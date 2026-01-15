Rusia a distrus o importantă instalație energetică în Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina

15-01-2026 | 18:23
Harkov
AFP

Forțele Rusiei au distrus o mare instalație energetică în al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, a anunțat joi primarul orașului, Ihor Terehov.  

Potrivit Reuters, Rusia a atacat rețeaua electrică și alte instalații energetice, în timp ce a continuat ofensiva pe câmpul de luptă, care a pus Kievul în defensivă, în contextul presiunilor exercitate de SUA pentru asigurarea păcii.

Ihor Terehov, scriind pe aplicația de mesagerie Telegram, nu a specificat ce fel de instalație a fost lovită, dar a spus că echipajele de urgență se află la fața locului și lucrează non-stop.

Harkov, situat la doar 25 km de granița cu Rusia, a fost ținta regulată a dronelor, rachetelor și bombelor planante pe tot parcursul războiului, care intră în al cincilea an în luna februarie.

Guvernatorul regional Oleh Sinehubov a declarat că oficialii încă încearcă să evalueze amploarea pagubelor provocate de atacul de joi. 

Întreruperile de curent și de încălzire și apă în marile orașe s-au agravat în ultima săptămână, în timp ce Ucraina se confruntă cu o val de frig care a copleșit sistemul energetic deja afectat.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că aproximativ 300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană rămân fără încălzire după ce un atac din 9 ianuarie a provocat o pană în jumătate din blocurile înalte ale orașului.

Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile asupra porturilor din regiunea Odessa, din sudul Ucrainei. Un atac cu rachete joi a rănit o persoană și a avariat containere de transport maritim în orașul Chornomorsk, a declarat viceprim-ministrul Oleksei Kuleba.

Sursa: Reuters

