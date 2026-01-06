Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”

Stiri actuale
06-01-2026 | 20:04
×
Codul embed a fost copiat

A treia săptămână la rând cu zile în care nu se lucrează a adus valuri de turiști la munte. Sunt oameni care nu vor să plătească mese festive costisitoare, ci doar să profite de zăpada proaspăt căzută.

autor
Electra Ghiza,  Gigi Ciuncanu,  Octavian Moldovan

Din păcate, în multe locuri stratul de pe pârtii se topește văzând cu ochii. Iar aglomerația strică și ea, în unele locuri, distracția.

Pe drumul spre Poiana Brașov au fost coloane de mașini toată ziua, semn că românii încă mai au rezerve de energie – dar și bani – pentru un sejur la munte. Au avut nevoie și de răbdare când au ajuns la instalațiile de transport pe cablu.

Schior:Mă așteptam să fie aglomerat, dar nicio problemă, avem răbdare."

Cele 5 grade din termometre au înmuiat și subțiat stratul de zăpadă, iar pe pârtii a apărut – ici și colo – noroiul.

Citește și
seif
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria

Schior: „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă, foarte mulți turiști în același timp."

Schior:Cred că plec acasă, e prea mare coadă! M-am dat de două ori dimineața."

Pentru a evita asemenea situații, celebra stațiune italiană de schi Madonna di Campiglio limitează, din acest an, vânzarea de skipass-uri pentru zilele de sărbătoare. La noi, oamenii vin și pentru alte activități.

Turist: „Un săniuș, un vin fiert, ceva p-aici. Ceva de mâncare și aer curat."

Iar micii și cârnăciorii sunt atracțiile principale, la terase.

Rodica Boia, ospătar: „E pe repede înainte. Vor să mănânce repede, să mai prindă câteva ture de schi."

La Păltiniș, prețurile ceva mai mici au adus un număr și mai mare de oaspeți.

Turist:O să ajungem undeva la 400 de lei cu totul, plus ce mai consumăm, o ciocolată caldă, un langoș."

Și la Rânca, în județul Gorj, a fost aglomerat.

Încântați sunt și antreprenorii din turism, care își văd afacerile înflorind, după sărbători mai slabe ca în alți ani.

Sursa: Pro TV

Etichete: statiuni, schi, zapada,

Dată publicare: 06-01-2026 19:27

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Cum ar fi avut loc tragedia din Alpii francezi în care un român a murit. Instructorul lui de schi, arestat preventiv
Stiri externe
Cum ar fi avut loc tragedia din Alpii francezi în care un român a murit. Instructorul lui de schi, arestat preventiv

Un român de 45 de ani și-a pierdut viața, la schi, în Alpii francezi după ce s-a dezechilibrat și s-a izbit violent de o stâncă.

Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria
Stiri externe
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria

Doi români au furat și au cărat un seif pe o pârtie de schi din stațiunea Fieberbrunn, în Tirol, Austria, duminică noaptea.

Român mort într-un accident de schi în Franţa. Instructorul care era cu el ar fi consumat droguri
Stiri externe
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Instructorul care era cu el ar fi consumat droguri

Un român,stabilit de ani buni în Statele Unite a murit într-un accident de schi, în stațiunea franceză Val Thorens, din Alpi. Instructorul care îl însoțea a fost reținut, după ce bărbatul a ieșit pozitiv la testul antidrog.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Ianuarie 2026

54:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28