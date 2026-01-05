Cum ar fi avut loc tragedia din Alpii francezi în care un român a murit. Instructorul lui de schi, arestat preventiv

Un român de 45 de ani și-a pierdut viața, la schi, în Alpii francezi după ce s-a dezechilibrat și s-a izbit violent de o stâncă.

Bărbatul cobora în afara pârtiei și era însoțit de un instructor, care consumase droguri, după cum a stabilit ancheta. Monitorul a fost arestat, preventiv.

Accidentul a avut loc într-o zonă renumită pentru pantele cu zăpadă proaspătă, nebătătorită, pe care se aventurează mai puțini schiori. Românul făcea parte dintr-un grup de 3 turiști, însoțiți de un monitor independent.

Corespondent Știrile ProTV: „Cobora, probabil, cu viteză, când și-a pierdut echilibrul și s-a lovit de o stâncă. Deși purta cască, impactul i-a fost fatal. La locul accidentului a intervenit rapid un echipaj de urgență, dotat inclusiv cu defibrilator, însă nu l-a putut resuscita. Imediat, autoritățile au deschis o anchetă.”

Instructorul de schi a fost testat pentru consum de alcool și droguri. Rezultatele s-au dovedit a fi pozitive, in ceea ce privește stupefiantele.

„Parchetul din Albertville a deschis o anchetă pentru omor involuntar prin încălcarea vădit deliberată a unei obligații de siguranță și precauție și pentru consum de stupefiante” - se arată intr-un comunicat emis de procurorul Benoit Bachelet.

Instructorul ar fi consumat droguri

Presa franceză relatează că monitorul ar fi consumat canabis și cocaină.

Acest ultim drog este tot mai des folosit în stațiunile de schi, atât de turiști, la petreceri, cât și de personalul sezonier, suprasolicitat la muncă.

Ioana Andre, avocat: „Instructorul avea obligatia sa dea sfaturile necesare pentru ca acest om sa urmeze pista de schi pe care trebuie sa se indrepte in mod normal. In momentul in care nu a urmat aceste instructiuni el e vinovat daca le-a urmat instructorul va fi vinovat”.

Iulian Cozma este ghid montan și adesea își duce clienții la schi, in afara pârtiilor. Alege însă doar traseele pe care le știe bine din timpul verii, verifică starea zăpezii și încearcă să tempereze entuziasmul schiorilor.

Iulian Cozma, ghid montan: „Alunecarea în viteză este fatală, sunt foarte puține șanse să scapi dacă, pe o zonă off piste, o iei la vale, dai cu capul și poti muri sau poti rămâne paralizat pe viață. Faptul ca angajezi un ghid nu-ți garanteaza securitate totala”.

Bărbatul decedat provine din județul Timiș, dar era stabilit de peste 15 ani în Statele Unite ale Americii. La inceput, iși petrecea vacanțele in România, insă după moartea tatălui, a ales sa calatorească in alte locuri din lume.

