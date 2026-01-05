Cum ar fi avut loc tragedia din Alpii francezi în care un român a murit. Instructorul lui de schi, arestat preventiv

Stiri externe
05-01-2026 | 20:14
×
Codul embed a fost copiat

Un român de 45 de ani și-a pierdut viața, la schi, în Alpii francezi după ce s-a dezechilibrat și s-a izbit violent de o stâncă.

autor
Stirileprotv

Bărbatul cobora în afara pârtiei și era însoțit de un instructor, care consumase droguri, după cum a stabilit ancheta. Monitorul a fost arestat, preventiv.

Accidentul a avut loc într-o zonă renumită pentru pantele cu zăpadă proaspătă, nebătătorită, pe care se aventurează mai puțini schiori. Românul făcea parte dintr-un grup de 3 turiști, însoțiți de un monitor independent.

Corespondent Știrile ProTV: „Cobora, probabil, cu viteză, când și-a pierdut echilibrul și s-a lovit de o stâncă. Deși purta cască, impactul i-a fost fatal. La locul accidentului a intervenit rapid un echipaj de urgență, dotat inclusiv cu defibrilator, însă nu l-a putut resuscita. Imediat, autoritățile au deschis o anchetă.”

Instructorul de schi a fost testat pentru consum de alcool și droguri. Rezultatele s-au dovedit a fi pozitive, in ceea ce privește stupefiantele.

Citește și
Mette Frederiksen
Liderul danez Mette Frederiksen: „Dacă Trump învadează Groenlanda, va aduce sfârșitul NATO”

„Parchetul din Albertville a deschis o anchetă pentru omor involuntar prin încălcarea vădit deliberată a unei obligații de siguranță și precauție și pentru consum de stupefiante” - se arată intr-un comunicat emis de procurorul Benoit Bachelet.

Instructorul ar fi consumat droguri

Presa franceză relatează că monitorul ar fi consumat canabis și cocaină.

Acest ultim drog este tot mai des folosit în stațiunile de schi, atât de turiști, la petreceri, cât și de personalul sezonier, suprasolicitat la muncă.

Ioana Andre, avocat: „Instructorul avea obligatia sa dea sfaturile necesare pentru ca acest om sa urmeze pista de schi pe care trebuie sa se indrepte in mod normal. In momentul in care nu a urmat aceste instructiuni el e vinovat daca le-a urmat instructorul va fi vinovat”.

Iulian Cozma este ghid montan și adesea își duce clienții la schi, in afara pârtiilor. Alege însă doar traseele pe care le știe bine din timpul verii, verifică starea zăpezii și încearcă să tempereze entuziasmul schiorilor.

Iulian Cozma, ghid montan: „Alunecarea în viteză este fatală, sunt foarte puține șanse să scapi dacă, pe o zonă off piste, o iei la vale, dai cu capul și poti muri sau poti rămâne paralizat pe viață. Faptul ca angajezi un ghid nu-ți garanteaza securitate totala”.

Bărbatul decedat provine din județul Timiș, dar era stabilit de peste 15 ani în Statele Unite ale Americii. La inceput, iși petrecea vacanțele in România, insă după moartea tatălui, a ales sa calatorească in alte locuri din lume.

Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, roman, droguri, mort,

Dată publicare: 05-01-2026 20:14

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Instructorul care era cu el ar fi consumat droguri
Stiri externe
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Instructorul care era cu el ar fi consumat droguri

Un român,stabilit de ani buni în Statele Unite a murit într-un accident de schi, în stațiunea franceză Val Thorens, din Alpi. Instructorul care îl însoțea a fost reținut, după ce bărbatul a ieșit pozitiv la testul antidrog.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28