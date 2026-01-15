Destinația preferată a românilor pasionați de sporturile de iarnă. La noi, prețurile la cazare nu au scăzut după sărbători

Zăpada căzută în ultimele zile îi motivează pe iubitorii sporturilor de iarnă, care caută acum cea mai bună destinație de schi. În cele mai multe locuri, prețurile la cazare n-au scăzut după sărbători.

Responsabilii spun că suntem în plin sezon, iar reducerile ar putea apărea abia în martie. Așa că unii clienți iau în calcul și alte destinații, în afara țării. Costurile sunt mai mari, dar au la dispoziție sute de kilometri de pârtie.

În stațiunile de munte de la noi, mulți vin pentru o zi sau un weekend și se gândesc la destinații externe pentru o vacanță mai lungă.

Schior: „Pârtii mult mai largi, instalații mult mai rapide, nu stăm, nu pierdem atât de mult timp la cozi.”

Franța, destinația preferată după ninsori

Anul acesta, după un val excepțional de ninsori, Franța e favorită. Pe pârtiile din „Les Deux Alpes” stratul de zăpadă atinge doi metri, iar prețurile la cazare pornesc de la 2.600 de lei pentru o săptămână, potrivit platformelor de rezervări. La 330 de lei pe zi, skipass-ul oferă acces la sute de kilometri de pârtie.

În Austria și Elveția, cheltuielile sunt mai mari, iar în Italia a nins mai puțin. Dacă aveți în plan să alegeți o stațiune din Alpi, trebuie să luați în calcul și alte aspecte. De pildă, prețul mic la cazare presupune – deseori – și confort redus.

Laura Fărcășan, directoarea unei agenții de turism: „Sunt apartamente, de fapt, nu e hotel așa cum îl știm noi, utilate cu bucătărie echipată, în care tu îți duci gunoiul, tu îți faci mâncare.”

Biletele de avion sunt un cost suplimentar. În schimb, transportul local este simplu.

Luciana Laudoniu, manager în turism: „Ski-buss-ul fix în fața pensiunii ne permite să ne deplasăm foarte ușor 15 minute până la destinația dorită.”

Familiile cu copii și începătorii preferă România

Familiile cu copii și începătorii preferă însă, de multe ori, să rămână în țară. În stațiunile românești, cazarea pe o săptămână pornește de la 1.200 de lei pentru un cuplu, potrivit platformelor de rezervări. Iar skipass-ul costă cel mult 240 de lei pe zi, în Poiana Brașov. Dar deocamdată, nu toate pârtiile sunt deschise.

Cei mai aventuroși pot încerca destinații mai puțin cunoscute, precum Islanda, Uzbekistan sau Georgia.

Mihai Mareș, instructor de schi: „În Turcia, de exemplu, prețurile sunt semnificativ mai bune, în condiții de schi comparabile cu stațiuni medii din Alpi, adică 65 de km de pârtii, toate pregătite foarte bine, instalații noi.”

Iar în Dolomiți vor avea loc, în februarie, Jocurile Olimpice de Iarnă – dacă mergeți acolo, vă puteți bucura de un spectacol sportiv de înaltă clasă.

