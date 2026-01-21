Liderul UDMR a explicat într-un interviu pentru Știrile ProTV că România ar trebui să accepte invitația lui Donald Trump de a face parte din Consiliul Păcii, chiar dacă asta ar însemna că ar trebui să achităm un miliard de dolari. Kelemen Hunor explică faptul că absența din astfel de organisme internaționale s-ar putea dovedi mult mai costisitoare pentru țara noastră.

„Noi trebuie să căutăm relații și în vecinătățile și în apropierea noastră. De aceea eu cred că e bine să fii la masă. Acolo poți să susții anumite principii. Bineînțeles că nu trebuie să renunțăm la principii, mai ales la acele principii care pentru un stat mic sunt mult mai importante decât pentru o superputere”, a explicat Kelemen Hunor.

El a subliniat importanța prezenței României în astfel de mecanisme internaționale: „Dacă nu ești la masă, nu ai acceptat invitația să participi în acest joc, atunci bineînțeles că n-ai de unde să te ridici. Rămâi relevant, fără să ai posibilitatea de a spune un cuvânt. De aceea, eu spun că da, în acest moment sunt mult mai multe argumente de a accepta această invitație.”

Kelemen Hunor a recunoscut că există critici privind riscul ca România să iasă „șubrezită” din astfel de negocieri, dar a subliniat că prezența oferă oportunitatea de a negocia și de a susține interesele naționale: „Poate nu știi niciodată dacă ai argumente, dacă știi să discuți, dacă știi să negociezi. Dacă nu te-ai așezat la masă, sigur poți să rămâi și să strălucești în irelevanță.”

Întrebat despre contribuția financiară de un miliard de dolari pentru România, Kelemen Hunor a fost ferm: „Își permite România acești bani? Când e vorba de interesele pe termen mediu și pe termen lung, da. Nu ne place acest tranzacționism, nu suntem obișnuiți. Europa are iluzia că totul se rezolvă doar pe principii și pe moralitate. Acuma, uite, se vede că nu-i așa.”

El a avertizat că lipsa prezenței României ar putea fi mai costisitoare pe termen lung: „S-ar putea să te coste mai mult dacă nu ești la masă, trebuie să ne gândim și la această variantă. Nu suntem la masă.”

Oferta de un miliard de dolari făcută de Donald Trump României

Ţările candidate la un loc permanent în ”Consiliul Păcii” propus de către preşedintele american Donald Trump este necesar să achite un bilet de intrare în valoare de un miliard de dolari, scriu presa americană şi cotidianul online Times of Israel. Printre statele care au primit o astfel de invitație se numără și România.

„Consiliul Păcii este o organizaţie internaţională care vizează să promoveze stabilitatea, să restabilească guvernarea fiabilă şi legitimă şi să garanteze o pace durabilă în regiunile atinse sau ameninţate de conflicte”, se arată în textul integral al acestei Charte, publicat de Times of Israel.

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

În preambulul proiectului, Charta ONU este criticată în mod implicit şi se arată că ”Consiliul Păcii” urmează să aibă ”curajul de a înlătura abordări şi instituţii care au eşuat prea adesea”.

”Consiliul” va funcţiona ca un ”organism internaţional de consolidare a păcii mai agil şi mai eficient”, se arată în text.

„Fiecare stat membru exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani începând de la intrarea în vigoare a prezentei Charte şi poate fi prelungit de către preşedintele (Trump). Acest mandat de trei ani nu se aplică statelor membre care plătesc peste un miliard de dolari în numerar Consiliului Păcii în cursul primului an de după intrarea în vigoare a Chartei”, se arată în proiect.

Numai statele „invitate să participe de către preşedintele” american vor putea să facă parte din ”Consiliu”. Donald Trump, care va prezida instanţa, a început să trimită invitaţii.



