Diferența dintre demipensiune și pensiune completă. Ce înseamnă și de ce să nu alegi all inclusive

Când alegi cazarea, e important să înțelegi ce înseamnă demipensiune și pensiune completă, dar și all inclusive, ca să poți face diferența între ce îți dorești și cât plătești pentru asta.

Ce înseamnă demipensiune și pensiune completă

În timp ce alegerea destinației și a transportului poate fi dificilă pentru mulți călători, cei care călătoresc mai rar pot avea probleme în a înțelege diferența dintre cazări.

Mulți turiști nu înțeleg exact diferența dintre demipensiune și pensiune completă, deoarece cred că ar fi același lucru. Totuși, există diferențe importante.

În turism, termenii demipensiune, pensiune completă și all inclusive definesc tipurile de mese incluse în pachetul de cazare. Diferențele dintre ele țin de numărul de mese incluse și de nivelul de flexibilitate pe care îl ai în vacanță.

Ce înseamnă demipensiune

Demipensiunea include cazarea la hotel, micul dejun și încă una dintre cele două mese principale ale zilei, adică prânzul sau cina.

Acest tip de regim oferă mai multă libertate, pentru că nu te obligă să îți iei toate mesele în hotel. Pe lângă faptul că poți încerca diverse preparate din afara unității de cazare, ai și asigurate două mese, astfel încât poți să stai fără griji, dacă ai un buget restrâns.

În același timp, demipensiunea presupune o planificare mai atentă a zilei. Ar trebui să știi programul restaurantului hotelului și să îți organizezi activitățile în funcție de masa pe care ți-o alegi, ca să poți să îți faci programul în funcție de asta.

Ce înseamnă pensiune completă

Pensiunea completă este un regim de cazare care include toate cele trei mese ale zilei: mic dejun, prânz și cină.

În funcție de hotel, băuturile pot fi incluse sau nu. E o variantă foarte bună pentru familii cu copii și dacă nu vrei să te ocupi să cauți restaurante în timpul sejurului.

Principalul avantaj este că îți poți organiza mai simplu vacanța, dacă nu vrei ca mâncarea să te preocupe. Ar putea fi un avantaj și dacă ai copii, pentru că ai mereu opțiuni de masă. Ar trebui să știi că ai mai puțină flexibilitate în a explora gastronomia din afara hotelului, în cazul în care mergi într-o destinație cunoscută pentru mâncare.

Prețurile pentru pensiunea completă diferă în funcție de destinație, sezon și nivelul hotelului. Este important să verifici exact ce include pachetul înainte de rezervare.

Ce înseamnă all inclusive

Regimul all inclusive include, de regulă, cele trei mese principale, gustări între mese și băuturi alcoolice și nealcoolice pe tot parcursul zilei.

Este o opțiune aleasă frecvent de turiștii care vor un sejur fără griji, în care majoritatea cheltuielilor sunt acoperite din start.

În multe hoteluri all inclusive sunt incluse și facilități suplimentare, precum acces la piscine, plajă privată, programe pentru copii, activități de divertisment și baruri dedicate.

Avantajul principal este lipsa costurilor suplimentare pentru mâncare și băuturi pe durata sejurului, ceea ce simplifică organizarea vacanței.

All inclusive este un termen general folosit pentru o gamă largă de resorturi care includ mai multe facilități într-un singur preț pachet. Spre deosebire de hotelurile tradiționale, resorturile all inclusive oferă cazare, mâncare, băuturi, activități și divertisment la un tarif per persoană.

Un avantaj al cazării într-un resort all inclusive este faptul că plătești întreaga vacanță înainte de sosire, astfel încât știi exact cât trebuie să pui deoparte pentru călătorie (cu unele excepții).

Resorturile all inclusive oferă numeroase facilități și activități, astfel încât nu este nevoie să părăsești complexul după ce ajungi.

Deoarece majoritatea meselor și activităților sunt incluse în preț, obții cel mai bun raport calitate-preț dacă rămâi în incintă pe durata sejurului.

Resorturile all inclusive au diferite tipuri de servicii incluse, care variază în funcție de brand. Mai jos sunt detaliate aceste incluziuni și aspectele la care trebuie să fii atent pentru a te asigura că vacanța ta all inclusive este cu adevărat all inclusive.

Cazare

La fel ca un hotel tradițional, resorturile all inclusive oferă diverse tipuri de camere și stiluri de cazare. În funcție de nivelul ales, poți avea acces la beneficii suplimentare, cum ar fi locuri preferențiale în restaurante, serviciu de bagaje, acces la lounge și altele.

Atunci când verifici ce include pachetul de cazare all inclusive, este important să citești detaliile pentru a vedea dacă bacșișurile și taxele sunt incluse. Unele resorturi le includ în preț, în timp ce altele recomandă lăsarea unui bacșiș la finalul sejurului.

Mâncare

Când majoritatea oamenilor se gândesc la all inclusive, asociază termenul cu un resort care include cazare și majoritatea meselor. Pentru ca un resort să fie cu adevărat all inclusive, majoritatea alimentelor (cel puțin trei mese principale) ar trebui să fie incluse în sejur.

Unele resorturi mai ieftine pot taxa mâncarea și băuturile în afara programului standard de mese. Altele pot oferi preparate obișnuite în restaurantele din incintă, dar pot percepe costuri suplimentare pentru preparate premium, cum ar fi homar sau friptură de vită.

Resorturile all inclusive de lux includ de obicei toate mesele și gustările pe durata șederii, unele oferind chiar mâncare disponibilă 24 de ore din 24.

Dacă resortul include toate mesele, este important să verifici dacă acestea sunt limitate sau nelimitate. Unele resorturi pot limita numărul de feluri comandate la o masă, în timp ce altele oferă consum nelimitat.