Cu Atena ca cea mai veche capitală a Europei și locul de naștere al democrației, cu insule de vis precum Santorini și Mykonos, și cu o gastronomie de renume mondial, Grecia oferă experiențe pentru toate gusturile.

Perioada ideală pentru vizitarea Greciei este septembrie-octombrie, când temperaturile sunt perfecte pentru băi în mare (26-32°C), iar mulțimile de turiști s-au împuținat, făcând din această țară destinația preferată a românilor pentru vacanțe.

Cum să ajungi în Grecia - Ghid complet de călătorie

Transport aerian - Cea mai rapidă opțiune

Zborul direct reprezintă modalitatea cea mai convenabilă de a ajunge în Grecia din România. Aeroportul Internațional din Atena (ATH) este principala poartă de intrare, cu zboruri regulate din București și Cluj-Napoca. Durata zborului este de aproximativ 1 oră și 45 de minute.

Pentru insulele grecești, multe aeroporturi oferă zboruri directe în sezonul estival:

· Santorini (JTR)

· Mykonos (JMK)

· Corfu (CFU)

· Zakynthos (ZTH)

· Creta - Chania (CHQ) sau Heraklion (HER)

Transport terestru - Aventura pe drumuri

Cu mașina personală

Călătoria cu mașina proprie oferă flexibilitate maximă pentru explorarea Greciei. Traseul recomandat din România:

· București → Giurgiu → Ruse → Plovdiv → Thessaloniki → Atena

· Distanța totală: aproximativ 800 km

· Durata: 8-10 ore, în funcție de opriri

Documentele necesare:

· Permis de conducere valabil

· Carte de identitate sau pașaport

· Asigurare RCA valabilă în UE

· Certificat de înmatriculare

Transport cu autocarul

Companiile de transport oferă curse regulate București-Atena, cu durata de aproximativ 12-14 ore. Această opțiune este ideală pentru bugetele mai restrânse.

Transport maritim - Experiența feribotului

Din porturile italienești (Bari, Brindisi, Ancona) poți lua feribotul către Patras sau Igoumenitsa. Această opțiune este perfectă dacă vrei să îți iei mașina și să explorezi insulele grecești.

Avantajele feribotului:

· Poți transporta vehiculul personal

· Experiență de călătorie relaxantă

· Acces direct la porturile grecești

Cum să ajungi pe insulele grecești

Din Atena

Portul Pireu este punctul principal de plecare pentru majoritatea insulelor:

· Aegina: 1 oră cu feribotul

· Santorini: 5-8 ore (în funcție de tipul de vas)

· Mykonos: 3-5 ore

· Creta: 7-9 ore

Zboruri interne

Pentru distanțe mai mari, zborurile interne sunt mai eficiente:

· Atena → Santorini: 45 minute

· Atena → Creta: 1 oră

· Atena → Corfu: 1 oră și 20 minute

Planificarea vacanței în Grecia

Perioada ideală

Septembrie-octombrie sunt lunile perfecte pentru vizitarea Greciei, cu temperaturi ideale pentru îmbăierea în apele cristaline și costuri mai mici comparativ cu vârful sezonului.

Buget estimat transport

· Zbor direct: 150-400 euro/persoană (dus-întors)

· Mașina personală: 200-300 euro combustibil + taxe drum

· Autocar: 80-150 euro/persoană (dus-întors)

· Feribot: 150-300 euro/mașină + pasageri

Sfaturi utile

· Rezervă transportul cu anticipație pentru prețuri mai bune

· Verifică documentele necesare înainte de plecare

· Pentru insulele mai mici, precum Tinos, este nevoie de combinații transport (zbor + feribot)

Grecia, cu peste 300 de zile însorite pe an, te așteaptă cu brațele deschise indiferent de modalitatea de transport aleasă!

Destinații populare în Grecia

Diferite insule grecești oferă diferite experiențe, așa că ar trebui să stabilești mai întâi ce fel de vacanță îți dorești. Cauti ceva la plajă, în mijlocul naturii sau un pic mai cosmopolit? Grecia are de toate pentru toți, așa că nu rămâne decât să te hotărăști dacă vrei să stai relaxat la plajă sau vrei să descoperi comori și să afli o grămadă de lucruri interesante despre această țară.

Atena

Dacă ai auzit ceva despre Grecia, știi despre frumoasa sa capitală, Atena. Atena este acea combinație perfectă de tradițională dar la modă de antic și modern, fiind plină de natură dar cosmopolită în același timp.

Aici vei găsi drumuri mari și deschise presărate cu restaurante și baruri, dar de pe ele se desprind mici străzi pietruite pentru a explora.

Clădirile vechi se transformă în galerii fascinante. Poți lua un ouzo și te poți așeza la un frumos cinematograf în aer liber, privind spre stele. Și trebuie să vezi cel puțin o dată în viață Partenonul.

Atena este o frumusețe întinsă, incomparabilă, care nu seamănă cu niciun alt loc. Cea mai veche capitală a Europei și locul de naștere al democrației, Atena este plină de istorie de mai multe mii de ani și este la fel de de neratat ca orice mare oraș european.