, potrivit Fan Page.

Pe insula Aero, stresul organizării nunții nici măcar nu este luat în calcul. Insula se ocupă de tot: nu este nevoie de ținute oficiale, martori sau verighete. Comunitatea pune la dispoziție martori, dacă este nevoie (aceștia sunt obligatorii pentru validarea ceremoniei), și oferă așa-numite pachete de nuntă express, cu totul inclus. Costul total este de aproximativ 1.500 de euro și include: transport cu șofer, restaurant, cazare, vizite la locații și ceremonia propriu-zisă. Pe scurt, un preț extrem de mic, dacă ne gândim că o nuntă medie în Italia costă cel puțin 25.000 de euro.

Unde se află insula Aero

Insula Aero se află în Danemarca, mai exact în arhipelagul situat la sud de insula Funen, a treia ca mărime din țară. Este un teritoriu mic, de doar 88 de kilometri pătrați, cu o populație de aproximativ 6.000 de locuitori.

Aero nu este faimoasă doar pentru nunțile rapide: insula oferă și peisaje sălbatice impresionante, care merită explorate, precum și o arhitectură deosebită. O plimbare printre casele colorate din Aeroskobing este o experiență care nu trebuie ratată. Aeroskobing este cel mai frumos sat de pe insulă, iar străzile sale pavate cu piatră cubică, mărginite de case viu colorate, sunt cu adevărat spectaculoase. Toate clădirile datează din anii 1700, cu excepția celei mai vechi, Philip Kock Hus, construită în 1631.

Dincolo de case, micile cabane de pe malul apei sunt o adevărată bijuterie a insulei, amenajate în stil autentic al anilor 1920. În cele din urmă, alte locuri de neratat sunt farul din Soby și moara Sobygaard, înconjurate de o natură care pare desprinsă dintr-un basm.

