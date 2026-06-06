Diferența dintre demipensiune și pensiune completă. Ce înseamnă și de ce să nu alegi all inclusive

Stiri Turism
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Planificarea unei vacanțe în familie poate fi unul dintre cele mai frumoase lucruri. 

autor
Anca Lupescu

Când alegi cazarea, e important să înțelegi ce înseamnă demipensiune și pensiune completă, dar și all inclusive, ca să poți face diferența între ce îți dorești și cât plătești pentru asta.

Ce înseamnă demipensiune și pensiune completă

În timp ce alegerea destinației și a transportului poate fi dificilă pentru mulți călători, cei care călătoresc mai rar pot avea probleme în a înțelege diferența dintre cazări.

Mulți turiști nu înțeleg exact diferența dintre demipensiune și pensiune completă, deoarece cred că ar fi același lucru. Totuși, există diferențe importante.

În turism, termenii demipensiune, pensiune completă și all inclusive definesc tipurile de mese incluse în pachetul de cazare. Diferențele dintre ele țin de numărul de mese incluse și de nivelul de flexibilitate pe care îl ai în vacanță.

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Ce înseamnă demipensiune

Demipensiunea include cazarea la hotel, micul dejun și încă una dintre cele două mese principale ale zilei, adică prânzul sau cina.

Acest tip de regim oferă mai multă libertate, pentru că nu te obligă să îți iei toate mesele în hotel. Pe lângă faptul că poți încerca diverse preparate din afara unității de cazare, ai și asigurate două mese, astfel încât poți să stai fără griji, dacă ai un buget restrâns.

În același timp, demipensiunea presupune o planificare mai atentă a zilei. Ar trebui să știi programul restaurantului hotelului și să îți organizezi activitățile în funcție de masa pe care ți-o alegi, ca să poți să îți faci programul în funcție de asta.

Ce înseamnă pensiune completă

Pensiunea completă este un regim de cazare care include toate cele trei mese ale zilei: mic dejun, prânz și cină.

În funcție de hotel, băuturile pot fi incluse sau nu. E o variantă foarte bună pentru familii cu copii și dacă nu vrei să te ocupi să cauți restaurante în timpul sejurului.

Principalul avantaj este că îți poți organiza mai simplu vacanța, dacă nu vrei ca mâncarea să te preocupe. Ar putea fi un avantaj și dacă ai copii, pentru că ai mereu opțiuni de masă. Ar trebui să știi că ai mai puțină flexibilitate în a explora gastronomia din afara hotelului, în cazul în care mergi într-o destinație cunoscută pentru mâncare.

Prețurile pentru pensiunea completă diferă în funcție de destinație, sezon și nivelul hotelului. Este important să verifici exact ce include pachetul înainte de rezervare.

Ce înseamnă all inclusive

Regimul all inclusive include, de regulă, cele trei mese principale, gustări între mese și băuturi alcoolice și nealcoolice pe tot parcursul zilei.

Este o opțiune aleasă frecvent de turiștii care vor un sejur fără griji, în care majoritatea cheltuielilor sunt acoperite din start.

În multe hoteluri all inclusive sunt incluse și facilități suplimentare, precum acces la piscine, plajă privată, programe pentru copii, activități de divertisment și baruri dedicate.

Avantajul principal este lipsa costurilor suplimentare pentru mâncare și băuturi pe durata sejurului, ceea ce simplifică organizarea vacanței.

All inclusive este un termen general folosit pentru o gamă largă de resorturi care includ mai multe facilități într-un singur preț pachet. Spre deosebire de hotelurile tradiționale, resorturile all inclusive oferă cazare, mâncare, băuturi, activități și divertisment la un tarif per persoană.

Un avantaj al cazării într-un resort all inclusive este faptul că plătești întreaga vacanță înainte de sosire, astfel încât știi exact cât trebuie să pui deoparte pentru călătorie (cu unele excepții).

Resorturile all inclusive oferă numeroase facilități și activități, astfel încât nu este nevoie să părăsești complexul după ce ajungi.

Deoarece majoritatea meselor și activităților sunt incluse în preț, obții cel mai bun raport calitate-preț dacă rămâi în incintă pe durata sejurului.

Resorturile all inclusive au diferite tipuri de servicii incluse, care variază în funcție de brand. Mai jos sunt detaliate aceste incluziuni și aspectele la care trebuie să fii atent pentru a te asigura că vacanța ta all inclusive este cu adevărat all inclusive.

Cazare

La fel ca un hotel tradițional, resorturile all inclusive oferă diverse tipuri de camere și stiluri de cazare. În funcție de nivelul ales, poți avea acces la beneficii suplimentare, cum ar fi locuri preferențiale în restaurante, serviciu de bagaje, acces la lounge și altele.

Atunci când verifici ce include pachetul de cazare all inclusive, este important să citești detaliile pentru a vedea dacă bacșișurile și taxele sunt incluse. Unele resorturi le includ în preț, în timp ce altele recomandă lăsarea unui bacșiș la finalul sejurului.

Mâncare

Când majoritatea oamenilor se gândesc la all inclusive, asociază termenul cu un resort care include cazare și majoritatea meselor. Pentru ca un resort să fie cu adevărat all inclusive, majoritatea alimentelor (cel puțin trei mese principale) ar trebui să fie incluse în sejur.

Unele resorturi mai ieftine pot taxa mâncarea și băuturile în afara programului standard de mese. Altele pot oferi preparate obișnuite în restaurantele din incintă, dar pot percepe costuri suplimentare pentru preparate premium, cum ar fi homar sau friptură de vită.

Resorturile all inclusive de lux includ de obicei toate mesele și gustările pe durata șederii, unele oferind chiar mâncare disponibilă 24 de ore din 24.

Dacă resortul include toate mesele, este important să verifici dacă acestea sunt limitate sau nelimitate. Unele resorturi pot limita numărul de feluri comandate la o masă, în timp ce altele oferă consum nelimitat.

Băuturi

Un alt motiv pentru care turiștii aleg all inclusive este faptul că majoritatea băuturilor (inclusiv alcoolul) sunt incluse în pachet. Totuși, tipurile de băuturi incluse pot varia semnificativ în funcție de resort.

Unele resorturi oferă doar sucuri și băuturi non-alcoolice în pachetul de bază, cu opțiunea de upgrade pentru alcool premium. Alte resorturi includ bere, vin și cocktailuri, dar taxează băuturile premium, precum băuturile spirtoase de top sau șampania.

Resorturile de lux includ de obicei toate tipurile de băuturi. Este important să verifici ce este inclus înainte de a comanda, pentru a evita costuri suplimentare neașteptate la finalul sejurului.

Diferența dintre demipensiune, pensiune completă și all inclusive

Diferența principală este numărul de mese și serviciile incluse. Demipensiunea oferă două mese pe zi, pensiunea completă oferă trei mese, iar all inclusive adaugă gustări și băuturi, uneori și servicii suplimentare.

Alegerea depinde de modul în care vrei să îți petreci vacanța: mai multă libertate și explorare, sau mai mult confort și organizare completă în cadrul hotelului.

De ce să nu alegi all inclusive - avantaje și dezavantaje

Există foarte multe tipuri de resorturi all inclusive. Inclusiv unele foarte prietenoase cu familiile, dar se altele care se adresează și cuplurilor și grupurilor. Dacă nu vrei să împarți piscina sau zona de restaurant cu copii, există resorturi all inclusive doar pentru adulți.

Dezavantaje

În ceea ce privește tipurile de resorturi, nu există un dezavantaj major, deoarece există multe opțiuni din care poți alege. Totuși, din punct de vedere al locației, lucrurile care îți oferă siguranță într-un resort all inclusive te pot limita în a explora liber zona în care te afli.

Mâncarea nu este, de regulă, foarte bună. Resorturile se adresează turiștilor, iar deși cantitatea este mare, calitatea și gustul pot fi modeste.

Pentru familii cu copii, varietatea mare este un avantaj, deoarece există opțiuni pentru toate gusturile. Pentru adolescenți sau persoane cu apetit mare, există suficientă mâncare.

Restaurantele tematice sunt de obicei mai bune, așa că este recomandat să faci rezervări din prima zi.

Dacă vrei să te implici într-o cultură locală, să înveți mai multe despre o altă țară sau să îți exersezi abilitățile de limbă, un resort all inclusive s-ar putea să nu fie potrivit pentru tine.

Aceste locuri sunt concepute ca universuri în sine, iar mulți dintre cei care le vizitează nu părăsesc deloc proprietatea pe durata sejurului. Sincer, nu există multe motive pentru a ieși din resort, în afară de excursii organizate sau dorința de a schimba peisajul.

În plus, majoritatea personalului care interacționează cu oaspeții vorbește engleză ca limbă standard, din cauza clientelei internaționale.

Lipsa culturii locale se reflectă și în oferta culinară, conform thefullpassport. Restaurantele din resorturile all inclusive sunt, de cele mai multe ori, pentru gusturi europene și vei găsi mâncarea italiană, franțuzească, standard europeană. Mâncarea s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu locul în care ne aflam.

Avantaje

Probabil cel mai mare avantaj al unui resort all inclusive este faptul că mâncarea și băuturile sunt incluse. Nu ai nevoie de bani în plus în interiorul resortului și poți mânca și bea pe parcursul zilei fără restricții.

Spre deosebire de o croazieră, unde băuturile sunt adesea plătite separat, aici băuturile și alcoolul sunt incluse. Există bufet pentru mic dejun, prânz și cină, cu diverse stații de mâncare: ouă, fructe, patiserie și adesea preparate locale.

Există și opțiuni precum burgeri, pizza, grătare lângă piscină, gelaterii și altele. De asemenea, pot exista restaurante tematice (de obicei gratuite, dar cu rezervare), cu bucătării diferite. Seara, dacă rămâi în resort, poți comanda room service gratuit. Barurile sunt, de asemenea, incluse.

Este o opțiune perfectă dacă mergi într-un loc în care nu vrei să vizitezi sau vrei să ai confortul pe care ți-l oferă mesele la hotel și băuturile incluse de la piscină. În schimb, dacă vrei să explorezi locul în care mergi, s-ar putea să trebuiască să te gândești la altă variantă, în loc de all inclusive și să alegi o demi-pensiune.

Etichete: pensiune, vacanta, all inclusive, sejur,

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