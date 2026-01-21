De unde vin denumirile populare ale lunilor anului. Cum au apărut și ce semnifică

În tradiția românească, fiecare lună a anului avea o denumire și o semnificație aparte. Aceste nune sugerau fie o activitate din viața oamenilor, fie desemnau o anumite tradiție.

Iată de unde vin denumirile populare ale lunilor anului și ce semnifică.

Denumirea populară a lunilor anului

Pe vremuri, lunile anului erau denumite popular în funcție de activitatea din acea lună, tradiții sau ocupațiile oamenilor.

Ianuarie – Gerar

Ianuarie sau gerar în denumirea populară este prima lună din an. Denumirea de gerar vine de la faptul că este una dintre cele mai friguroase luni din an. Gerul din ianuarie este binecunoscut, iar denumirea populară este de la sine înțeleasă.

Februarie – Făurar

Lunii februarie i se spunea făurar pentru că era luna în care oamenii își făureau uneltele pentru a se pregăti de primăvară.

Martie – Mărţişor

Luna martie este luna dedicată Mărțișorului, de aici și numele popular.

Aprilie – Prier

Se numește popular Prier, care vine de la primăvară. În aprilie, primăvara se instalează complet.

Mai – Florar

Luna mai este luna florilor, când toată natura renaște, copacii înmuguresc și întreaga viață capătă culoare.

Iunie – Cireşar

Iunie este luna în care se coc cireșele, de aici și denumirea din popor.

Iulie – Cuptor

Temperaturile extrem de mari din luna Iulie i-au și dat numele popular de luna lui cuptor.

August – Gustar

În luna august se coc cele mai multe fructe și legume, așa că se numește gustar, în popor. În această lună, oamenii se bucură de toate roadele pământului, de la fructe din belșug până la legume.

Septembrie – Răpciune

Răpciune înseamnă culesul viei sau culesul recoltei, iar septembrie este luna în care se fac aceste lucruri.

Octombrie – Brumărel

În octombrie, temperaturile încep să scadă și noaptea să se formeze bruma. De aceea, în popor, lunii octombrie i se mai spune brumărel.

Noiembrie – Brumar

Luna noiembrie vine cu temperaturi și mai scăzute, iar bruma devine deja obișnuită. Vremea se răcește, iar nopțile cu brumă devin din ce în ce mai dese, de aici și numele popular.

Decembrie – Undrea sau Ningău

Acest nume popular al lunii decembrie este legat, de fapt, de Sfântul Andrei, cu toate că acesta este sărbătorit la sfârșitul lunii noiembrie. I se mai spune și ningău, deoarece este luna în care încep ninsorile.

De unde vin numele lunilor anului

Originile denumirilor lunilor anului, la fel ca și calendarul de 12 luni cu un total de 365 de zile, se află în antichitate, cu câteva sute de ani înainte de era noastră.

Legenda romană antică spune că Romulus (din cuplul Romulus și Remus, despre care se credea că au fost alăptați și crescuți de lupi), primul rege al Romei, a instituit un calendar cu 10 luni în jurul anului 738 î.Hr.: Martius, Aprilis, Maius, Juniius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. (Istoricii nu mai atribuie dezvoltarea calendarului roman republican lui Romulus, care este considerat astăzi mai degrabă o figură legendară decât una istorică.)

Chiar și acum, la peste două milenii și jumătate distanță, majoritatea denumirilor lunilor par familiare (deși unele terminații latine au dispărut de mult). Dar ce înseamnă aceste nume? Ce s-a întâmplat cu Quintilis și Sextilis? Și unde sunt celelalte două luni?

Ianuarie

Anul calendaristic începe în ianuarie, moment care marchează începutul noului an în calendarul roman dintr-o perioadă situată în jurul mijlocului secolului al II-lea d.Hr. Ianuarie își trage numele de la zeul roman Ianus, zeul porților și al trecerilor, reprezentat cu două fețe orientate în direcții opuse. În perioada romană, luna era cunoscută sub numele de Januarius.

Februarie

Februarie este numită după Februalia, un festival roman antic de purificare dedicat zeiței Iuno în ipostaza sa de Februa, o divinitate asociată iubirii erotice, conform mentalfloss.

Potrivit legendei romane, al doilea rege al Romei, Numa Pompilius (succesorul fondatorului Romulus), a adăugat atât luna februarie, cât și luna ianuarie la calendarul care avea anterior doar 10 luni (în total 304 zile, restul de 61 de zile fiind ignorate), în jurul anului 700 î.Hr. (Cercetătorii moderni consideră datarea corectă, dar văd adăugarea celor două luni ca rezultatul unui proces îndelungat, nu al acțiunii unui personaj legendar sau al unei singure persoane.)

În această formă timpurie a calendarului roman cu 12 luni, februarie urma după decembrie, până când a fost mutată în poziția actuală, între ianuarie și martie, în anul 452 î.Hr.

Martie

Luna cunoscută astăzi drept martie era numită Martius în antichitate, după zeul roman al războiului, Marte. În versiunile timpurii ale calendarului roman, anul nou începea în martie, iar acest lucru a rămas valabil până la mijlocul secolului al II-lea d.Hr., când ianuarie a fost stabilită ca prima lună a anului.

Aprilie

Aprilie era cunoscută sub numele de Aprilis în Roma antică. Romanii considerau luna dedicată zeiței Venus, iar numele ar putea proveni fie de la Afrodita (echivalentul grec al lui Venus), fie de la verbul latin aperire („a deschide”), probabil în legătură cu deschiderea mugurilor odată cu venirea primăverii.

Mai

Mai, numită Maius în calendarul roman timpuriu cu 10 luni, este posibil să fi fost denumită după Maia, zeița romană a fertilității.

Iunie

Juniius, așa cum era numită inițial în calendarul roman antic, este probabil denumită după Iuno, soția lui Jupiter, o zeiță asociată multor aspecte ale vieții femeilor, în special căsătoria, fertilitatea și nașterea.

Iulie

Iulie se numea inițial Quintilis, care înseamnă „a cincea lună”, indicând poziția sa în calendarul în care anul începea în martie. În acest calendar, Quintilis a purtat acest nume până în jurul anului 44 î.Hr., când a fost redenumită Julius, în onoarea lui Iulius Cezar.

August

Luna cunoscută astăzi ca august a primit acest nume în jurul anului 8 î.Hr., în timpul domniei lui Augustus Cezar, pentru a-l onora. Cu sute de ani înainte, luna era cunoscută sub numele de Sextilis, care înseamnă „a șasea lună”, corespunzător poziției sale în calendarul roman cu 10 luni.

Septembrie – Decembrie

Septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie își trag toate denumirile din pozițiile lor numerice în calendarul roman cu 10 luni, folosit până când Iulius Cezar a introdus calendarul iulian.

Deși sunt astăzi a noua până la a douăsprezecea lună într-un calendar cu 12 luni, ele păstrează aceleași denumiri de peste două milenii și jumătate, provenind din septem (șapte), octo (opt), novem (nouă) și decem (zece).

