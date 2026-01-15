Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Stiri externe
15-01-2026 | 20:09
barbat germania
Bild

După 13 ani petrecuți pe nedrept în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Manfred Genditzki primește o despăgubire-record de 1,3 milioane de euro de la autoritățile germane și își poate regăsi libertatea alături de familie.

autor
Mihaela Ivăncică

Statul Liber Bavaria a făcut anunțul miercuri, precizând că suma a fost stabilită printr-un acord amiabil în cadrul unui proces judiciar, scrie BILD.

Manfred Genditzki (65 de ani) a fost condamnat pe viață pentru uciderea brutală a unei femei. Liselotte K., în vârstă de 87 de ani, a fost găsită moartă în cada sa în 2008, cu vânătăi la nivelul capului. Ca adimistrator al complexului de apartamente, Genditzki o ajuta frecvent pe pensionară cu cumpărăturile. Pentru anchetatori, el a fost singurul suspect posibil.

Se afirma că bărbatul și-ar fi înecat victima în timpul unei dispute. În două procese și un recurs la München, judecătorii au fost convinși de această ipoteză și l-au condamnat. Ulterior, dovezile au arătat că Liselotte K. a murit cel mai probabil în urma unei căderi în baie, iar avocata sa, Regina Rick, a demonstrat că decesul a survenit mult mai târziu decât se credea inițial. Genditzki avea un alibi pentru acea perioadă.

Ani pierduți în închisoare

Genditzki și-a pierdut mai bine de 13 ani din viață în închisoare. Nu și-a văzut niciodată fiica crescând și nici nu i s-a permis să participe la înmormântarea mamei sale. La mijlocul anului 2022, când speranța părea pierdută, un ofițer i-a înmânat receptorul telefonic în timp ce lucra în spălătoria închisorii Landsberg: „Ești liber!”

Citește și
dani mocanu
Stratagema lui Dani Mocanu ca să scape de închisoare în România, în timp ce e arestat la domiciliu în Italia

După eliberare, el a declarat: „Nu voi sări de bucurie. Nu am niciun motiv să sărbătoresc.” Achitarea finală a venit abia în procesul de revizuire din 7 iulie 2023. „Este un gând insuportabil pentru orice persoană să fie condamnată pe nedrept la închisoare”, a recunoscut Statul Liber Bavaria.

Suma de 1,3 milioane de euro include toate cererile legate de condamnare, închisoare și procesul de revizuire, precum și contribuțiile plătite anterior. Inițial, i s-au acordat 75 de euro pe zi petrecută în închisoare, totalizând aproape 400.000 de euro. În plus, a mai primit peste 450.000 de euro pentru pierderi salariale și contribuții la pensie. Calculul final ia în considerare și faptul că o parte din despăgubire va fi impozitată și că bărbatul va acoperi cheltuielile legale.

Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Sursa: Bild

Etichete: inchisoare, germania, condamnare,

Dată publicare: 15-01-2026 20:09

Articol recomandat de sport.ro
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Citește și...
Procuror trimis la închisoare pentru molestarea unei minore. O amenința cu moartea să-i cedeze „de două ori pe săptămână”
Stiri Virale
Procuror trimis la închisoare pentru molestarea unei minore. O amenința cu moartea să-i cedeze „de două ori pe săptămână”

Un procuror din Iaşi, Constantin Daniel Bosînceanu, a fost condamnat miercuri la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră să întreţină, în mod repetat, raporturi sexuale.

Stratagema lui Dani Mocanu ca să scape de închisoare în România, în timp ce e arestat la domiciliu în Italia
Stiri actuale
Stratagema lui Dani Mocanu ca să scape de închisoare în România, în timp ce e arestat la domiciliu în Italia

Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită anularea condamnării definitive de patru ani de închisoare.

Încăierare violentă într-o închisoare din Georgia. Trei deținuți au murit, iar alți 12 au fost răniți
Stiri externe
Încăierare violentă într-o închisoare din Georgia. Trei deținuți au murit, iar alți 12 au fost răniți

O încăierare izbucnită duminică într-o închisoare din Georgia, în sudul Statelor Unite, s-a soldat cu trei morţi în rândul deţinuţilor şi 12 răniţi, între care un gardian, au relatat luni media locale americane, preluate de AFP.

TikToker din UK, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a ucis o bunică cu maşina. A încercat să arunce vina pe un român
Stiri externe
TikToker din UK, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a ucis o bunică cu maşina. A încercat să arunce vina pe un român

Un TikToker din Marea Britanie care a ucis o bunică în timp ce conducea o mașină care avea frânele defecte, a fost condamnat la nouă ani de închisoare.

Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița
Stiri actuale
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița

Polițiștii de frontieră de la Vama Albița au descoperit și reținut un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online
Stiri Economice
Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.

A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi
Stiri actuale
A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi

În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59