Destinații de iarnă în România de vizitat în 2026. Unde să îți organizezi următoarea vacanță

Iarna este superbă în România, iar dacă nu faci o vacanță în această perioadă a anului, nu vei ști niciodată câte peisaje spectaculoase și activități frumoase pierzi. Există o mulțime de locuri perfecte pentru a le vizita anul acesta în sezonul rece.

Destinații de iarnă în România de vizitat în 2026 Vatra Dornei Vatra Dornei este o destinație perfectă pentru o vacanță de iarnă în România. Ai parte de activități diverse și pârtii excelente pe care poți practica schiul sau snowboard-ul. În plus, orașul dispune de muzee precum Muzeul Etnografic și Muzeul Vânătorii și al Științelor Naturale. Iarna, patinoarul din Parcul Central funcționează, iar domeniul schiabil include patru pârtii cu grade diferite de dificultate, în total peste 5 kilometri. De aici poți merge să vizitezi o mulțime de mănăstiri din Bucovina care se află la distanțe relativ mici.



Colibița Colibița este o destinație superbă pe timp de iarnă, ideală pentru cei care vor să se relaxeze într-un peisaj spectaculos. Zona are multe de oferit, iar peisajul de iarnă include lacul, pădurile și așezările locale acoperite de zăpadă. Pe timp de iarnă, pensiunile din zonă și hotelurile pun la dispoziție spa, piscine și jacuzzi. Lacul Colibița este vizitat frecvent iarna datorită peisajului și aerului curat. În sezonul rece, lacul poate îngheța parțial sau total, iar zona este potrivită pentru plimbări și drumeții ușoare. Și aici găsești spa și cazări cu jacuzzi, perfecte pentru a te relaxa.



Rânca Rânca este una dintre principalele stațiuni de schi din Carpații Olteniei. Se află la peste 1600 de metri altitudine, are un strat de zăpadă stabil pe o perioadă lungă și liniștea de aici este încântătoare, ideală pentru o vacanță plină de relaxare. Accesul se face prin Transalpina, iar domeniul schiabil include șase pârtii, cu altitudini de până la 2100 de metri, deservite de instalații de teleschi. Există și o pârtie dedicată săniușului pentru copii.



Cascada Vălul Miresei Cascada Vălul Miresei, din Munții Apuseni, poate fi vizitată și iarna. În perioadele cu temperaturi scăzute, apa îngheață parțial și formează structuri de gheață vizibile.



Harghita Județul Harghita este o destinație superbă de iarnă, cu pârtiile de schi întinse, izvoarele minerale și peisajele spectaculoase. Ca activități poți face schi, drumeții de iarnă și plimbări cu sania.



Timișoara Timișoara este o destinație de vacanță superbă, indiferent de anotimp. Iarna, orașul pare și mai frumos. Vizitează muzeele și obiective istorice. În plus, de aici poți porni spre alte destinații.



Sibiu Un alt oraș superb de vizitat pe timp de iarnă este Sibiu. Piața Mare și clădirile sale colorate capătă un farmec aparte în sezonul rece.



Maramureș Maramureșul este o zonă unică în România. Iarna, locul devine și mai frumos, cu satele sale tradiționale și peisajele montane impresionante. Tradițiile rămân vii aici și poți participa la evenimente speciale din zonă, inclusiv la ateliere de artizanat. Ia-ți o pauză de la agitația Capitalei și vizitează această zonă a României unică.



