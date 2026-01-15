Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat.

Aceasta confirmă faptul că, prin aplicarea proiectului Guvernului Bolojan, pensia de serviciu a magistraţilor va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

Curtea Constituţională are programată vineri, începând cu ora 10:00, o nouă şedinţă în care ar trebui să fie continuate deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Ultimele două şedinţe au fost boicotate de cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Printre altele, aceştia au solicitat realizarea unui studiu de impact privind proiectul, însă Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, a declarat că acest studiu nu este relevant în acest caz.

În acest context, Instanţa supremă condusă de Lia Savonea a anunţat joi că a realizat o expertiză, cu ajutorul unui expert contabil, care ar arăta faptul că prin aplicarea proiectului Guvernului pensia de serviciu a magistraţilor va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

"Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu şi nesocoteşte grav drepturile dobândite din contribuţiile sociale. În contextul sesizării de neconstituţionalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va depune la Curtea Constituţională a României note suplimentare de susţinere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, promovată de Guvernul Bolojan. Rezultatele expertizei sunt clare şi fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu", spune ÎCCJ într-un comunicat de presă.

Conform Instanţei supreme, calculele arată, pe toate ipotezele, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, şi anume:

* pentru magistraţii de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea - cu 36% mai puţin;

* pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea - cu 35% mai puţin;

* pentru cei de la curţile de apel/parchetele de pe lângă acestea - cu 33% mai puţin;

* pentru judecătorii ÎCCJ - cu 51% mai puţin.

"Situaţia de mai sus se raportează la un magistrat care accede în profesie ulterior intrării în vigoare a legii, cu un parcurs profesional de 42 de ani, corespunzător tuturor gradelor de jurisdicţie şi cu venituri raportate la nivelul celor aflate în plată. Instanţa supremă atrage atenţia că aceasta nu mai este o reformă a pensiilor speciale, ci o confiscare a drepturilor magistraţilor, situaţie fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene. Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituţională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanţie constituţională a independenţei Justiţiei; nesocoteşte drepturile magistraţilor obţinute din plăţile făcute în sistemul public de pensii şi contravine jurisprudenţei obligatorii a Curţii Constituţionale, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, precum şi recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept", adaugă Instanţa supremă.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

