În vreme ce edilii spun că nu s-ar descurca dacă li s-ar tăia din fonduri, oficialii de la Finanțe fac simulări pentru ca banii din impozitele pe venit să rămână pe plan local. Discuțiile au avut loc după ce premierul a avut o întrevedere și cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

A fost prima ședință de lucru cu primari ai partidelor din coaliția de guvernare, care au stat față în față cu premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Tanczos Barna și specialiști ai ministerului Finanțelor. S-a discutat despre cum să se împartă banii de la centru, din impozitul pe venit și TVA - acestea sunt cele două surse pentru comunitățile locale.



O variantă ar fi ca banii strânși din impozitul pe venit să rămână total la autoritățile locale, adică în bugetele primăriilor. Însă, cealaltă sursă de bani, cotele de TVA, să fie reduse, au propus oficialii guvernului. O decizie urmează să fie luată după ce vor veni simulări de la Ministerul Finanțelor.



Discuția cu primarii a avut loc după ce premierul s-a întâlnit cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu. A fost prima întrevedere dintre cei doi pe tema bugetului pe anul acesta.

Știm că pe baza datelor de la BNR se iau decizii la Finanțe, de acolo vin datele din economie, previziunile, așa că opinia specialiștilor BNR este crucială pentru realizarea bugetului.



Cei doi oficiali au discutat despre cum s-ar putea ajunge la un deficit de 6%, cât și-ar dori guvernul anul acesta, în contextul în care inflația se va menține ridicată, chiar dacă mai redusă decât în 2025, dar având în față un hop - cel al desființării plafonului la gaze. Sunt iată analize care se fac acum la guvern, cu specialiști, pentru că bugetul, cu datele exacte, trebuie să fie gata până în februarie.

