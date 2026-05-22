Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Explozie puternică la o rafinărie MOL, în Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Ungaria
Facebook // Péter Magyar

O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort şi „mai mulţi” răniţi, relatează presa locală.

autor
Sabrina Saghin

Prim-ministrul Péter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul energiei, István Kapitány, însoţit de preşedintele-director general al MOL, Zsolt Hernádi, se îndreaptă spre locul incidentului.

Imagini de la faţa locului arată un nor de fum negru ridicându-se deasupra instalaţiei.

Potrivit premierului, explozia a avut loc în momentul repornirii uzinei, după lucrările de întreţinere, la unitatea Olefin 1.

Pompierii au intervenit la conducta avariată

Conform informaţiilor preliminare, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar 7 persoane au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Péter Magyar a transmis condoleanţe familiei persoanei decedate.

Operaţiunile de stingere a incendiului sunt în curs de desfăşurare. O conductă avariată arde intens.

Laboratorul mobil de protecţie civilă a sosit la faţa locului şi efectuează măsurători, dar până în prezent nu s-au înregistrat concentraţii de substanţe periculoase peste limitele admise, a informat premierul pe Facebook.

Circumstanţele accidentului sunt investigate de experţi, a anunţat compania MOL.

NATO a simulat un atac asupra României și a activat Articolul 5, în cadrul unui exercițiu tactic. Cum ar reacționa Alianța

Sursa: News.ro

Etichete: explozie, mol, Ungaria,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”
FOTO Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”
Citește și...
Stiri externe
Caz rar în medicină. O femeie cu o tumoare s-a vindecat fără tratament. Cum a fost posibil

O femeie în vârstă de 59 de ani din Wisconsin a solicitat îngrijiri medicale după ce a observat o umflătură cu creștere rapidă pe brațul drept. Totuși, tumoarea a dispărut după ce medicii au făcut o biopsie. 
Stiri Diverse
De ce numărul 8 este considerat cel mai norocos în cultura chineză. De ce toată lumea își ghidează viața după această cifră

În cultura chineză, numărul 8 nu este doar o cifră, ci o adevărată busolă a succesului și a prosperității. 
Știri Actuale
Un camion care transporta piatră s-a răsturnat într-un râu din Bistrița-Năsăud. Șoferul a rămas blocat în cabină

Un bărbat care conducea un camion cu care transporta piatră a fost rănit şi transportat la spital cu un elicopter SMURD, vineri dimineaţă, după ce vehiculul s-a răsturnat, iar încărcătura l-a blocat în cabină, potrivit ISU Bistriţa-Năsăud.

Recomandări
Știri Actuale
NATO a simulat un atac asupra României și a activat Articolul 5, în cadrul unui exercițiu tactic. Cum ar reacționa Alianța

O termocentrală dezafectată din Comănești, județul Bacău, a fost luată cu asalt de comandouri române și italiene, într-un exercițiu tactic al forțelor de operații din NATO.

Stiri Politice
Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

Administraţia Prezidenţială anunţă, vineri, că, în urma unui proces de mediere, PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârşitul prezentei sesiuni parlamentare.

Stiri Politice
România negociază la Bruxelles forma finală a PNRR. Mai avem de atras aproximativ 10 miliarde de euro

Vineri au loc la Bruxelles negocieri privind forma finală a PNRR, cu reprezentanții Comisiei Europene. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din program.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Operația pentru deviația de sept nu trebuie să doară

19:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Mai 2026

44:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 21 Mai 2026

01:53:28

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Înainte să plece de la Liverpool, Robertson numește doi jucători care vor avea cariere sclipitoare pe Anfield: ”Nu mă îndoiesc”

Sport

Întrebat dacă va rămâne la Real Madrid ca „secundul” lui Mourinho, Arbeloa a dat cărțile pe față