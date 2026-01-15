Nicu Ștefănuță: Mulți i-au cântat prohodul lui Nicușor Dan, dar a supraviețuit și a mers mai departe de fiecare dată

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat, joi, că l-a văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu.

”L-am văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat, şi a înaintat, mereu”, a declarat europarlamentarul la Europa FM.

Nicu Ştefănuţă a mai spus că preşedintele Nicuşor Dan îi răspunde la telefon.

”El nu răspunde în mod tradiţional, nu cred că are ceva personal cu nimeni. Poate la nivelul la care este şi cu presiunile la care le are, n-aş răspunde nici eu mereu la telefon. Până la urmă sunt nişte reguli de securitate pe care trebuie să le urmărească. Mai ales că e preşedintele ţării, nu? Şi atunci cred este normal să răspundă mereu”, a mai afirmat Ştefănuţă.

