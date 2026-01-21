Aditya Prakash și logodnica sa, Urmi Bhattacheryya, au declarat pentru BBC că au intentat un proces pentru încălcarea drepturilor civile împotriva Universității din Colorado, Boulder, după ce au fost supuși unei serii de „microagresiuni și acțiuni de răzbunare” în urma incidentului cu cuptorul cu microunde, scrie BBC.

Procesul a fost declanșat de un incident banal

Hărțuirea a început, potrivit procesului, după ce un membru al personalului universității s-a opus încălzirii de către Prakash a prânzului său, palak paneer – unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din nordul Indiei, preparat din piure de spanac și paneer (considerat echivalentul indian al brânzei de vaci) – în cuptorul cu microunde din campus, din cauza mirosului.

În răspunsul la întrebările BBC, universitatea a declarat că nu poate comenta „circumstanțele specifice” din jurul acuzațiilor de discriminare și hărțuire ale studenților din cauza legilor privind confidențialitatea, dar a adăugat că „se angajează să promoveze un mediu incluziv pentru toți studenții, profesorii și personalul, indiferent de originea națională, religie, cultură și alte categorii protejate de legile SUA și de politicile universității”.

„Când aceste acuzații au apărut în 2023, le-am luat în serios și am respectat procedurile stabilite și riguroase pentru a le soluționa, așa cum procedăm în cazul tuturor plângerilor de discriminare și hărțuire. Am ajuns la un acord cu studenții în septembrie [2025] și negăm orice răspundere în acest caz”, a declarat universitatea.

Prakash a spus că, pentru ei, scopul procesului nu era despăgubirea. „Era vorba de a sublinia un aspect – că discriminarea indienilor pentru „indianitatea” lor are consecințe.”

Cazul a declanșat o dezbatere globală

Procesul a beneficiat de o acoperire mediatică semnificativă în India de când a fost raportat pentru prima dată săptămâna trecută, declanșând o discuție pe tema a ceea ce mulți au descris ca „rasism alimentar” în țările occidentale. Mulți indieni au împărtășit pe rețelele de socializare propriile experiențe legate de ridiculizarea obiceiurilor lor alimentare în străinătate.

Unii au subliniat, de asemenea, că discriminarea pe motive alimentare este răspândită și în India, unde mâncarea non-vegetariană este interzisă în multe școli și colegii, fiind considerată impură sau murdară. Persoanele din castele defavorizate și din statele din nord-est se confruntă adesea cu prejudecăți legate de obiceiurile lor alimentare, unii plângându-se de mirosul ingredientelor pe care le folosesc.

Și nu este vorba doar de mâncarea indiană sau sud-asiatică – comunități din Africa, America Latină și alte părți ale Asiei au împărtășit, de asemenea, experiențele lor legate de rușinea pe care o simt din cauza obiceiurilor alimentare.

Prakash și Bhattacheryya susțin că calvarul lor a început în septembrie 2023. Prakash, doctorand la Departamentul de Antropologie al universității, își încălzea prânzul de palak paneer la cuptorul cu microunde când un membru al personalului britanic ar fi remarcat că mâncarea lui emana un miros „înțepător” și i-ar fi spus că există o regulă care interzice încălzirea alimentelor cu miros puternic în acel cuptor cu microunde.

Universitatea a invocat reguli neclare

Prakash a spus că regula nu era menționată nicăieri și că, atunci când a întrebat mai târziu ce fel de mâncare era considerată înțepătoare, i s-a spus că sandvișurile nu erau, în timp ce curry-ul era.

Prakash a susținut că schimbul a fost urmat de o serie de acțiuni întreprinse de universitate, care au dus la pierderea finanțării pentru cercetare, a posturilor didactice și chiar a îndrumătorilor de doctorat cu care lucraseră luni de zile, atât el, cât și Bhattacheryya, care era și el doctorand la aceeași universitate.

În mai 2025, Prakash și Bhattacheryya au intentat un proces împotriva universității, invocând tratament discriminatoriu și un „model de represalii escaladate” împotriva lor.

Universitatea a ales o înțelegere amiabilă

În septembrie, universitatea a ajuns la o înțelegere în acest proces. Astfel de înțelegeri sunt de obicei încheiate pentru a evita procese lungi și costisitoare pentru ambele părți.

Conform termenilor acordului, universitatea a acceptat să le acorde studenților diplomele, dar a negat orice răspundere și le-a interzis să studieze sau să lucreze acolo în viitor.

În declarația transmisă BBC, universitatea a adăugat: „Departamentul de Antropologie al CU Boulder a depus eforturi pentru a restabili încrederea între studenți, profesori și personal. Printre alte demersuri, conducerea departamentului s-a întâlnit cu studenții absolvenți, profesorii și personalul pentru a asculta și a discuta schimbările care susțin cel mai bine eforturile departamentului de a promova un mediu incluziv și favorabil pentru toți”.

„Persoanele care sunt considerate responsabile de încălcarea politicilor universității privind prevenirea discriminării și hărțuirii sunt trase la răspundere”, a adăugat universitatea.

Prakash spune că aceasta nu este prima sa experiență cu discriminarea legată de mâncare.

Când a crescut în Italia, profesorii lui îi cereau adesea să stea la o masă separată în timpul pauzelor de prânz, deoarece colegii lui considerau mirosul mâncării sale „neplăcut”, spune el.

„Faptul că mă izolează de colegii mei europeni sau că îmi interzic să folosesc cuptorul cu microunde comun din cauza mirosului mâncării mele sunt exemple de moduri în care albii controlează identitatea ta indiană și îți restrâng spațiile în care poți exista”, spune el.

El adaugă că există o lungă istorie a folosirii mâncării pentru a desconsidera indienii și alte grupuri etnice.

„Cuvântul „curry” a fost asociat cu „mirosul” comunităților marginalizate care muncesc din greu în bucătării și în casele oamenilor și a devenit un termen peiorativ pentru „indian””, spune el.

Bhattacheryya spune că nici măcar cineva ca fosta vicepreședintă Kamala Harris nu este imună la insultele legate de mâncare.

Ea face referire la o postare din 2024 pe rețelele de socializare a activistei de extremă dreapta Laura Loomer, care spunea că, dacă Harris va deveni președintă, Casa Albă „va mirosi a curry”. Loomer a negat că ar fi rasistă.

În proces, Bhattacheryya a susținut, de asemenea, că a fost victima unor represalii după ce l-a invitat pe Prakash să țină o prelegere ca lector invitat pe tema relativismului cultural în cadrul cursului său de antropologie. Relativismul cultural este concepția potrivit căreia nicio cultură nu este superioară sau inferioară alteia, deoarece practicile culturale ale tuturor grupurilor există în propriul context cultural.

Cuplul s-a întors definitiv în India

În timpul prelegerii, Prakash spune că a împărtășit mai multe exemple de rasism alimentar cu care s-a confruntat, inclusiv incidentul palak paneer, fără a numi pe nimeni.

Bhattacheryya spune că a fost victima abuzurilor rasiste atunci când a postat un thread pe X despre „rasismul sistemic” cu care ea și Prakash se confruntau la universitate în 2024.

Sub postare, există mai multe comentarii care susțin cuplul, dar și altele care spun „întoarceți-vă în India”, „decolonizarea a fost o greșeală” și „nu e vorba doar de mâncare, mulți dintre voi nu vă spălați și noi știm asta”.

Prakash și Bhattacheryya au spus că ceea ce doreau de la universitate era să fie ascultați și înțeleși, ca durerea și suferința lor de a fi „alții” să fie recunoscute și ca despăgubirile să fie făcute într-un mod semnificativ.

Ei susțin că nu au primit niciodată scuze semnificative din partea universității. Universitatea nu a răspuns la întrebarea BBC cu privire la acest subiect.

De atunci s-au întors în India și spun că s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată în SUA.

„Indiferent cât de bun ești în ceea ce faci, sistemul îți spune constant că, din cauza culorii pielii sau a naționalității tale, poți fi trimis înapoi în orice moment. Precaritatea este acută, iar experiența noastră la universitate este un bun exemplu în acest sens”, spune Prakash.

