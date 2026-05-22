Caz rar în medicină. O femeie cu o tumoare s-a vindecat fără tratament. Cum a fost posibil

Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
O femeie în vârstă de 59 de ani din Wisconsin a solicitat îngrijiri medicale după ce a observat o umflătură cu creștere rapidă pe brațul drept. Totuși, tumoarea a dispărut după ce medicii au făcut o biopsie. 

Lorena Mihăilă

La examinare, medicii au descoperit o formațiune de aproximativ 2 centimetri pe antebraț, fermă la atingere. Formațiunea era vizibilă și pe o radiografie a brațului, iar la un RMN apărea ca o zonă luminoasă, albă.

Pentru a investiga mai bine nodulul, medicii au efectuat o biopsie cu ac (core needle biopsy), care presupune introducerea unui tub mic și gol în țesut pentru a preleva o probă. Au fost recoltate și aspirații cu ac fin, adică mostre de celule și lichid extrase cu o seringă, scrie Live Science.

Analizele au arătat că femeia avea mixoﬁbrosarcom (MFS), un tip de cancer care se dezvoltă în țesuturile conjunctive de sub piele, adesea la nivelul membrelor. MFS reprezintă aproximativ 5%–10% din sarcoamele de țesuturi moi. În SUA apar câteva sute de cazuri noi anual. Celulele canceroase au fost clasificate ca grad 2 (intermediar) pe o scară de la 1 la 4.

La scurt timp după biopsie, pacienta a observat că masa din braț a început brusc să se micșoreze, iar în două săptămâni nu mai putea fi simțită la palpare. Deși părea că a dispărut, medicii au decis totuși să îndepărteze țesutul din zona respectivă pentru a se asigura că boala este controlată.

În urma intervenției, medicii nu au găsi celule canceroase viabile. Țesutul arăta doar cicatrizare și inflamație, posibil semne ale unui răspuns imun anti-cancer, iar boala dispăruse.

La un an după intervenție, pacienta nu mai prezenta semne de cancer.

Publicația notează că este un caz special deoarece este un exemplu de regresie spontană a malignității, adică dispariția parțială sau completă a cancerului fără tratament oncologic specific.

În acest caz, medicii au analizat 32 de situații similare de regresie spontană în sarcoame. În aproximativ 25% dintre cazuri, regresia a început după o biopsie sau un traumatism local al tumorii. Alte cazuri au fost declanșate de infecții, iar în multe nu s-a identificat un factor clar.

În același timp, procesul de vindecare al rănii atrage celule imune în zonă, ceea ce ar putea ajuta organismul să atace tumora.

Totuși, medicii avertizează că, deși unele tumori par să dispară, în multe cazuri rămân celule canceroase. De aceea, se recomandă în continuare excizia chirurgicală chiar și după o aparentă regresie, pentru siguranță.

