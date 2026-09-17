Ea a precizat că președintele Nicușor Dan ar urma să facă joi prima nominalizare pentru funcția de premier.

„A fost din nou o consultare foarte fructuoasă, pentru că am aflat de la președinte ceea ce s-a discutat până în acest moment și poziția fiecărui partid. Am înțeles că, în continuare, partidele au venit din nou cu linii roșii.

I-am transmis președintelui că vom susține un guvern care nu are linii roșii, un guvern care nu vine cu condiționări și care, după câteva luni de experiență, va redresa țara de pe drumul pe care a dus-o guvernul Bolojan.

A recunoscut și președintele că poziția cetățenilor este că, după un an de dezastru, trebuie neapărat să avem un guvern. Rugămintea noastră a fost ca în seara aceasta sau mâine, cel târziu, să iasă cu nominalizarea unui premier, pentru că această perioadă foarte lungă nu a făcut decât să aducă României destabilizare și un declin economic foarte mare.

Am avut promisiunea că în această seară va ieși cu prima declarație și este posibil să fie și prima nominalizare. Din păcate, poziția domnului președinte după consultări a fost că cei care au venit încă nu au înțeles pe deplin situația foarte gravă în care se află România, o situație la care au contribuit, într-o anumită măsură, toți. Este obligația celor care au stat în coaliție să redreseze acum România.

Noi vom susține orice guvern politic care vine cu un plan de redresare a României și nu are linii roșii, pentru că acestea nu au făcut decât să ducă la situația în care suntem astăzi. Au fost ambițiile personale ale liderilor de partid, care s-au grăbit să spună „nu vrem”, înainte să spună „este momentul să începem să construim”.

Noi vom vota și vom susține prima nominalizare, dacă este una politică. Nu mai vrem guverne și experimente cu premieri tehnocrați, pentru că s-a demonstrat că acest stil de guvernare nu funcționează. Așteptăm, așadar, să fie făcută prima nominalizare”, a declarat lidera PACE.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Până acum au fost la consultări PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, POT, partidul ”Uniţi pentru România” și PACE, iar SOS România a anunțat că nu va participa.