Datorită unei coincidențe lingvistice care îl asociază direct cu ideea de îmbogățire, acest număr guvernează totul, de la prețuri și afaceri până la regulile Feng Shui. Află cum a ajuns cifra 8 să fie considerată o amuletă universală și de ce oamenii sunt dispuși să plătească averi pentru a o avea în viața lor.

Ce înseamnă numărul 8 în cultura chineză

În cultura chineză, numărul 8 este considerat unul dintre cele mai norocoase numere. Este asociat cu prosperitatea, echilibrul, succesul și ideea unei vieți armonioase. Importanța lui nu vine doar din superstiții, ci și din simbolurile vizuale, tradițiile vechi și felul în care acest număr a fost integrat în cultura chineză de-a lungul timpului.

Caracterul chinezesc pentru cifra 8 se scrie 八 și se pronunță „bā”. Atât acest simbol, cât și cifra 8 în forma cunoscută astăzi, sunt văzute ca imagini echilibrate și simetrice. În cultura chineză, simetria este legată de ordine, stabilitate și armonie. O formă echilibrată transmite ideea unei vieți liniștite, fără haos sau probleme neașteptate. Din acest motiv, cifra 8 este privită ca un simbol al echilibrului și al unei existențe stabile, conform Mandarinmosaic.com.

De ce numărul 88 este considerat și mai norocos

În decorurile tradiționale chinezești, mai ales la nunți, apare foarte des simbolul 囍, cunoscut drept „dubla fericire”. Acesta este format din două caractere identice care înseamnă bucurie și este folosit pentru a aduce noroc și prosperitate mirilor. Mulți chinezi spun că numărul 88 seamănă vizual cu acest simbol. Din această asociere a apărut ideea că 88 reprezintă „fericire dublă” și mai mult noroc decât cifra 8 simplă.

Odată cu influențele moderne și contactul cu simbolurile occidentale, cifra 8 a căpătat și un alt sens. Dacă este întoarsă pe orizontală, ea seamănă cu simbolul infinitului. Astfel, în cultura chineză modernă, numărul 8 a început să fie asociat și cu ideea de prosperitate fără sfârșit, succes continuu și flux financiar nelimitat. Din acest motiv, mulți oameni caută numere de telefon, adrese sau plăcuțe auto care conțin cât mai mulți de 8.

Cum era văzut numărul 8 în trecut

În China imperială, cifra 8 era asociată cu puterea și statutul înalt. Era legată de conducători, de organizarea statului și de autoritate. În timp, această simbolistică s-a transformat. Astăzi, numărul 8 este mai ales un semn al succesului profesional, al bogăției și al prestigiului social.

În tradiția chineză, numerele au și o componentă spirituală importantă. Cultura chineză pune mare accent pe respectul pentru strămoși și pe echilibrul dintre lumea celor vii și cea a spiritelor. În acest context, cifra 8 este văzută ca un număr protector, asociat cu liniștea, continuitatea și protecția spirituală.

De ce este cifra 8 asociată cu bogăția și succesul în China

Legătura dintre cifra 8 și prosperitate vine în primul rând din limba chineză. Numărul 8, pronunțat „bā”, sună asemănător cu un cuvânt care înseamnă „a prospera” sau „a face avere”. Din acest motiv, chinezii asociază automat cifra cu ideea de bani, succes și noroc. Pentru mulți oameni, simpla vedere a cifrei 8 transmite ideea de reușită financiară.

În Hong Kong și în sudul Chinei, unde se vorbește cantoneza, asemănarea dintre pronunția cifrei 8 și cea a cuvântului „prosperitate” este și mai mare. Din acest motiv, oamenii acordă o importanță și mai mare acestui număr. Acolo, mulți sunt dispuși să plătească sume uriașe pentru numere de telefon, plăcuțe auto sau adrese care conțin cât mai mulți de 8, pentru că sunt considerate aducătoare de noroc și succes financiar.

Importanța cifrei 8 apare și în expresiile tradiționale chinezești. Unele vorbesc despre „bogăția care vine din toate direcțiile” sau despre succes și noroc în toate aspectele vieții. Și combinațiile repetate sunt considerate foarte norocoase. De exemplu, „888” este asociat cu ideea de prosperitate multiplă și este folosit frecvent în reclame, online sau în tranzacții comerciale.

Cum influențează cifra 8 afacerile din China

În China, cifra 8 influențează direct felul în care companiile își stabilesc prețurile și strategiile de marketing. Multe produse au prețuri care se termină în 8, precum 88 sau 888, deoarece oamenii cred că aceste cifre atrag prosperitatea. Și ofertele promoționale sunt construite adesea în jurul numerelor considerate norocoase, tocmai pentru a fi mai atractive pentru cumpărători. În cultura de business chineză, numerele au o importanță reală. Companiile care au mai mulți de 8 în numărul de telefon sunt percepute ca fiind mai stabile și mai prospere. De asemenea, multe lansări, inaugurări sau semnări de contracte sunt programate în zile considerate norocoase, cum este 8 august.

Piața imobiliară este puternic influențată de numerologie

Apartamentele care au cifra 8 în adresă sau sunt situate la etajul 8 sunt considerate mai valoroase și se vând mai repede. Pentru mulți cumpărători chinezi, astfel de detalii sunt importante și pot influența direct prețul unei locuințe. Dacă 8 este asociat cu norocul, cifra 4 este văzută ca opusul ei. În limba chineză, pronunția pentru „4” seamănă foarte mult cu cea a cuvântului „moarte”, iar acest lucru a dus la evitarea acestui număr în multe situații. Din acest motiv, multe clădiri din Asia omit etajele 4, 14 sau 24, iar uneori chiar întregul interval 40-49.

Cât costă un număr „8” în China

În China, numerele care conțin mai mulți de 8 sunt considerate simboluri ale succesului, bogăției și statutului social. Din acest motiv, s-a format o adevărată piață pentru numerele „norocoase”, iar unele se vând la prețuri uriașe. Pentru mulți oameni de afaceri, un astfel de număr este văzut ca un semn de prestigiu și influență.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple a avut loc în 2003, când compania Sichuan Airlines a cumpărat numărul de telefon „88888888” pentru aproximativ 280.000 de dolari. Compania a spus atunci că investiția merită, deoarece numărul era ușor de reținut și transmitea ideea de prosperitate și încredere. Mai târziu, în 2017, un alt număr foarte dorit, „(+86) 8888 8888”, a fost vândut pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari.

Interesul pentru astfel de numere este atât de mare încât licitațiile devin adevărate evenimente. În 2020, un număr de telefon mobil care se termina cu cinci cifre de 8 a fost scos la vânzare în Beijing cu un preț de pornire foarte mic. La licitație au participat aproape 600 de persoane, au fost făcute peste 5.000 de oferte, iar zeci de mii de oameni au urmărit evenimentul online. În final, numărul s-a vândut pentru aproximativ 324.000 de dolari.

Și plăcuțele auto pot costa averi

Nu doar numerele de telefon sunt atât de căutate. Și plăcuțele de înmatriculare cu mulți de 8 se vând la prețuri foarte mari. În provincia Hainan, o plăcuță cu numărul „D88888” a fost cumpărată pentru peste 14.000 de dolari. Alte combinații precum „88888” sau „K88888” au ajuns la sume de peste 100.000 de dolari.

Un caz devenit celebru în presa chineză a fost al unui șofer care și-a cumpărat o plăcuță „88888” extrem de scumpă, dar a montat-o pe o mașină foarte ieftină. Diferența dintre valoarea plăcuței și cea a autoturismului a atras imediat atenția poliției, iar șoferul a fost oprit de mai multe ori pentru verificări.

În Hong Kong, licitațiile pentru plăcuțe considerate norocoase sunt evenimente importante, organizate mai ales în perioada Anului Nou Chinezesc. Una dintre cele mai scumpe plăcuțe a fost „88”, vândută pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari americani. Și plăcuța simplă „8” a fost cumpărată încă din 1988 pentru milioane de dolari hongkonghezi de un om de afaceri cunoscut. Fascinația pentru cifra 8 a depășit între timp și granițele Asiei. În Australia, o plăcuță veche cu cifra „8”, emisă încă din 1906, a fost vândută în 2024 pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari americani.

De ce 8 este mai puternic decât alte numere norocoase

Deși cifra 8 este considerată cea mai importantă, cultura chineză acordă semnificații speciale și altor numere. Fiecare este asociat cu anumite idei precum armonia, sănătatea, succesul sau longevitatea. Totuși, niciunul nu are impactul simbolic și financiar al cifrei 8, care este legată direct de prosperitate și bani.

Numărul 2 este considerat norocos pentru că, în cultura chineză, lucrurile bune sunt văzute ca fiind mai puternice atunci când vin în pereche. De aici vine și expresia care spune că „lucrurile bune se dublează”. Acest simbolism apare foarte des la nunți și în tradițiile legate de familie. Cadourile sunt oferite de multe ori în număr par, iar simbolurile duble sunt considerate aducătoare de armonie și noroc.

Cifra 3 este asociată cu viața, dezvoltarea și continuitatea familiei, deoarece pronunția ei seamănă cu cea a unui cuvânt care înseamnă „naștere” sau „viață”. Numărul are și o componentă spirituală importantă în budism, unde este legat de cele trei simboluri fundamentale ale credinței, potrivit The Chairman’s Bao.

Numărul 6 este foarte apreciat în afaceri pentru că este asociat cu ideea de lucruri care merg lin, fără blocaje sau probleme. Mulți chinezi consideră că această cifră aduce succes în proiecte și ajută lucrurile să evolueze ușor și fără obstacole. Din acest motiv, 6 apare des în numere de telefon, date importante sau tranzacții comerciale.

Cifra 9 simbolizează longevitatea și continuitatea. În trecut, era asociată cu împărații Chinei și cu puterea imperială. Numărul apărea frecvent în arhitectura imperială și în simbolurile legate de conducători. Și astăzi este asociat cu ideea de relații de durată și iubire eternă. De exemplu, buchetele cu 99 sau 999 de trandafiri sunt oferite ca simbol al unei iubiri care durează toată viața.

Cum este folosit numărul 8 în Feng Shui

În Feng Shui, cifra 8 nu este văzută doar ca un simbol al norocului sau al bogăției, ci ca o energie care poate influența viața oamenilor, casa și succesul în afaceri. În anumite școli tradiționale Feng Shui, numerele sunt legate direct de fluxul de energie, numit „chi”, iar influența lor se schimbă în funcție de perioadă și de spațiu.

În sistemul Feng Shui Xuan Kong, timpul este împărțit în cicluri mari, fiecare având mai multe perioade de câte 20 de ani. Fiecare perioadă este asociată cu anumite energii și influențe dominante. Perioada 8 a început în februarie 2004 și s-a încheiat în februarie 2024. Această etapă a fost asociată cu elementul Pământ, cu stabilitatea, proprietățile și prosperitatea materială. Mulți practicanți Feng Shui spun că această perioadă a coincis cu explozia pieței imobiliare și cu apariția multor antreprenori tineri și foarte bogați, mai ales în tehnologie.

În Feng Shui, există mai multe „stele energetice”, iar Steaua 8 este considerată una dintre cele mai favorabile pentru bani și succes profesional. Se spune că activarea corectă a acestei energii într-o locuință sau într-un spațiu de lucru poate ajuta la dezvoltarea afacerilor, la creșterea veniturilor și la stabilitate financiară. În același timp, este asociată și cu armonia în familie.

Pentru a atrage energia asociată cifrei 8, Feng Shui recomandă elemente legate de Pământ:

· culori precum galben, crem, bej sau maro deschis

· obiecte din ceramică, piatră sau argilă

· cristale și pietre semiprețioase.

Un simbol foarte popular este „Nodul Mistic”, format din forme care seamănă cu mai multe cifre 8 unite între ele și simboluri ale infinitului. Acesta este considerat un talisman pentru protecție, abundență și noroc.