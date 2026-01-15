Un tânăr a intrat într-un liceu din Găeşti şi a lovit un elev. Primul gest al colegilor a fost să filmeze

Stiri actuale
15-01-2026 | 20:06
scoala tecuci

Prima reacţie a elevilor de la un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti care au asistat la o agresiune a unui tânăr în sala de clasă asupra unui coleg de-al lor a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii sau autorităţile.

autor
Anca Ungureanu

Elevul lovit a ajuns la spital.

IŞJ Dâmboviţa apreciază incidentul unul grav şi susţine că este îngrijorător că incidentul a avut loc într-o sală de clasă şi pune reacţia colegilor elevului agresat pe seama "înspăimântării" că au asistat la o scenă violentă.

"Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de incidentul violent produs astăzi, 15 ianuarie 2026, în incinta unui liceu din judeţ, în urma căruia un elev a fost agresat de către o persoană din afara unităţii de învăţământ. Îngrijorarea noastră vine şi din faptul că agresiunea s-a produs într-o sală de clasă, în prezenţa unor elevi, care, probabil înspăimântaţi de scena de o violenţă cruntă, au filmat înainte să atenţioneze profesorii sau conducerea şcolii", se arată într-un comunicat de presă al ISJ Dâmboviţa, remis joi seara.

Elevul agresat a primit îngrijiri medicale, iar starea sa este monitorizată. Agresorul a fost identificat şi se află în atenţia organelor de cercetare.

Citește și
protest bucuresti
Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens | FOTO

ISJ Dâmboviţa anunţă că a demarat o verificare privind respectarea măsurilor de securitate şi acces în unitatea de învăţământ, precum şi modul de a reacţiona al personalului liceului.

"În funcţie de concluziile acestei analize, vor fi dispuse măsuri pentru prevenirea unor astfel de situaţii şi solicitări pentru securizarea spaţiului şcolar şi oprirea pătrunderii persoanelor străine în incinta unităţii. Considerăm că siguranţa elevilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare instituţie de învăţământ şi de aceea vom continua să colaborăm cu autorităţile şi conducerea unităţilor de învăţământ pentru verificarea aspectelor legate de securitatea elevilor şi asigurarea unui climat educaţional protejat", susţine IŞJ Dâmboviţa.

Reprezentanţii instituţiei atrag atenţia asupra importanţei sesizării imediate a faptelor la 112 şi alertarea cadrelor didactice în astfel de cazuri.

"Transmitem elevului şi familiei sale întreaga noastră susţinere şi reafirmăm obiectivul instituţiei de a acţiona astfel încât situaţiile de acest fel să fie preîntâmpinate, iar martorii evenimentului violent să fie consiliaţi şi sprijiniţi emoţional, dar şi educaţi în privinţa consolidării valorilor precum solidaritatea, sprijinul reciproc şi spiritul civic. În acest context, reamintim că apelul la 112 pentru sesizarea faptelor care pot afecta securitatea persoanelor, cât şi folosirea instrumentelor de avertizare din şcoli sunt esenţiale pentru intervenţia imediată în situaţii de risc şi pentru protejarea copiilor şi a personalului", se mai arată în comunicatul IŞJ Dâmboviţa.

Poliţia Dâmboviţa a anunţat, joi, că un tânăr de 19 ani a intrat într-un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a lovit un elev care a ajuns la spital. Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Peste 2.500 de români au IQ situat în top 2% la nivel global. În țară au rămas doar 600 dintre cei mai inteligenți oameni

Sursa: Agerpres

Etichete: liceu, dambovita,

Dată publicare: 15-01-2026 20:06

Articol recomandat de sport.ro
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Citește și...
Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens | FOTO
Stiri actuale
Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens | FOTO

Mii de persoane protestează, joi seara, în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului Bolojan. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens.

Un virus letal atacă delfinii din Marea Neagră. Numărul deceselor s-a dublat. „Nu există un tratament antiviral”
Stiri actuale
Un virus letal atacă delfinii din Marea Neagră. Numărul deceselor s-a dublat. „Nu există un tratament antiviral”

Situație îngrijorătoare la malul mării. Numărul delfinilor morți anul trecut s-a dublat față de perioadele anterioare. Mai bine de jumătate dintre exemplare sunt pui.

Centrul Istoric din București va fi monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele
Stiri actuale
Centrul Istoric din București va fi monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele

Centrul Istoric din Capitală, care atrage anual sute de mii de turiști, urmează să fie monitorizat de un nou sistem video de supraveghere care va include camere termice, dar și o aplicație care folosește inteligența artificială.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online
Stiri Economice
Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.

A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi
Stiri actuale
A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi

În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59