Meteora, una dintre minunile Greciei. De ce este un loc unic în lume

Regiunea montană unică Meteora, din centrul Greciei, este pe bună dreptate inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, dar este și un centru pentru activități de aventură.

Folosește acest ghid detaliat pentru a-ți planifica itinerariul ideal în Meteora. În timp ce insulele atrag cea mai mare parte a atenției, atracțiile de pe continentul grec includ și unele minuni geologice. Cea mai faimoasă este Meteora, în Munții Pindului din Tesalia, o regiune caracterizată de turnuri masive din gresie, pe vârfurile cărora se află mănăstiri medievale. Mănăstirile din Meteora care pot fi vizitate Mănăstirea Sfânta Treime (Agia Triada) La ieșirea estică din Kalambaka, un drum se desprinde spre stânga și urcă spre mănăstirile Meteora. La o bifurcație se ajunge la prima mănăstire, Agia Triada. Chiar și de la distanță, această construcție impresionantă se vede așezată pe o stâncă înaltă. Imaginea este atât de spectaculoasă încât a fost folosită ca decor pentru un film James Bond („On Her Majesty's Secret Service"). Mănăstirea Agia Triada Mănăstirea este vizitată, dar nu aglomerată. Motivul este numărul mare de trepte care trebuie urcate până la mănăstire. Priveliștea din curtea mănăstirii asupra câmpiei Tesaliei și a stâncilor Meteora compensează efortul. În interior se poate vedea vechiul sistem de troliu folosit pentru transportul bunurilor și persoanelor. Există și o mică capelă cu picturi murale și iconostas. Priveliște spre Kalambaka din Agia Triada În partea din spate se află terasa exterioară. Pe lângă stâncile de gresie, traseul duce la o cruce, de unde se deschide o panoramă spectaculoasă asupra Kalambaka. Nu toate zonele sunt protejate, așa că este necesară atenție, mai ales cu copiii. În zonă există și o toaletă. În fața mănăstirii există o mică parcare. Dacă este plină, se poate parca pe marginea drumului. Program Agia Triada (vară): 10:00 – 16:00, închis joia Program Agia Triada (iarnă): 10:00 – 16:00, închis joia Mănăstirea Agios Stefanos (Sfântul Ștefan) Continuând pe drum de la Agia Triada, se ajunge la ultima mănăstire din estul Meteorei. Agios Stefanos este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Meteora și este locuită astăzi de maici. Datorită poziției mai retrase, este mai puțin vizitată decât celelalte. În fața mănăstirii există o parcare mare. Un pod de piatră duce către complex. În interior se află o biserică cu picturi murale, un mic muzeu și un magazin de suveniruri. Mănăstirea este foarte bine întreținută. În curtea interioară există o grădină frumoasă, de unde se deschide o priveliște asupra Kalambaka și a întregii câmpii a Tesaliei. • Program Agios Stefanos (vară): 09:00 – 13:30 și 15:30 – 17:30, închis lunea • Program Agios Stefanos (iarnă): 09:30 – 13:00 și 15:00 – 17:00, închis lunea Mănăstirea Roussanou (Agia Barbara Rousanou) De la Agios Stefanos se revine la bifurcație și apoi se continuă spre vest. Drumul trece pe lângă mai multe puncte de belvedere, cu priveliști spectaculoase asupra stâncilor Meteora, mai ales la apus. Mănăstirea Roussanou oferă una dintre cele mai bune oportunități foto din Meteora și se vede cel mai bine din aceste puncte panoramice. Este locuită de maici și poate fi accesată fie din parcarea superioară, fie prin scări de la baza stâncii, scrie greece-moments. Mănăstirea Agia Barbara Rousanou În complex există o biserică ce poate fi vizitată și o terasă de unde se deschide o panoramă asupra mănăstirilor din vest. În magazinul local, maicile vând produse realizate manual și suveniruri. Există câteva locuri de parcare la al doilea punct de belvedere, de unde se coboară pe scări spre mănăstire. Alternativ, se poate coborî spre Kastraki, unde există alte parcări la baza stâncii. • Program Roussanou (vară): 09:00 – 15:30, închis miercurea • Program Roussanou (iarnă): 09:30 – 14:00, închis miercurea Mănăstirea Varlaam De-a lungul drumului montan din Meteora se ajunge la mănăstirea Varlaam. La fel ca mănăstirea Metamorphosis, Varlaam are o parcare mare, iar autocarele opresc aici, ceea ce o face una dintre cele mai vizitate. Este recomandat să fie vizitată dimineața devreme, înainte de sosirea grupurilor turistice.

Istoria impresionantă a mănăstirilor Istoria Meteorei datează de multe milioane de ani. Teoriile privind formarea acestui fenomen natural sunt legate de mișcările geologice care au avut loc în perioade geologice îndepărtate. Oamenii de știință cred că acești piloni s-au format acum aproximativ 60 de milioane de ani, în perioada Terțiară. În acea perioadă, zona era acoperită de mare, dar o serie de mișcări ale scoarței terestre au făcut ca fundul mării să se retragă. Munții rămași au fost loviți continuu de vânturi puternice și valuri, iar în combinație cu condiții meteorologice extreme, acest lucru le-a influențat forma. Din acest motiv, pilonii sunt compuși din gresie și conglomerat. În perioada bizantină, călugării au avut inspirația să construiască mănăstiri pe vârful acestor stânci, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Fundația mănăstirilor de la Meteora a început în jurul secolului al XI-lea. În secolul al XII-lea, a fost format oficial primul stat ascetic, care a ridicat o biserică dedicată Maicii Domnului ca centru de cult. Activitățile de aici nu erau legate doar de rugăciune, ci și de întâlniri între pustnici, care discutau problemele lor și schimbau idei despre viața ascetică. În secolul al XIV-lea, Sfântul Athanasie a fondat Sfânta Mănăstire a Schimbării la Față a lui Iisus și a numit această stâncă uriașă „Meteoro”, ceea ce înseamnă „atârnat în aer”. Această mănăstire este cunoscută și sub numele de Marea Meteora, cea mai mare dintre toate mănăstirile. Timp de multe secole, călugării au folosit schele pentru a urca stâncile și a transporta provizii, conform greeka. În timp, această metodă a fost înlocuită de plase cu cârlige și scări de frânghie. Uneori era folosit un coș, tras în sus de călugări. Scările din lemn de 40 de metri lungime au fost, de asemenea, unul dintre instrumentele esențiale pentru accesul la mănăstiri. Cum ajungi la Meteora din Atena Meteora este situată în centrul Greciei, aproape de orașul Kalambaka și satul Kastraki. Din Atena, distanța este de aproximativ 355 km. Există curse zilnice de autobuz din Salonic și Atena către Meteora. Aceste autobuze nu sunt directe, ci trec prin Trikala. Asta înseamnă că trebuie să mergi din Atena la Trikala și apoi să iei un alt autobuz spre Kalambaka. Autobuzele pleacă din Trikala spre Kalambaka aproape la fiecare oră. Din Kalambaka, poți ajunge la mănăstirile de la Meteora cu taxiul sau cu autobuzul (autobuzul circulă doar în sezonul de vară). Autobuzul din Atena spre Trikala/Kalambaka pleacă din stația KTEL Liossion. Pentru a ajunge acolo, pasagerii trebuie să ia metroul până la stația Attiki și apoi autobuzul sau taxiul către KTEL Liossion. Timpul de mers pe jos de la Attiki la KTEL Liossion este de aproximativ 30 de minute. Călătoria cu autobuzul de la Atena la Trikala durează 5 ore, iar drumul de la Trikala la Kalambaka durează 30 de minute. Există, de asemenea, autobuze zilnice din Salonic, Volos și alte orașe grecești către Trikala. După sosirea în Trikala, trebuie să iei un alt autobuz spre Kalambaka/Meteora. Călătoria cu autobuzul de la Salonic la Trikala durează 3 ore, iar de la Volos la Trikala 2 ore. Cât durează o vizită completă Acest itinerar pentru Meteora este posibil doar în weekend, când toate mănăstirile sunt deschise. În timpul săptămânii va trebui să vizitezi mănăstirea care este închisă în dimineața următoare. Ajungi la mănăstirea Varlaam la ora 08:30. Ar trebui să fii printre primii care intră când se deschide la 09:00. Vizita nu ar trebui să dureze mai mult de 75 de minute. Condu până la Mănăstirea Agia Triada (Sfânta Treime). Mănăstirea poate fi vizitată în aproximativ 45 de minute. Condu până la Mănăstirea Agios Stefanos (Sfântul Ștefan), aflată în apropiere. Ar trebui să ajungi după ora 11:00, când grupurile organizate încep să plece. Ai nevoie de aproximativ 30 de minute pentru această mănăstire. Întoarce-te la parcarea de la mănăstirea Varlaam. Ia o pauză de prânz sau o gustare acolo. Nu există restaurante la mănăstiri, așa că trebuie să îți aduci mâncare. Mergi pe jos 10 minute până la Mănăstirea Marele Meteor și intră cel târziu la 12:30. Condu în jos spre Mănăstirea Roussanou. Continuă mai jos spre Mănăstirea Agios Nikolaos (Sfântul Nicolae). Vizitează punctele de belvedere după aceea sau la apus.

Reguli de acces și vestimentație Alegând să vizitezi Meteora, nu intri doar într-un sit din Patrimoniul Mondial UNESCO, ci într-una dintre cele mai sacre comunități monahale din lume. Meteora este un centru spiritual vechi de secole al Bisericii Ortodoxe Răsăritene, locuit de călugări și călugărițe care își practică în continuare credința prin ritualuri antice și rugăciune zilnică. Este esențial ca toți vizitatorii să respecte sacralitatea, cultura și tradițiile acestui loc sfânt, scrie visitmeteora. Respect pentru mediul religios și spiritual Meteora este o comunitate monahală vie, nu doar o atracție turistică. Abordează vizita cu modestie, respect și deschidere. Evită participarea la activități în interiorul mănăstirilor sau în zonele arheologice care nu sunt în acord cu credința ortodoxă. Evită comportamentele deranjante precum vorbitul tare, cântatul, țipatul, redarea de muzică sau activități precum grătare, consum de alcool sau camping liber. Acestea sunt strict interzise prin lege și pot duce la evacuarea imediată de către personalul de securitate sau poliție. Cod vestimentar pentru vizitarea mănăstirilor Pentru acces în mănăstiri, vizitatorii trebuie să fie îmbrăcați decent: Bărbații trebuie să poarte pantaloni lungi sau pantaloni scurți sub genunchi. Femeile trebuie să poarte fuste și bluze care acoperă umerii. Dacă este nevoie, la intrarea în mănăstiri sunt oferite fuste de acoperire. Fotografie și viața monahală Nu fotografia călugării sau călugărițele. Ei nu sunt subiecte turistice, ci persoane dedicate unei vieți de disciplină spirituală. Fotografierea în interiorul capelelor și în anumite zone ale mănăstirilor poate fi restricționată — respectă semnele și cere permisiunea. Responsabilitate față de mediu Nu arunca gunoaie. Ajută la păstrarea curățeniei mediului natural și cultural din Meteora. Respectă flora și fauna locală și rămâi întotdeauna pe traseele marcate în timpul drumețiilor. Cele mai spectaculoase puncte de belvedere Vedere de la Mănăstirea Sfântul Nicolae Când conduci pe drumul șerpuitor spre mănăstirile de la Meteora, după satul Kalambaka și după ce treci de prima mănăstire (Mănăstirea Sfântul Nicolae), vei ajunge la acest mic punct de belvedere pe partea stângă a drumului, de unde ai o priveliște impresionantă asupra Mănăstirii Sfântul Nicolae și a întregii zone din jur: Nu este marcat clar ca punct de belvedere, dar există spațiu unde poți parca mașina pe ambele părți ale drumului, așa că îți vei da seama că poți opri acolo. Aceasta este locația pe hartă: Platforma de observație 1 Pe Google Maps există două așa-numite „platforme de observație” și par să fie foarte populare, fiind locuri unde opresc și autobuzele, deoarece există mai mult spațiu de parcare decât la primul punct menționat. Vara probabil devine foarte aglomerat, dar când am fost primăvara era în regulă, iar priveliștea este cu adevărat spectaculoasă: Platforma de observație 2 sau „Stânca apusului” Acesta este preferatul meu dintre toate punctele de belvedere din zona mănăstirilor de la Meteora: neoficial este numit „stânca apusului”, deoarece de aici poți vedea apusul. Priveliștea de la Mănăstirea Varlaam Mănăstirea Varlaam este a doua ca mărime dintre mănăstirile de la Meteora și este foarte bine întreținută. Are o terasă de unde ai o priveliște excelentă asupra drumului șerpuitor, a zonei și a celorlalte mănăstiri.

