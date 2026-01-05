Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi din Austria
Doi români au furat și au cărat un seif pe o pârtie de schi din stațiunea Fieberbrunn, în Tirol, Austria, duminică noaptea.
Incidentul a avut loc duminică în jurul orei 3:30 dimineața. Martorii au văzut bărbații cărând seiful pe o pârtie de schi și urcându-l întro mașină și au alertat poliția, relatează cotidianul austriac Kronen Zeitung.
La scurt timp, poliția a oprit mașina celor doi români, care conform autoritățior, au 47 și 50 de ani și i-a reținut pentru furt. De asemenea, bărbații ar fi furat și uneltele cu care au dat spargerea.