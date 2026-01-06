Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”

A treia săptămână la rând cu zile în care nu se lucrează a adus valuri de turiști la munte. Sunt oameni care nu vor să plătească mese festive costisitoare, ci doar să profite de zăpada proaspăt căzută.

Din păcate, în multe locuri stratul de pe pârtii se topește văzând cu ochii. Iar aglomerația strică și ea, în unele locuri, distracția.

Pe drumul spre Poiana Brașov au fost coloane de mașini toată ziua, semn că românii încă mai au rezerve de energie – dar și bani – pentru un sejur la munte. Au avut nevoie și de răbdare când au ajuns la instalațiile de transport pe cablu.

Schior: „Mă așteptam să fie aglomerat, dar nicio problemă, avem răbdare."

Cele 5 grade din termometre au înmuiat și subțiat stratul de zăpadă, iar pe pârtii a apărut – ici și colo – noroiul.

Schior: „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă, foarte mulți turiști în același timp."

Schior: „Cred că plec acasă, e prea mare coadă! M-am dat de două ori dimineața."

Pentru a evita asemenea situații, celebra stațiune italiană de schi Madonna di Campiglio limitează, din acest an, vânzarea de skipass-uri pentru zilele de sărbătoare. La noi, oamenii vin și pentru alte activități.

Turist: „Un săniuș, un vin fiert, ceva p-aici. Ceva de mâncare și aer curat."

Iar micii și cârnăciorii sunt atracțiile principale, la terase.

Rodica Boia, ospătar: „E pe repede înainte. Vor să mănânce repede, să mai prindă câteva ture de schi."

La Păltiniș, prețurile ceva mai mici au adus un număr și mai mare de oaspeți.

Turist: „O să ajungem undeva la 400 de lei cu totul, plus ce mai consumăm, o ciocolată caldă, un langoș."

Și la Rânca, în județul Gorj, a fost aglomerat.

Încântați sunt și antreprenorii din turism, care își văd afacerile înflorind, după sărbători mai slabe ca în alți ani.

