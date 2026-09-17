Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3,2%, în luna august, de la un nivel de 3% în luna iulie, însă România se numără printre statele membre unde rata anuală a inflaţiei a fost mai mică în luna august comparativ cu luna iulie, potrivit datelor publicate, joi, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), scrie Agepres.

Luna trecută, ţările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (0,3%), Estonia (1,3%) şi Cehia (1,5%). La polul opus, s-au situat România (6,3%), Lituania (5,6%) şi Cipru (5,2%).

Comparativ cu situaţia din luna iulie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în şase state membre, inclusiv în România (de la 8,2% până la 6,3%), a rămas stabilă într-o singură ţară şi a crescut în 20 ţări membre.

Ce arată datele despre România

Reamintim că scăderea puternică a inflației din august 2026 trebuie însă privită prin prisma efectului de bază, adică a comparației cu nivelul prețurilor din august 2025. O parte importantă din scumpirile de atunci a fost generată de primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului, intrat în vigoare în vara anului trecut, care a majorat TVA și accizele.

Prin urmare, în august 2026, aceste scumpiri nu mai reprezintă un șoc nou în calculul inflației, ci fac deja parte din baza de comparație. Astfel, rata anuală scade semnificativ chiar dacă prețurile rămân la un nivel ridicat.

Revenind la datele Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 3,2% în august, de la un nivel de 2,9% în luna iulie. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,43 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (1,29 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflaţiei a scăzut la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,28%, mărfurile nealimentare cu 6,36%, iar mărfurile alimentare cu 2,62%.

BNR a revizuit în creștere de la 5,5% la 6,1% prognoza de inflație pentru finalul anului

"Indicele preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,22%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 - august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) a fost 9,5%", se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,26%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 - august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârşitul lui 2027, faţă de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.