Explozie puternică la o rafinărie MOL, în Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

Prim-ministrul Péter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul energiei, István Kapitány, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului.
Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.
Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreţinere, la unitatea Olefin 1.
Pompierii au intervenit la conducta avariată
Conform informaţiilor preliminare, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar 7 persoane au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Péter Magyar a transmis condoleanţe familiei persoanei decedate.
Operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare. O conductă avariată arde intens.
Laboratorul mobil de protecţie civilă a sosit la faţa locului şi efectuează măsurători, dar până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise, a informat premierul pe Facebook.
Circumstanţele accidentului sunt investigate de experţi, a anunţat compania MOL.
