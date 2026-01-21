Președintele SUA a afirmat că, în urma negocierilor, nu va mai impune taxe vamale punitive asupra unei serii de țări europene, care urmau să intre în vigoare la 1 februarie.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate țările NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Se poartă discuții suplimentare cu privire la Golden Dome, în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi disponibile pe măsură ce discuțiile vor avansa. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și alte persoane, după cum va fi necesar, vor fi responsabili de negocieri — aceștia îmi vor raporta direct mie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump.

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat la scurt timp după anunțul făcut pe rețeau sa socială că acordul pe care l-a încheiat cu NATO pentru a detensiona situația din Groenlanda include Golden Dome și drepturi asupra resurselor minerale pentru SUA.

„Ei vor fi implicați în Golden Dome și vor avea drepturi asupra resurselor minerale, la fel ca și noi”, a declarat Trump. Când a fost întrebat cât va dura acordul, președintele a răspuns: „Pentru totdeauna”.



Anterior în cursul zilei de miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a promis că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea” şi a cerut „negocieri imediate”.



„Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa”, a spus Trump în discursul său, referindu-se la ameninţarea sa de a anexa teritoriul autonom danez pe care doreşte să-l plaseze sub control american.



Totuşi, el a susţinut în acelaşi timp că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” şi a acuzat Danemarca de „ingratitudine”. Donald Trump a avertizat totodată că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere insula arctică, în pofida opoziţiei ţărilor europene aliate Danemarcei.

Piețele, în creștere după anunțul lui Trump



Bursa americană şi-a revenit puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că renunţă la noile tarife pentru statele europene, invocând ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda şi regiunea arctică, transmite Reuters.

Indicele Dow Jones Industrial Average a sărit cu 650 de puncte, echivalentul a 1,3%. S&P 500 a urcat cu 1,2%, iar Nasdaq Composite cu 1,3%, investitorii revenind rapid pe acţiunile de creştere după turbulenţele provocate marţi de ameninţările tarifare.

Decizia a inversat brusc episodul de marţi cunoscut drept ”sell America”, când dolarul s-a depreciat, randamentele obligaţiunilor au explodat, iar aurul a atins noi maxime. După anunţul lui Trump, titlurile de Trezorerie s-au întărit, randamentele au coborât, iar indicele dolarului a revenit în teritoriu pozitiv.

”Până la urmă, administraţia a văzut clar impactul negativ din piaţă”, a spus Tom Garretson, strateg la RBC Wealth Management, adăugând că investitorii se bazează pe ideea că ”dacă tarifele merg prea departe, Casa Albă va da înapoi”.

Acţiunile tech, în special Nvidia şi AMD, au condus creşterea sesiunii, investitorii revenind la titlurile lor favorite după ce se protejaseră la începutul săptămânii.

