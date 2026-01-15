Un tânăr a intrat într-un liceu din Găeşti şi a lovit un elev. Primul gest al colegilor a fost să filmeze

Prima reacţie a elevilor de la un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti care au asistat la o agresiune a unui tânăr în sala de clasă asupra unui coleg de-al lor a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii sau autorităţile.

Elevul lovit a ajuns la spital.

IŞJ Dâmboviţa apreciază incidentul unul grav şi susţine că este îngrijorător că incidentul a avut loc într-o sală de clasă şi pune reacţia colegilor elevului agresat pe seama "înspăimântării" că au asistat la o scenă violentă.

"Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de incidentul violent produs astăzi, 15 ianuarie 2026, în incinta unui liceu din judeţ, în urma căruia un elev a fost agresat de către o persoană din afara unităţii de învăţământ. Îngrijorarea noastră vine şi din faptul că agresiunea s-a produs într-o sală de clasă, în prezenţa unor elevi, care, probabil înspăimântaţi de scena de o violenţă cruntă, au filmat înainte să atenţioneze profesorii sau conducerea şcolii", se arată într-un comunicat de presă al ISJ Dâmboviţa, remis joi seara.

Elevul agresat a primit îngrijiri medicale, iar starea sa este monitorizată. Agresorul a fost identificat şi se află în atenţia organelor de cercetare.

ISJ Dâmboviţa anunţă că a demarat o verificare privind respectarea măsurilor de securitate şi acces în unitatea de învăţământ, precum şi modul de a reacţiona al personalului liceului.

"În funcţie de concluziile acestei analize, vor fi dispuse măsuri pentru prevenirea unor astfel de situaţii şi solicitări pentru securizarea spaţiului şcolar şi oprirea pătrunderii persoanelor străine în incinta unităţii. Considerăm că siguranţa elevilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare instituţie de învăţământ şi de aceea vom continua să colaborăm cu autorităţile şi conducerea unităţilor de învăţământ pentru verificarea aspectelor legate de securitatea elevilor şi asigurarea unui climat educaţional protejat", susţine IŞJ Dâmboviţa.

Reprezentanţii instituţiei atrag atenţia asupra importanţei sesizării imediate a faptelor la 112 şi alertarea cadrelor didactice în astfel de cazuri.

"Transmitem elevului şi familiei sale întreaga noastră susţinere şi reafirmăm obiectivul instituţiei de a acţiona astfel încât situaţiile de acest fel să fie preîntâmpinate, iar martorii evenimentului violent să fie consiliaţi şi sprijiniţi emoţional, dar şi educaţi în privinţa consolidării valorilor precum solidaritatea, sprijinul reciproc şi spiritul civic. În acest context, reamintim că apelul la 112 pentru sesizarea faptelor care pot afecta securitatea persoanelor, cât şi folosirea instrumentelor de avertizare din şcoli sunt esenţiale pentru intervenţia imediată în situaţii de risc şi pentru protejarea copiilor şi a personalului", se mai arată în comunicatul IŞJ Dâmboviţa.

Poliţia Dâmboviţa a anunţat, joi, că un tânăr de 19 ani a intrat într-un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti şi a lovit un elev care a ajuns la spital. Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

