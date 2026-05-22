Bolojan a mai precizat că în loc să își asume guvernarea, pentru a-și acoperi fuga de răspundere, se creează tot felul de pseudoștiri.

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă ştia de intervenţiile pe care vicepremierul Oana Gheorghiu le-a făcut, fiind acuzată de trafic de influenţă.

”În această perioadă, în mod mincinos şi pentru a acoperi fuga de răspundere, trebuie să fim conştienţi că PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte şi, în loc să aibă decenţa să-şi asume efectiv guvernarea, să spună acesta este premierul nostru, asta este soluţia, sigur, urmând ca domnul preşedinte să accepte sau nu astfel de propunere, vedeţi că de peste două săptămâni fug de orice fel de răspundere. Şi atunci, pentru a acoperi această fugă de răspundere, se creează tot felul de pseudoştiri”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a dat şi un exemplu în acest sens.

”Înţeleg că, în toamna anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legate de poziţia Guvernului României vizavi de sentinţe date pentru o firmă a fraţilor Micula, de exemplu, în anii trecuţi, colegii au făcut o întâlnire cu cei care ştiau despre ce este vorba şi acolo cineva a povestit că, pe vremea fostului premier Ludovic Orban, s-au alocat nişte fonduri, s-au discutat. Să ai tupeul, să vii să confunzi planurile, să spui că pe vremea actualui premier s-a întâmplat asta, să minţi cu neruşinare, aşa cum a făcut domnul Zamfir. După aceea, sigur, să corectezi, să spui doar premierul. Să faci aceste lucruri arată o lipsă totală de răspundere şi aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează. Şi aceste blufuri legate de doamna Gheorghiu sunt tot în acelaşi registru” ,a declarat Ilie Bolojan.

Senatorul PSD Daniel Zamfir îl acuză pe premierul Bolojan că, pe un şerveţel şi cu un pix, cu fraţii Micula, în prezenţa funcţionarilor Ministerului de Finanţe, împărţeau banii din fondul de rezervă, el arătând că este poate cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie.

Senatorul PSD a susţinut şi că, "în 2019, dinozaurul Ludovic Orban, când era prim-ministru, printre primele documente pe care le-a semnat, a fost prioritizarea suspectă a unor plăţi uriaşe, de peste 230-250 de milioane de euro, către fraţii Micula”.

Zamfir a mai spus că solicită instituţiilor abilitate ale statului să cerceteze felul în care au acţionat şi continuă să acţioneze cei care ar fi trebuit să apere interesele statului, în acest caz.

Fostul şef al Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş Vlad, a depus o plângere penală la DNA, în care acuză presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achiziţiilor publice şi presiuni în găsirea unor soluţii de colaborare cu grupul de societăţi Schwartz.

Vizaţi sunt vicepremierul Oana Gheorghiu şi ministrul Economiei, Irineu Darău.

Reacția Oanei Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins acuzaţiile de trafic de influenţă şi a spus că informaţiile „lansate de preşedintele-demis al ADR” sunt „complet false”.

”Discuţiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret şi niciun caracter comercial. Ele au fost discuţii exploratorii, purtate în mod transparent, în beneficiul potenţial al instituţiilor statului român”, explică Gheorghiu. Ea mai spune că întâlnirile au fost comunicate public încă din 20 ianuarie şi au fost incluse în RUTI.

Acest demers nu reprezintă nici trafic de influenţă, nici recomandare de achiziţie, nici vreo formă de presiune. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii şi nu am exercitat niciun fel de influenţă asupra unor proceduri de achiziţie sau de parteneriat”, afirmă Gheorghiu.

"Despre fake news-ul lansat de preşedintele-demis al ADR, după 4 ani de rezultate «remarcabile» la conducerea digitalizării statului: Domnul preşedinte-demis «a scurs» în presă un e-mail prin care mă acuză de trafic de influenţă. În mod evident, informaţiile sunt complet false şi construiesc, în mod artificial, suspiciunea unui demers nelegitim acolo unde a existat doar un schimb instituţional de informaţii, în logica identificării unor posibile soluţii utile pentru procesul de digitalizare", afirmă, joi, vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

