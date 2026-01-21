George Simion explică într-o postare pe blogul personal „așa-numitul episod al tortului”. Liderul AUR a consideră că discuțiile generate de participarea sa la recepția organizată pentru a marca un an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă reprezintă „un nou episod de dezinformare”.

„A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”, a adăugat George Simion.

Liderul AUR a criticat „ipocrizia este evidentă” a unor oficiali ai statului român legat de pozițiile legate de politica externă a țării. „Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat recent că România este „solidară cu ambele poziții” în chestiunea Groenlandei. Aparent, acest tip de declarație este acceptabil atunci când vine din interiorul sistemului, dar devine „scandalos” când vine vorba de AUR”, a mai scris Simion.

Delegația AUR, prezentă la o recepție a unor congresmani republicani

Imaginile cu liderul AUR George Simion care taie tortul în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA au apărut pe canelele X ale unor congresmani americani.

„Congresmenii sărbătoresc primul an al preşedintelui Trump în funcţie, prin tăierea unui tort Groenlanda. Marea gală găzduită de Renewal, celebrând primul an al Epocii de Aur la Centrul Trump-Kennedy!”, este descrierea clipului video postat de republicanul Michael Casey, membru în Congresul SUA.

AUR a anunţat miercuri că George Simion, care se află în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa.

