Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

După 13 ani petrecuți pe nedrept în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Manfred Genditzki primește o despăgubire-record de 1,3 milioane de euro de la autoritățile germane și își poate regăsi libertatea alături de familie.

Statul Liber Bavaria a făcut anunțul miercuri, precizând că suma a fost stabilită printr-un acord amiabil în cadrul unui proces judiciar, scrie BILD.

Manfred Genditzki (65 de ani) a fost condamnat pe viață pentru uciderea brutală a unei femei. Liselotte K., în vârstă de 87 de ani, a fost găsită moartă în cada sa în 2008, cu vânătăi la nivelul capului. Ca adimistrator al complexului de apartamente, Genditzki o ajuta frecvent pe pensionară cu cumpărăturile. Pentru anchetatori, el a fost singurul suspect posibil.

Se afirma că bărbatul și-ar fi înecat victima în timpul unei dispute. În două procese și un recurs la München, judecătorii au fost convinși de această ipoteză și l-au condamnat. Ulterior, dovezile au arătat că Liselotte K. a murit cel mai probabil în urma unei căderi în baie, iar avocata sa, Regina Rick, a demonstrat că decesul a survenit mult mai târziu decât se credea inițial. Genditzki avea un alibi pentru acea perioadă.

Ani pierduți în închisoare

Genditzki și-a pierdut mai bine de 13 ani din viață în închisoare. Nu și-a văzut niciodată fiica crescând și nici nu i s-a permis să participe la înmormântarea mamei sale. La mijlocul anului 2022, când speranța părea pierdută, un ofițer i-a înmânat receptorul telefonic în timp ce lucra în spălătoria închisorii Landsberg: „Ești liber!”

După eliberare, el a declarat: „Nu voi sări de bucurie. Nu am niciun motiv să sărbătoresc.” Achitarea finală a venit abia în procesul de revizuire din 7 iulie 2023. „Este un gând insuportabil pentru orice persoană să fie condamnată pe nedrept la închisoare”, a recunoscut Statul Liber Bavaria.

Suma de 1,3 milioane de euro include toate cererile legate de condamnare, închisoare și procesul de revizuire, precum și contribuțiile plătite anterior. Inițial, i s-au acordat 75 de euro pe zi petrecută în închisoare, totalizând aproape 400.000 de euro. În plus, a mai primit peste 450.000 de euro pentru pierderi salariale și contribuții la pensie. Calculul final ia în considerare și faptul că o parte din despăgubire va fi impozitată și că bărbatul va acoperi cheltuielile legale.

