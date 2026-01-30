Pe coasta Croației, o insulă pitorească atrage tot mai mulți turiști prin petreceri non-stop, plaje cu ape turcoaz și festivaluri care durează până dimineața, potrivit CNN.

Situată pe insula Pag, în largul coastei croate, plaja Zrce s-a transformat rapid într-un veritabil centru al distracției. Autoritățile locale au acordat cluburilor permise de funcționare 24 de ore din 24, iar zona a devenit un concurent serios pentru celebra Ibiza, dar la costuri mai accesibile.

Plaje relaxante ziua, petreceri intense noaptea

Plaja Zrce este cunoscută pentru pietricelele fine, apele limpezi și poziționarea într-un golf adăpostit, cu zone puțin adânci, ideale pentru înot. De-a lungul plajei se află numeroase beach cluburi care închiriază șezlonguri și paturi tip Bali, oferind cocktailuri și muzică relaxantă pe timpul zilei.

În afara sezonului de festivaluri, atmosfera este una degajată, cu turiști care se bucură de soare, mare și pauze liniștite în cluburile de pe plajă, unele dotate chiar și cu piscine.

Cluburi faimoase într-o zonă ușor de parcurs

Odată cu apusul soarelui, Zrce își schimbă complet ritmul. Datorită concentrării barurilor și cluburilor într-o zonă scurtă, ușor de parcurs pe jos, turiștii pot trece rapid de la o petrecere la alta.

Printre cele mai cunoscute locații se numără Noa Beach Club, cu un ponton spectaculos amplasat direct pe mare, și Kalypso, unde petrecerea se extinde adesea până pe malul apei. Euphoria Club completează oferta, fiind celebru pentru cocktailurile uriașe și petrecerile care continuă mult după răsărit.

Festivaluri de vară și prețuri accesibile

Zrce Beach devine cu adevărat neîncăpătoare în timpul verii, când sunt organizate festivaluri cu scene amplasate direct pe plajă, petreceri pe bărci și DJ internaționali. Zrce Spring Break Croatia va avea loc în 2026, în perioadele 22–25 mai și 4–7 iunie, cu activități sportive, jocuri și nopți întregi de distracție.

Un alt eveniment major este festivalul Balkan Wave, programat între 9 și 11 iulie. Biletele pentru cele trei zile costă 89,99 €, iar pachetele de cazare pornesc de la 229,99 €, incluzând patru nopți într-un apartament simplu din apropiere și accesul la festival.

