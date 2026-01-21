Subiectele vor fi stabilite la nivel național, pentru fiecare specialitate în parte.

Subiectele vor fi elaborate de o comisie națională formată din coordonatori de rezidențiat din toate centrele universitare unde se desfășoară pregătirea în specialitatea respectivă. Comisia va fi desemnată prin ordin al ministrului sănătății, iar președintele acesteia va fi ales prin tragere la sorți chiar în dimineața examenului, dintre membrii comisiei.

Probele clinice sau practice vor rămâne organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior de medicină și farmacie acreditate. Comisiile pentru aceste probe vor fi propuse de universități, cu avizul colegiilor profesionale, și vor fi numite, de asemenea, prin ordin al ministrului sănătății.

Noua regulă are ca scop creșterea echității și a standardizării examenului de specialitate, astfel încât toți candidații să fie evaluați după aceleași criterii, indiferent de centrul universitar în care susțin examenul.

Modificările sunt cuprinse într-un proiect de ordonanță, care se află în trasparență.

