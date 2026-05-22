Potrivit scenariului, clădirea abandonată ar fi fost ocupată de trupe ale unui stat inamic și ar fi fost folosită pentru fabricarea unor drone utilizate în atacuri hibride.

Exercițiul simulează un atac asupra României desfășurat de un stat ostil, un scenariu în care forțe militare inamice au pătruns pe teritoriul național. Așa că a fost activat Articolul 5, iar România a primit ajutorul aliaților.

Corespondent PRO TV: „Potrivit scenariului, NATO a dislocat operatori din Batalionul de Comando de la Bacău și din Forțele speciale italiene, iar misiunea lor a fost de a se infiltra în clădire, de a neutraliza inamicii”.

Operator Batalionul 53 de Comando Bacău: „Violența în acțiune este cea care ne cartacterizează, misiunea noastră este cea de a avea acele acțiuni chirurgicale, scurte, dar cu efect strategic”.

Intervenția forțelor de operații speciale române și italiene face parte din Trojan Footprint 2026, cel mai mare exercițiu al aliaților din flancul estic al NATO. Iar miza principală este aceea de a descuraja orice amenințare externă și de a garanta securitatea teritoriului național.

Ofițer Batalionul 53 de Comando Bacău: „Vorbim despre interoperabilitate cu partenerii străini și de a efectua acțiuni defensive la granița estică a NATO, în vederea creșterii de descurajare a potențialilor agresori”.

Potrivit aceluiași scenariu, după neutralizarea inamicilor găsiți în clădirea țintă, forțele de operații speciale au distrus și dronele care amenințau teritoriul național.